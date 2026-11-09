Record Store Day Black Friday 2026: i vinili esclusivi in uscita il 27 novembre

Venerdì 27 novembre i negozi di dischi indipendenti celebrano il Record Store Day Black Friday 2026 con ristampe, live inediti e vinili in tiratura limitata, da Bruce Springsteen a Florence + The Machine.

Il Record Store Day Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre. È l’appuntamento autunnale per chi cerca dischi esclusivi nei negozi indipendenti: uscite in tiratura limitata, vendute solo dai punti vendita che aderiscono.

Come funziona il Record Store Day Black Friday

Le uscite sono pensate per i negozi indipendenti: ristampe, registrazioni dal vivo, anniversari, picture disc e vinili colorati. L’iniziativa nasce soprattutto per il Regno Unito e l’Irlanda, e la tabella completa delle uscite conta circa duecento titoli tra rock, pop, hip hop e jazz.

I vinili rock e metal da non perdere

Il titolo con la tiratura più alta tra quelli rock è Live at Tower Theater Philly 1975 di Bruce Springsteen & The E Street Band, in 4LP più 2CD, con circa 14.500 copie. Seguono Shinola, Vol. 2 dei Ween (2LP, circa 9.200 copie) e Aftermath dei Rolling Stones nella versione americana (LP, circa 6.500).

Florence + The Machine: Everybody Scream (Chamber Version), un 10″ con quattro brani in versione da camera.

Frank Black: Teenager of the Year in 3LP più 2CD, con un disco dal vivo inedito per il trentesimo anniversario.

Skid Row: Live at the Moscow Music Peace Festival, un live inedito in 12″ picture disc.

Carcass: Swansong in LP, accanto a Pleasure to Kill dei Kreator nell’edizione per i quarant’anni.

Motörhead: The Lost Tapes Vol. 8: Live at Margate, 2LP.

Ramones: Subterranean Jungle Demos, LP di demo.

King Crimson: 1974 Massey Hall, Toronto, 2LP dal vivo.

Tra le curiosità c’è il nuovo disco dal vivo di King Gizzard & The Lizard Wizard, Expand Your Mind: Songs in 3D: registrazioni dal vivo in Bulgaria su un disco Zoetrope in 3D, con occhiali inclusi. Chi ha già in programma di vedere la band a Bologna nel 2027 può aggiungere un pezzo da collezione.

Pop, hip hop e jazz: le uscite fuori dal rock

Il fronte pop porta In Another Life EP di sombr, in vinile per la prima volta su 12″ argento, e MTV Unplugged di Shawn Mendes in doppio LP. Ci sono anche Noah Kahan, KATSEYE, Carly Rae Jepsen, Stevie Nicks con Bella Donna e Norah Jones.

Per l’hip hop spiccano Pac’s Life di 2Pac per i vent’anni (2LP) e la colonna sonora di KPop Demon Hunters in LP. Il jazz è coperto da Art Blakey, Bill Evans, Stan Getz e Charlie Parker. Tra i grandi nomi anche Prince, con 3121 Las Vegas Live in box.

Dove trovarli dall’Italia

In Italia la situazione è diversa. RSD Italia ha spiegato sui social che l’edizione Black Friday non viene seguita ufficialmente, perché i titoli distribuiti nel Paese sono troppo pochi. Alcune uscite internazionali potrebbero comunque arrivare nei negozi indipendenti italiani: la via più sicura è chiedere direttamente al proprio negozio di fiducia. Le attività ufficiali italiane tornano con l’edizione di aprile.

Il consiglio per i collezionisti è muoversi presto: le tirature sono limitate e un disco come quello di Springsteen, anche con circa quattordicimila e cinquecento copie, non resta a lungo sugli scaffali.

Domande frequenti sul Record Store Day Black Friday 2026

Quando esce il Record Store Day Black Friday 2026? Le uscite arrivano venerdì 27 novembre 2026 nei negozi di dischi indipendenti che partecipano all’iniziativa. Quali vinili esclusivi escono per il Record Store Day Black Friday 2026? Tra i titoli principali ci sono Bruce Springsteen con il live Tower Theater Philly 1975, Florence + The Machine con un 10″, Frank Black, Ween, Skid Row, sombr e Shawn Mendes. L’elenco completo supera i duecento titoli. Come si comprano i vinili del Record Store Day Black Friday? Si acquistano nei negozi indipendenti aderenti, fino a esaurimento. Dall’Italia conviene contattare il proprio negozio, perché l’edizione non è seguita ufficialmente da RSD Italia. Il Record Store Day Black Friday vale anche per l’Italia? Non ufficialmente. RSD Italia segue l’edizione di aprile, ma alcune uscite internazionali possono comunque arrivare nei negozi italiani.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.