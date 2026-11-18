Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 20 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Ariete.

Oroscopo di Venerdì 20 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 20 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Venerdì 20 novembre alle 06:52 (ora solare) la Luna lascia i Pesci ed entra in Ariete. Il clima passa dalla sensibilità all’iniziativa: energia, fretta e voglia di cominciare.

Mercurio e Venere sono diretti, Marte e Giove sono congiunti in Leone. Domenica alle 08:23 il Sole entra in Sagittario.

Tema del giorno: Luna in Ariete (06:52): il venerdì dell’iniziativa

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Dalle 06:52 la Luna entra nel tuo segno: energia, iniziativa e voglia di cominciare. Marte in trigono ti sostiene.

Lavoro: Ottimo per partire con un progetto.

Salute: Energia alta.

Consiglio del giorno: Parti.

Toro ♉

Amore: La Luna in Ariete in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione, opposto, resta intenso. Una giornata tranquilla vale più di una discussione.

Lavoro: Rifinisci, non partire.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Rallenta.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Ariete in sestile ti rende brillante e rapido. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un invito per il weekend arriva.

Lavoro: Ottimo per comunicazioni e contatti.

Salute: Mente vivace.

Consiglio del giorno: Muoviti e parla.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Ariete in quadrato porta fretta e nervosismo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Evita le discussioni in famiglia.

Lavoro: Giornata di piccoli compiti.

Salute: Stomaco sensibile. Cena leggera.

Consiglio del giorno: Non rispondere d’impulso.

Leone ♌

Amore: La Luna in Ariete in trigono ti dà fiducia e slancio. Marte e Giove nel tuo segno sostengono. Il Sole in quadrato chiede misura.

Lavoro: Ottimo per presentare e proporre.

Salute: Ottima energia.

Consiglio del giorno: Brilla con misura.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Ariete in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Mercurio, tuo reggente, è diretto.

Lavoro: Controlla i dettagli.

Salute: Equilibrio buono.

Consiglio del giorno: Adattati.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Ariete si oppone al tuo segno e porta confronti diretti. Venere diretta nel tuo segno aiuta a trattare con diplomazia.

Lavoro: Nelle trattative sii diplomatico.

Salute: Cura i reni.

Consiglio del giorno: Diplomazia.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Ariete in quinconce chiede flessibilità. Il Sole nel tuo segno è agli ultimi giorni: fai un bilancio.

Lavoro: Chiudi ciò che è aperto.

Salute: Acqua e riposo.

Consiglio del giorno: Chiudi un ciclo.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Ariete in trigono ti rende ottimista. Venere diretta in sestile addolcisce. Domenica il Sole entra nel tuo segno.

Lavoro: Ottimo per idee e viaggi.

Salute: Forma ottima.

Consiglio del giorno: Anticipa la tua stagione.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Ariete in quadrato mette fretta. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare.

Lavoro: Evita le decisioni di fretta.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Meno fretta.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Ariete in sestile ti rende brillante e socievole. Il Nodo Nord nel tuo segno chiede ancora una scelta. Un invito porta una buona notizia.

Lavoro: Idee e contatti favoriti.

Salute: Nervi calmi.

Consiglio del giorno: Cerca gli amici.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Ariete in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Una giornata creativa.

Lavoro: Creatività favorita.

Salute: Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 20 novembre 2026 – Classifica del giorno

Ariete Leone Sagittario Gemelli Acquario Toro Pesci Scorpione Vergine Capricorno Cancro Bilancia

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 20 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 20 novembre 2026? Il segno più fortunato è l’Ariete. La Luna entra nel segno alle 06:52 e porta energia, iniziativa e voglia di cominciare. Bene anche Leone e Sagittario. Com’è l’energia generale di venerdì 20 novembre 2026? Luna in Ariete (dalle 06:52): energia e iniziativa

Marte e Giove congiunti in Leone: carisma alto

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono

Sole in Scorpione: ultimi giorni di profondità A che ora la Luna entra in Ariete il 20 novembre 2026? Venerdì 20 novembre 2026 alle 06:52 (ora italiana, CET). La Luna lascia i Pesci, resta in Ariete fino a domenica 22 novembre alle 11:09 e favorisce iniziativa, energia e nuovi inizi. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: evita la fretta, ascolta. Nel lavoro: parti con un progetto ma controlla i dettagli. Con te stesso: sfrutta l’energia del mattino. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 20 Novembre 2026

L’oroscopo di venerdì 20 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Iniziare un progetto con la Luna in Ariete

Usare l’energia del mattino

Chiudere un ciclo prima dell’arrivo del Sagittario

In amore , evita la fretta e ascolta

, evita la fretta e ascolta Nel lavoro , parti con un progetto ma controlla i dettagli

, parti con un progetto ma controlla i dettagli Con te stesso, sfrutta l’energia del mattino

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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