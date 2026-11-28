La Formula 1 torna in pista per il GP del Qatar 2026, penultimo appuntamento del Mondiale. Dal 27 al 29 novembre, il Lusail International Circuit ospita un nuovo weekend di gara, prima del gran finale della stagione ad Abu Dhabi.

Con Kimi Antonelli già campione del mondo, il campionato si avvicina alla conclusione. Tuttavia, restano ancora punti importanti da conquistare per piloti e scuderie.

Le qualifiche del GP Qatar si disputano sabato 28 novembre alle ore 19:00, mentre la gara scatterà domenica 29 novembre alle ore 17:00 italiane.

Tutto il fine settimana sarà disponibile in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Inoltre, Sky proporrà diverse repliche delle qualifiche e della gara.

Ecco tutti gli orari del GP Qatar 2026, il programma completo del weekend e dove seguire la Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Qatar 2026: tutti gli orari italiani

Il Gran Premio del Qatar segue il formato tradizionale della Formula 1. Di conseguenza, il programma prevede tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara, senza Sprint Race.

Venerdì 27 novembre

Ore 14:30 – Prove Libere 1 (FP1)

Ore 18:00 – Prove Libere 2 (FP2)

Sabato 28 novembre

Ore 15:30 – Prove Libere 3 (FP3)

Ore 19:00 – Qualifiche GP Qatar

Domenica 29 novembre

Ore 17:00 – Gara GP Qatar 2026

Tutti gli orari indicati si riferiscono all’Italia. Il Qatar si trova infatti due ore avanti rispetto al nostro Paese durante il periodo dell’ora solare.

Dove vedere il GP Qatar 2026 in TV e streaming

Il GP del Qatar 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare.

La copertura comprende tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere fino alla gara di domenica. Inoltre, gli appuntamenti saranno disponibili su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, secondo il palinsesto dei rispettivi canali.

Per quanto riguarda lo streaming, gli appassionati potranno seguire la Formula 1 attraverso:

NOW , con il pass Sport;

, con il pass Sport; Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio.

La programmazione comprende anche collegamenti dal paddock, interviste ai piloti, analisi tecniche e approfondimenti prima e dopo la gara.

GP Qatar 2026 su TV8: qualifiche e gara in chiaro

Per gli spettatori che non possiedono un abbonamento Sky, TV8 rappresenta il riferimento per seguire gratuitamente alcuni appuntamenti del Mondiale di Formula 1.

Gli orari delle eventuali differite delle qualifiche e della gara del GP Qatar 2026 non figurano nel programma Sky disponibile.

La diretta integrale del weekend è invece confermata su Sky Sport F1 e NOW.

F1 oggi, qualifiche GP Qatar 2026: a che ora iniziano?

Le qualifiche del GP Qatar 2026 iniziano oggi, sabato 28 novembre, alle ore 19:00 italiane.

Prima della sessione decisiva per la griglia di partenza, i piloti avranno a disposizione la terza e ultima sessione di prove libere, in programma alle 15:30.

Le qualifiche seguiranno il tradizionale formato a eliminazione, con Q1, Q2 e Q3.

Sul circuito di Lusail, trovare il giusto equilibrio aerodinamico sarà particolarmente importante. Infatti, il tracciato presenta numerose curve veloci che richiedono precisione e stabilità della monoposto.

Sky Sport F1 e NOW trasmetteranno le qualifiche in diretta dalle ore 19:00, mentre il collegamento con il paddock inizierà alle 18:30.

A che ora parte la F1 domenica 29 novembre?

La gara del GP Qatar 2026 parte domenica 29 novembre alle ore 17:00 italiane.

Il Gran Premio si disputa sul Lusail International Circuit e rappresenta il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1.

La diretta sarà disponibile su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Il collegamento con il paddock inizierà invece alle 15:30, con interviste, analisi e approfondimenti prima della partenza.

Successivamente, al termine della gara, Sky proporrà Paddock Live, Debriefing, Notebook e Race Anatomy.

GP Qatar 2026: il programma completo su Sky Sport F1

Oltre alle sessioni di Formula 1, il programma televisivo del weekend comprende anche gli appuntamenti della Formula 2.

Sabato 28 novembre

Ore 15:15 – Paddock Live

Ore 15:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 16:30 – Paddock Live

Ore 17:35 – F2 Sprint Race

Ore 18:30 – Paddock Live

Ore 19:00 – F1 Qualifiche GP Qatar

Ore 20:15 – Paddock Live

Ore 20:45 – Paddock Live Show

Domenica 29 novembre

Ore 12:55 – F2 Feature Race

Ore 15:30 – Paddock Live

Ore 17:00 – F1 GP Qatar 2026

Ore 19:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 19:30 – Debriefing

Ore 20:00 – Notebook

Ore 20:15 – Race Anatomy

F1 GP Qatar 2026: gli orari delle repliche su Sky

Chi non riuscirà a seguire le qualifiche o la gara in diretta potrà recuperare entrambi gli appuntamenti grazie alle repliche in programma su Sky Sport F1.

Repliche qualifiche GP Qatar

Sabato 28 novembre:

Ore 21:30

Ore 23:30

Repliche gara GP Qatar

Domenica 29 novembre alle ore 21:30

Lunedì 30 novembre alle ore 00:00

Gli orari delle repliche potrebbero subire variazioni in base alla programmazione televisiva.

GP Qatar 2026: le caratteristiche del circuito di Lusail

Il Lusail International Circuit, conosciuto anche come Losail, ospita il Gran Premio del Qatar di Formula 1.

Il tracciato misura 5,419 chilometri, presenta 16 curve e prevede una gara sulla distanza di 57 giri, per un totale di circa 309 chilometri.

Una delle principali caratteristiche del circuito è la presenza di numerose curve a media e alta velocità. Di conseguenza, le monoposto devono affrontare importanti sollecitazioni laterali, che mettono sotto pressione soprattutto gli pneumatici.

Inoltre, il lungo rettilineo principale rappresenta una delle migliori opportunità di sorpasso.

Anche la gestione delle gomme può assumere un ruolo determinante. Le caratteristiche dell’asfalto e la successione di curve veloci rendono infatti particolarmente impegnativa la gestione degli pneumatici durante la gara.

Infine, il Gran Premio si disputa sotto le luci artificiali del circuito, offrendo uno scenario particolarmente suggestivo.

F1 Qatar 2026: il penultimo appuntamento del Mondiale

Dopo la conquista del titolo mondiale da parte di Kimi Antonelli in Messico, la Formula 1 si prepara agli ultimi due Gran Premi della stagione.

Il Qatar rappresenta quindi una delle ultime occasioni per migliorare la propria posizione nelle classifiche del Mondiale 2026.

Successivamente, il campionato si concluderà ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina.

F1 GP Qatar 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara in breve

Ecco il riepilogo degli orari italiani del GP Qatar 2026.

Giorno Sessione Orario italiano Venerdì 27 novembre Prove Libere 1 14:30 Venerdì 27 novembre Prove Libere 2 18:00 Sabato 28 novembre Prove Libere 3 15:30 Sabato 28 novembre Qualifiche 19:00 Domenica 29 novembre GP Qatar 17:00

L’appuntamento con il Gran Premio del Qatar 2026 è quindi fissato per domenica 29 novembre alle ore 17:00, con diretta televisiva su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Fonte: Sky sport

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