Domenica 29 novembre 2026, alle 21:20 su Canale 5, Racconto di una notte porta Mahir e Canfeza a risposarsi alla Villa, davanti alle famiglie Kilimci e Yilmaz.

La soap turca torna nella consueta fascia domenicale di Canale 5 con una puntata che mette insieme festa e pericolo. Le nozze bis di Mahir e Canfeza arrivano nello stesso episodio in cui Canfeza rischia la vita. Per i due sposi la serata non resta felice a lungo, tra video compromettenti, un salvataggio all’ultimo e la caccia a Ozan.

Le nozze bis di Mahir e Canfeza alla Villa

Mahir e Canfeza si sposano per la seconda volta in forma simbolica. Le prime nozze si erano svolte in solitudine, senza invitati, e adesso la coppia vuole una cerimonia con le famiglie al completo. Il rito si tiene a Villa Yilmaz, presenti i Kilimci e gli Yilmaz. Durante la festa gli sposi annunciano che aspettano un figlio.

Per chi ha seguito le ultime settimane, il passaggio chiude un percorso fatto di sequestri e minacce. Ne avevamo parlato nelle anticipazioni del 15 novembre, quando Canfeza era stata sequestrata ed Efsane investita.

Il video sulla morte di Sevde

A rovinare la festa pensa Fatma, allontanata dalla famiglia Yilmaz. Fatma invia a Mahir un video compromettente sulla morte di Sevde, un filmato che può incastrare la nonna Afet. L’arrivo del video crea tensione tra gli invitati. Ferman prova a convincere Mahir a distruggerlo, ma Mahir, che è un poliziotto, vuole fare il proprio dovere.

Nello stesso episodio Mahir mette alle strette Cüneyt Lokman, che vuole scoprire la sua vera identità. Sul fronte di Asaf, una telefonata di una vecchia conoscenza lo costringe a un incontro che non avrebbe voluto.

Afet chiude Canfeza in una stanza con il gas aperto

Il momento più drammatico arriva con Afet. Nel panico dopo che Canfeza ha sentito una conversazione sulla morte di Sevde, la nonna trova la ragazza svenuta e la chiude in una stanza con la lampada a gas accesa. Poi si pente e torna indietro per salvarla, ma la situazione precipita.

Intanto, durante le nozze di Ferman ed Efsane, Ezra ha un brutto presentimento e manda Kürsat a controllare Canfeza. Il tempo per intervenire è poco, e Canfeza ha deciso di raccontare a Mahir la verità su Asaf.

Ozan, la fuga all’estero e il finale

Kürsat offre a Handan una via d’uscita: un espatrio per Ozan, Sare ed Eliz, a patto che spariscano per sempre. Ozan accetta, ma chiede di partire il giorno dopo. La storia tra Sare e Salih finisce.

Nel finale Mahir riceve la notizia che Ozan Erdemir è stato finalmente localizzato. Per chi vuole ripassare l’andamento della soap in tv, ecco i dati Auditel di tutte le puntate di Racconto di una notte.

Domenica 22 novembre la soap ha chiuso la serata al 12,7% di share, dietro il debutto de La famiglia Panini su Rai 1. Il confronto con la fiction di Rai 1 resta il tema della domenica sera, e le nozze di Mahir e Canfeza arrivano in un momento in cui la soap difende la propria fetta di pubblico con colpi di scena a ripetizione.

Domande frequenti su Racconto di una notte del 29 novembre

A che ora va in onda Racconto di una notte domenica 29 novembre? La puntata va in onda su Canale 5 domenica 29 novembre 2026, in prima serata. La fascia domenicale della soap è alle 21:20. Perché Mahir e Canfeza si sposano di nuovo? Le prime nozze si erano svolte in solitudine. La cerimonia bis, in forma simbolica, riunisce le famiglie Kilimci e Yilmaz a Villa Yilmaz. Cosa succede a Canfeza nella puntata del 29 novembre? Afet la chiude in una stanza con il gas aperto, poi si pente e torna per salvarla. Ezra manda Kürsat a controllare, e Canfeza vuole raccontare a Mahir la verità su Asaf. Chi è Ozan Erdemir e perché lo cercano? Ozan è il personaggio che Mahir sta cercando: nel finale arriva la notizia che è stato localizzato, mentre Kürsat gli ha offerto una fuga all’estero.

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