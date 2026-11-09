Record Store Day Black Friday 2026: i vinili esclusivi in uscita il 27 novembre

Venerdì 27 novembre i negozi di dischi indipendenti celebrano il Record Store Day Black Friday 2026 con ristampe, live inediti e vinili in tiratura limitata, da Bruce Springsteen a Florence + The Machine.
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Il Record Store Day Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre. È l’appuntamento autunnale per chi cerca dischi esclusivi nei negozi indipendenti: uscite in tiratura limitata, vendute solo dai punti vendita che aderiscono.
Come funziona il Record Store Day Black Friday
Le uscite sono pensate per i negozi indipendenti: ristampe, registrazioni dal vivo, anniversari, picture disc e vinili colorati. L’iniziativa nasce soprattutto per il Regno Unito e l’Irlanda, e la tabella completa delle uscite conta circa duecento titoli tra rock, pop, hip hop e jazz.
I vinili rock e metal da non perdere
Il titolo con la tiratura più alta tra quelli rock è Live at Tower Theater Philly 1975 di Bruce Springsteen & The E Street Band, in 4LP più 2CD, con circa 14.500 copie. Seguono Shinola, Vol. 2 dei Ween (2LP, circa 9.200 copie) e Aftermath dei Rolling Stones nella versione americana (LP, circa 6.500).
- Florence + The Machine: Everybody Scream (Chamber Version), un 10″ con quattro brani in versione da camera.
- Frank Black: Teenager of the Year in 3LP più 2CD, con un disco dal vivo inedito per il trentesimo anniversario.
- Skid Row: Live at the Moscow Music Peace Festival, un live inedito in 12″ picture disc.
- Carcass: Swansong in LP, accanto a Pleasure to Kill dei Kreator nell’edizione per i quarant’anni.
- Motörhead: The Lost Tapes Vol. 8: Live at Margate, 2LP.
- Ramones: Subterranean Jungle Demos, LP di demo.
- King Crimson: 1974 Massey Hall, Toronto, 2LP dal vivo.
Tra le curiosità c’è il nuovo disco dal vivo di King Gizzard & The Lizard Wizard, Expand Your Mind: Songs in 3D: registrazioni dal vivo in Bulgaria su un disco Zoetrope in 3D, con occhiali inclusi. Chi ha già in programma di vedere la band a Bologna nel 2027 può aggiungere un pezzo da collezione.
Pop, hip hop e jazz: le uscite fuori dal rock
Il fronte pop porta In Another Life EP di sombr, in vinile per la prima volta su 12″ argento, e MTV Unplugged di Shawn Mendes in doppio LP. Ci sono anche Noah Kahan, KATSEYE, Carly Rae Jepsen, Stevie Nicks con Bella Donna e Norah Jones.
Per l’hip hop spiccano Pac’s Life di 2Pac per i vent’anni (2LP) e la colonna sonora di KPop Demon Hunters in LP. Il jazz è coperto da Art Blakey, Bill Evans, Stan Getz e Charlie Parker. Tra i grandi nomi anche Prince, con 3121 Las Vegas Live in box.
Dove trovarli dall’Italia
In Italia la situazione è diversa. RSD Italia ha spiegato sui social che l’edizione Black Friday non viene seguita ufficialmente, perché i titoli distribuiti nel Paese sono troppo pochi. Alcune uscite internazionali potrebbero comunque arrivare nei negozi indipendenti italiani: la via più sicura è chiedere direttamente al proprio negozio di fiducia. Le attività ufficiali italiane tornano con l’edizione di aprile.
Il consiglio per i collezionisti è muoversi presto: le tirature sono limitate e un disco come quello di Springsteen, anche con circa quattordicimila e cinquecento copie, non resta a lungo sugli scaffali.
Domande frequenti sul Record Store Day Black Friday 2026
Le uscite arrivano venerdì 27 novembre 2026 nei negozi di dischi indipendenti che partecipano all’iniziativa.
Tra i titoli principali ci sono Bruce Springsteen con il live Tower Theater Philly 1975, Florence + The Machine con un 10″, Frank Black, Ween, Skid Row, sombr e Shawn Mendes. L’elenco completo supera i duecento titoli.
Si acquistano nei negozi indipendenti aderenti, fino a esaurimento. Dall’Italia conviene contattare il proprio negozio, perché l’edizione non è seguita ufficialmente da RSD Italia.
Non ufficialmente. RSD Italia segue l’edizione di aprile, ma alcune uscite internazionali possono comunque arrivare nei negozi italiani.