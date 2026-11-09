PMexpo 2026, Daniela Donati lancia una provocazione: «Un progetto può essere perfetto sulla carta e fallire per colpa delle persone»

ROMA – Un progetto può avere obiettivi chiari, risorse adeguate, tempi perfettamente definiti e una pianificazione impeccabile. Eppure, può fallire. Il motivo? Spesso non si trova nei numeri, negli strumenti o nelle strategie, ma nelle relazioni tra le persone chiamate a realizzarlo.

È da questa provocazione che Daniela Donati, docente di Training Academy Srl, società del Gruppo G&A, ha catturato l’attenzione dei partecipanti al PMexpo 2026, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM), ospitata all’Auditorium del Massimo di Roma.

Al centro del suo intervento, un titolo volutamente controcorrente: «Come far fallire un progetto (anche quando è pianificato benissimo)». Una provocazione ironica, ma tutt’altro che leggera, che ha invitato manager, professionisti ed esperti a guardare il Project Management da un’angolazione diversa: non soltanto attraverso ciò che serve per raggiungere un risultato, ma anche attraverso ciò che può comprometterlo.

Il messaggio è diretto: la qualità di un progetto non dipende esclusivamente da quanto è stato pianificato, ma soprattutto da come le persone riescono a trasformare quel piano in un obiettivo condiviso.

Il vero rischio? Dimenticare le persone

Nelle organizzazioni si investe molto nella pianificazione, nelle metodologie, nelle piattaforme digitali e nei sistemi di monitoraggio. Tutti elementi indispensabili, ma che da soli non garantiscono il successo.

Perché un progetto vive attraverso le persone: nelle loro decisioni, nelle aspettative, nella capacità di confrontarsi, nella gestione dei conflitti e nella disponibilità a collaborare.

È proprio qui che emerge una contraddizione ancora molto presente nelle aziende: tutti riconoscono l’importanza delle dinamiche umane, ma non sempre dedicano loro il tempo e l’attenzione necessari.

«Mi stupisco di non stupirmi più nel constatare quanta consapevolezza ci sia del peso delle dinamiche umane e relazionali nel successo o nel fallimento dei progetti. Eppure, continuiamo a dedicare loro meno attenzione di quanta ne meritino», ha osservato Daniela Donati.

Una riflessione che mette in discussione un approccio ancora troppo diffuso: considerare le competenze tecniche e organizzative come il motore principale dei risultati, relegando quelle relazionali a un ruolo accessorio. Quando, invece, sono spesso proprio queste ultime a fare la differenza.

Tre errori che possono sabotare anche il progetto migliore

Per rendere visibili i meccanismi che compromettono il lavoro, Donati ha scelto di ribaltare la prospettiva. Non un elenco delle migliori pratiche da seguire, ma una sorta di manuale semiserio degli errori da evitare.

Tre le trappole individuate.

Comunicare tanto, capirsi poco.

Riunioni continue, email, messaggi, aggiornamenti e condivisione di informazioni. La comunicazione aziendale può diventare un flusso incessante che, anziché facilitare il lavoro, alimenta confusione e incomprensioni.

Comunicare non significa semplicemente trasmettere informazioni. Significa ascoltare, verificare che i messaggi siano stati compresi e costruire una visione comune. Senza questi passaggi, anche la comunicazione più intensa rischia di trasformarsi in rumore.

Lavorare nello stesso gruppo senza essere una squadra.

Mettere insieme professionisti competenti non significa automaticamente creare un team. Le capacità individuali, da sole, non producono collaborazione. Servono fiducia, responsabilità reciproca, obiettivi condivisi e una leadership in grado di valorizzare i contributi di ciascuno.

Quando prevalgono individualismi, competizione interna e mancanza di confronto, il gruppo perde la propria forza collettiva e il progetto ne paga le conseguenze.

Trasformare la pianificazione in una gabbia.

Un piano deve orientare, non immobilizzare. Quando le condizioni cambiano, continuare a seguire rigidamente una strategia iniziale può diventare un ostacolo anziché una garanzia.

Resistere alle novità, ignorare segnali provenienti dal contesto e non mettere mai in discussione le proprie convinzioni significa rinunciare a creatività, adattamento e innovazione. In scenari complessi, la capacità di cambiare direzione è parte integrante del successo.

«Forse abbiamo bisogno di guardare le cose al contrario, immaginando come potremmo sabotare un progetto, per riconoscere rischi che troppo spesso sottovalutiamo: una comunicazione che genera incomprensioni, una collaborazione che si perde negli individualismi, una resistenza al cambiamento che soffoca creatività e innovazione», ha spiegato Donati.

Le competenze umane non sono un optional

La provocazione portata al PMexpo 2026 apre una questione che riguarda da vicino il futuro delle organizzazioni. L’intelligenza artificiale, l’automazione e la trasformazione dei processi stanno modificando profondamente il mondo del lavoro. Ma proprio mentre la tecnologia amplia le possibilità operative, cresce il valore delle capacità che permettono alle persone di lavorare efficacemente insieme.

Ascolto, intelligenza relazionale, gestione dei conflitti, comunicazione, leadership e apertura al cambiamento non sono più competenze complementari. Sono risorse strategiche per affrontare la complessità e trasformare le opportunità in risultati concreti.

È in questo scenario che assume particolare rilevanza il ruolo della formazione. Non basta trasferire conoscenze tecniche o insegnare a utilizzare nuovi strumenti: occorre creare le condizioni affinché le persone possano sviluppare comportamenti, consapevolezze e capacità utili a migliorare il funzionamento dei gruppi e delle organizzazioni.

Una visione che appartiene anche all’esperienza professionale di Daniela Donati, HR Business Partner, Trainer e Professional Coach, con oltre vent’anni di attività nella consulenza organizzativa e nella gestione delle risorse umane, e che trova espressione nel lavoro di Training Academy Srl, realtà del Gruppo G&A impegnata nella formazione e nello sviluppo delle competenze professionali.

Il successo non si misura soltanto nei risultati

La riflessione lanciata da Daniela Donati a Roma lascia una domanda che va oltre il Project Management e coinvolge il modo stesso di intendere il lavoro: che valore ha un progetto che raggiunge tutti gli obiettivi, ma lascia dietro di sé incomprensioni, tensioni, demotivazione e relazioni compromesse? La vera efficacia organizzativa richiede uno sguardo più ampio. Non basta consegnare nei tempi previsti, rispettare il budget o raggiungere i KPI. Conta anche il modo in cui quei risultati vengono costruiti e l’esperienza delle persone che vi contribuiscono.

«Prevenirli significa allenare competenze che fanno la differenza, perché un progetto davvero riuscito raggiunge gli obiettivi e, allo stesso tempo, genera soddisfazione e benessere per le persone che contribuiscono a realizzarlo», ha sottolineato Donati.

È forse questa la provocazione più importante emersa dal suo intervento: un progetto non fallisce soltanto quando non raggiunge i risultati attesi. Può fallire anche quando, per raggiungerli, perde di vista le persone.