Massimo Claus torna alla musica con il nuovo singolo “Eppure Sento”

Il 4 novembre il nuovo singolo apre il percorso verso un album che racconta una vita.

Dopo un lungo percorso umano, artistico e spirituale, Massimo Claus torna alla musica con «Eppure sento», il nuovo singolo in uscita il 4 novembre 2026 in formato digitale, con la produzione artistica di Karma Field Records.

Musicista, compositore e autore, Massimo Claus ha alle spalle una storia che attraversa decenni di musica italiana e una profonda ricerca personale.



Nato a Genova, si è diplomato in chitarra e composizione al Conservatorio Niccolò Paganini, entrando giovanissimo nel mondo professionale della musica. Tra gli anni Settanta e Ottanta ha collaborato con importanti protagonisti della scena italiana, tra cui Fabrizio De André, Franco Battiato e Tullio De Piscopo.

Negli anni Novanta il suo percorso si è intrecciato sempre più profondamente con lo studio delle filosofie orientali e della spiritualità. Da questa ricerca sono nati progetti musicali come Wakan ed Elisir, nei quali musica e dimensione interiore hanno trovato un terreno comune.



Agli inizi del nuovo millennio ha fondato Myo Edizioni, dando forma a un’attività indipendente dedicata alla divulgazione spirituale e musicale. Da anni si dedica inoltre all’insegnamento del Buddhismo, con particolare attenzione al Sutra del Loto.

Oggi la musica torna al centro di un nuovo capitolo della sua storia.

«Eppure sento»: la libertà di riconoscersi

Il singolo nasce da una pausa e da una riflessione sulla libertà che deriva dalla consapevolezza. È Massimo Claus stesso a raccontarne il significato: imparare a riconoscere sé stessi, accogliere il tempo che passa senza rimpianti e comprendere il valore delle esperienze che ci costruiscono.



Al centro del brano emerge anche il tema della compassione, quella che spesso rivolgiamo agli altri, ma che facciamo più fatica a riservare a noi stessi. Non una semplice riflessione sul passato, ma un invito a guardare il proprio percorso con maggiore consapevolezza, riconoscendo ciò che siamo diventati.

«Eppure sento» apre così il cammino di un’opera che non si limita a raccogliere canzoni, ma attraversa una storia di vita, esperienze, cambiamenti e consapevolezze maturate nel tempo.



Un progetto artistico firmato Karma Field Records

La produzione artistica del singolo è curata da Karma Field Records, mentre il mastering è stato realizzato da Tommaso Mantelli presso il Lesder Studio di Treviso.



.Al brano partecipa inoltre Riccardo Brusatin, in arte Richard B. Lewis, con interventi di chitarra ed effetti sonori che contribuiscono a definire la dimensione sonora della composizione.



Per Karma Field Records, accompagnare il ritorno di Massimo Claus rappresenta un passaggio significativo: un incontro tra percorsi differenti, uniti dalla volontà di dare spazio a una musica che conservi un legame autentico con le esperienze vissute e con la ricerca artistica personale.



Il singolo anticipa un’opera più ampia «Eppure sento» è il primo passo verso un album, in uscita in formato digitale il 4 dicembre 2026, nel quale Massimo Claus affida alla musica il racconto della propria vita.



Il progetto avrà una dimensione ulteriore nell’edizione disponibile su Bandcamp: chi acquisterà l’album potrà accedere a un libretto con tutti i testi delle canzoni comprese una prefazione firmata da Massimo Claus e una di Paolo Modolo, fondatore di Karma Field Records, e alle esegesi dei brani raccontate a voce dallo stesso Massimo, disponibili in formato MP3.



Nel 2027 il percorso proseguirà con un libro dedicato all’approfondimento e all’esegesi di ogni singola canzone, ampliando ulteriormente il dialogo tra musica, parole ed esperienza personale.



Un’opera concepita per accompagnare l’ascoltatore oltre il brano musicale, lasciando spazio alla storia che lo ha generato e ai significati che ogni canzone porta con sé.



«Eppure sento» sarà disponibile in digitale dal 4 novembre 2026.