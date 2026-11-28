Domenica 29 novembre 2026, in prima serata su Rai 1, la seconda puntata de La famiglia Panini racconta come Giuseppe punta sulle figurine dei calciatori, mentre Serena Rossi guida il cast nel ruolo di Olga.

La fiction di Rai 1 prosegue con due episodi, il terzo e il quarto, dedicati alla stagione in cui l’azienda di famiglia rischia di crollare e poi trova la sua strada. La serie va in onda ogni domenica dal 22 novembre 2026. Il racconto parte dal 1932, con il trasferimento a Modena, e arriva fino al Mondiale del 1970 in Messico.

Chi cerca il quadro completo dei personaggi trova il cast nella nostra scheda su La famiglia Panini con Serena Rossi, mentre i numeri del debutto sono nei dati Auditel del 22 novembre.

La storia segue una famiglia con otto figli: il padre Antonio muore presto e Olga, interpretata da Serena Rossi, resta il motore di casa. Nella stessa serata di debutto, domenica 22 novembre, la fiction ha vinto con il 23% di share e 3,6 milioni di spettatori.

Giuseppe, il sanatorio di Cortina e la scommessa sulle figurine

Nel terzo episodio Giuseppe Panini, il fratello maggiore, decide di puntare su un lotto di figurine invendute. Deve però ricoverarsi in un sanatorio a Cortina, dove lo aspetta un intervento rischioso. Prima di entrare in sala operatoria, Giuseppe si lancia in un azzardo che mette a rischio l’impresa di famiglia.

Nel frattempo Olga cerca di tenere unita la casa. Umberto, uno dei fratelli, pensa di emigrare, e la sua scelta pesa sui rapporti tra i fratelli Panini.

La sfida tra Giuseppe e Benito e il flop delle figurine floreali

Il quarto episodio parte da un fallimento. Le figurine floreali non vendono e aprono un buco nei conti, e le tensioni tra Giuseppe e Benito crescono. Nel racconto la tensione tra i due diventa una prova per tutta la famiglia, che non può permettersi un altro errore.

Giuseppe, sostenuto da Veronica, rilancia con una carta nuova: le figurine dei calciatori. Hanno un successo enorme, e proprio da qui nasce l’idea che ha reso il nome Panini familiare a milioni di italiani.

Il sogno di Olga e l’assenza di Umberto

La serata si chiude su una nota più intima. I fratelli capiscono che il prodotto deve migliorare, e la famiglia sente la mancanza di Umberto, partito per il Venezuela. Serena Rossi interpreta Olga, il punto fermo di tutti, la madre che ripete “Andiamo a vedere” e spinge i figli a ricominciare dopo ogni caduta.

Accanto a lei nel cast ci sono Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa e Samuele Teneggi, con Edoardo Pesce e Barbora Bobulova. La regia è di Letizia Lamartire, la sceneggiatura di Monica Zapelli, la produzione di Indigo Film con Rai Fiction.

Domande frequenti su La famiglia Panini

Quando va in onda la seconda puntata de La famiglia Panini? Va in onda domenica 29 novembre 2026 su Rai 1, in prima serata. La serie è in programma ogni domenica dal 22 novembre. Quali episodi comprende la seconda puntata? La puntata comprende gli episodi 1×03 e 1×04: Giuseppe e il sanatorio di Cortina, poi il fallimento delle figurine floreali e la svolta con quelle dei calciatori. Chi interpreta Olga ne La famiglia Panini? Olga è interpretata da Serena Rossi, che guida il cast della fiction. Da quando a quando racconta la storia La famiglia Panini? Il racconto parte dal 1932, quando la famiglia si trasferisce a Modena, e arriva fino al Mondiale del 1970 in Messico.

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