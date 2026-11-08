Oroscopo di martedì 10 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 10 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con il sestile Venere-Marte e la Luna in Sagittario.

Oroscopo di Martedì 10 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 10 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Martedì 10 novembre alle 07:47 (ora solare) Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Marte in Leone: una tensione si scioglie. Alle 09:35 la Luna lascia lo Scorpione ed entra in Sagittario, e il clima si fa più leggero dopo la Luna Nuova di ieri.

Mercurio e Venere sono ancora retrogradi, ma venerdì e sabato tornano diretti. Il Sole resta in Scorpione.

Tema del giorno: Venere sestile Marte (07:47) + Luna in Sagittario (09:35): il martedì del disgelo

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Alle 07:47 Venere in Bilancia, opposta al tuo segno, forma un sestile con Marte e scioglie la tensione di coppia. Dalle 09:35 la Luna in Sagittario in trigono ti dà slancio.

Lavoro: Dopo le 09:35 è il momento giusto per proporre. Mercurio torna diretto venerdì.

Salute: Energia alta. Muoviti.

Consiglio del giorno: Proponi dopo le 09:35.

Toro ♉

Amore: La Luna in Sagittario, dalle 09:35, in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione si oppone: un chiarimento di coppia è utile, da fare con calma.

Lavoro: Pratiche e dettagli. Rimanda gli acquisti.

Salute: Collo e gola. Riposa.

Consiglio del giorno: Sii flessibile.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Sagittario, dalle 09:35, si oppone al tuo segno e porta confronti diretti. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Evita le promesse.

Lavoro: Evita le polemiche. Ricontrolla le mail: Mercurio torna diretto venerdì.

Salute: Mente affollata. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Meno parole, più ascolto.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Sagittario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una cena a casa chiude bene la giornata.

Lavoro: Giornata di piccole cose. Chiedi aiuto.

Salute: Stomaco sensibile. Mangia leggero.

Consiglio del giorno: Adattati.

Leone ♌

Amore: Alle 07:47 Venere forma un sestile con Marte, nel tuo segno: un gesto d’affetto riaccende l’intesa. Dalle 09:35 la Luna in Sagittario in trigono porta fiducia.

Lavoro: Ottima giornata per presentare un’idea. Il Sole in quadrato chiede misura.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Sii generoso.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato rende nervosi. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Evita le critiche inutili.

Lavoro: Evita la fretta. Mercurio, tuo reggente, torna diretto venerdì.

Salute: Equilibrio da cercare. Passeggia.

Consiglio del giorno: Rallenta.

Bilancia ♎

Amore: Alle 07:47 Venere, nel tuo segno, forma un sestile con Marte: un chiarimento dolce. Dalle 09:35 la Luna in Sagittario in sestile porta incontri utili.

Lavoro: Buona giornata per una trattativa. Rimanda le firme a venerdì.

Salute: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Cogli l’apertura.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Sagittario in semisestile portano calma dopo la Luna Nuova. Dì con chiarezza cosa vuoi iniziare.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno fino a venerdì: ancora verifiche, poi si riparte.

Salute: Energia buona. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Un passo alla volta.

Sagittario ♐

Amore: Alle 09:35 la Luna entra nel tuo segno: magnetismo, ottimismo e voglia di muoversi. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro: Ottimo per contatti e viaggi. Verifica i dettagli.

Salute: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio del giorno: Muoviti.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Sagittario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Venere in Bilancia in quadrato chiede chiarezza.

Lavoro: Giornata di metodo: budget e scadenze.

Salute: Ginocchia e schiena. Fai stretching.

Consiglio del giorno: Chiarezza prima di tutto.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Sagittario in sestile ti rende brillante e curioso. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala un’idea.

Lavoro: Ottimo per idee e contatti.

Salute: Nervi più calmi. Dormi.

Consiglio del giorno: Parla con chi ti stimola.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato porta nervosismo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Non prendere nulla sul personale.

Lavoro: Controlla gli errori piccoli.

Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Meno critica, più ascolto.

Oroscopo 10 novembre 2026 – Classifica del giorno

Leone Bilancia Sagittario Ariete Acquario Cancro Scorpione Capricorno Pesci Vergine Toro Gemelli

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 10 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di martedì 10 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. Alle 07:47 Venere forma un sestile con Marte, che transita nel segno, e la Luna in Sagittario forma un trigono dalle 09:35. Bene anche Bilancia e Sagittario. Com’è l’energia generale di martedì 10 novembre 2026? Venere sestile Marte (07:47): disgelo e gesti d’affetto

Luna in Sagittario (dalle 09:35): ottimismo e voglia di muoversi

Sole in Scorpione: sincerità

Mercurio retrogrado (diretto venerdì 13): ancora verifiche Cosa significa il sestile Venere-Marte del 10 novembre 2026? Martedì 10 novembre 2026 alle 07:47 (ora italiana, CET) Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Marte in Leone. Porta armonia tra desiderio e affetto: un gesto d’affetto scioglie una tensione. Leone e Bilancia sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: fai il primo gesto, il sestile Venere-Marte lo sostiene. Nel lavoro: proponi dopo le 09:35 e non firmare. Con te stesso: muoviti. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 10 Novembre 2026

L’oroscopo di martedì 10 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Fare il primo gesto in amore con il sestile Venere-Marte

Proporre idee dopo l’ingresso della Luna in Sagittario

Rimandare le firme a venerdì

In amore , fai il primo gesto, il sestile Venere-Marte delle 07:47 lo sostiene

, fai il primo gesto, il sestile Venere-Marte delle 07:47 lo sostiene Nel lavoro , proponi dopo le 09:35 e non firmare

, proponi dopo le 09:35 e non firmare Con te stesso, muoviti all’aperto

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.