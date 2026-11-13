Guida Michelin 2027: Uliassi perde la terza stella, nessun nuovo tristellato

Nella Guida Michelin Italia 2027 Uliassi perde la terza stella e i tristellati scendono da 15 a 13: nessun nuovo ingresso al vertice, tre nuovi bistellati e 24 prime stelle.

La Guida Michelin Italia 2027 è stata presentata il 12 novembre a Piacenza, per la 72ª edizione, e porta una novità che pesa: nessun ristorante conquista la terza stella e i tristellati italiani passano da 15 a 13. Ad abbandonare il livello più alto sono due nomi molto diversi per motivi molto diversi, Uliassi e Quattro Passi.

Uliassi scende a due stelle dopo otto anni

Il caso che fa più rumore riguarda Uliassi di Senigallia. Il ristorante di Mauro Uliassi aveva ottenuto la prima stella nel 1995, la seconda nel 2008 e la terza nel 2018. Con la guida 2027 resta a due stelle, dopo otto anni al vertice. È la prima retrocessione tra i tristellati italiani dopo tre edizioni senza cali.

L’altra uscita dalla categoria non ha niente a che vedere con la cucina. Quattro Passi di Nerano, la tavola di Fabrizio Mellino, non compare tra i tristellati perché il locale ha chiuso la sede storica. La riapertura è prevista a Massa Lubrense nel 2027: il giudizio resta sospeso fino ad allora.

Nessun nuovo tristellato e tre nuovi bistellati

Sul gradino più alto non entra nessuno, quindi il club dei tre stelle si ferma a 13 ristoranti. Si muove invece la fascia intermedia, con tre nuovi ingressi tra i due stelle:

Al Gatto Verde a Modena, guidato da Jessica Rosval

Orma Roma a Roma, cucina di Roy Caceres

Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, nella cucina di Gianfranco Pascucci

Per Roma e per il litorale laziale è un segnale forte: due dei tre nuovi bistellati lavorano a pochi chilometri l’uno dall’altro.

24 nuove stelle singole in tutta Italia

Le novità non si fermano ai due stelle. In totale 24 ristoranti ottengono la loro prima stella, distribuiti su 12 regioni. Il Piemonte ne mette a segno quattro: Akoya e La Limonaia a Torino, Visione a Barbaresco e La Strattoria a Montrigiasco, nel Novarese. Nel Lazio arrivano Nomos Ante e Quid a Roma e N’uovo Vino e Cucina a Sutri. La Toscana festeggia con Baldo Vino a Pistoia e Tosca a Casole d’Elsa.

Il quadro finale conta 382 ristoranti stellati in tutta Italia: 13 con tre stelle e 329 con una, a cui si aggiungono i due stelle.

Dove trovare la selezione completa

Per i lettori che vogliono provare le nuove tavole, la guida completa con indirizzi e motivazioni è consultabile sulla piattaforma online di Michelin.

Domande frequenti sulla Guida Michelin 2027

Quanti ristoranti tristellati ci sono in Italia nella Guida Michelin 2027? Sono 13, due in meno rispetto ai 15 della guida precedente. Nessun ristorante ha ottenuto la terza stella in questa edizione. Perché Uliassi ha perso la terza stella Michelin? La guida non pubblica una motivazione per ogni singola retrocessione. Uliassi, a Senigallia, aveva la terza stella dal 2018 e ora ha due stelle. Quattro Passi è stato retrocesso? No. Il ristorante di Nerano esce dai tristellati perché ha chiuso la sede storica. È prevista la riapertura a Massa Lubrense nel 2027. Quando è stata presentata la Guida Michelin 2027? Il 12 novembre 2026 a Piacenza, nella 72ª edizione della guida Italia. Quanti sono i ristoranti stellati in Italia nel 2027? Sono 382 in totale, con 24 nuove stelle singole e tre nuovi ristoranti a due stelle.

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