Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 19 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con Marte trigono Chirone e il Sole quadrato a Marte.

Oroscopo di Giovedì 19 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 19 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Giovedì 19 novembre alle 11:41 (ora solare) Marte in Leone forma un trigono con Chirone in Ariete: un ostacolo antico può sciogliersi. Alle 18:48 il Sole in Scorpione forma un quadrato con Marte, e la sera si fa tesa.

La Luna resta in Pesci fino a domani mattina. Mercurio e Venere sono diretti. Domani alle 06:52 la Luna entra in Ariete.

Tema del giorno: Marte trigono Chirone (11:41) + Sole quadrato a Marte (18:48): il giovedì dello scioglimento

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone nel tuo segno: un ostacolo antico si scioglie. La Luna in Pesci in semisestile porta calma.

Lavoro: Ottimo per chiudere una questione sospesa.

Salute: Energia alta.

Consiglio del giorno: Sciogli un ostacolo.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci in sestile porta dolcezza. Alle 18:48 il Sole in Scorpione, opposto, forma un quadrato con Marte: evita le discussioni serali.

Lavoro: Mattina utile per i conti. La sera evita i duelli.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Conti di giorno, pace di sera.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Pesci in quadrato porta nervosismo. Alle 18:48 il quadrato Sole-Marte accende il clima in serata.

Lavoro: Controlla le mail due volte.

Salute: Mente affollata. Dormi.

Consiglio del giorno: Una cosa alla volta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Pesci in trigono ti rende dolce e intuitivo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Una serata a casa ricarica.

Lavoro: Collaborazioni favorite.

Salute: Ottimo recupero. Cena calda.

Consiglio del giorno: Fidati dell’istinto.

Leone ♌

Amore: Alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone: un ostacolo si scioglie. Alle 18:48 il Sole in Scorpione, in quadrato a Marte nel tuo segno, porta tensione: l’orgoglio si ferisce.

Lavoro: Mattina favorevole. La sera evita le sfide di potere.

Salute: Nervi tesi in serata. Respira.

Consiglio del giorno: Sciogli al mattino, evita lo scontro la sera.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Pesci si oppone al tuo segno e porta sensibilità. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare.

Lavoro: Controlla i dettagli, senza perfezionismi.

Salute: Equilibrio da cercare.

Consiglio del giorno: Meno critica.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Pesci in quinconce chiede flessibilità. Venere diretta nel tuo segno porta chiarezza. Una conversazione sincera schiarisce un dubbio.

Lavoro: Trattative lente: serve pazienza.

Salute: Cura i reni.

Consiglio del giorno: Pazienza.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Pesci in trigono ti ricarica. Alle 18:48 il Sole nel tuo segno forma un quadrato con Marte: la tensione sale in serata. Evita le provocazioni.

Lavoro: Buona giornata per chiudere ciò che è aperto.

Salute: Acqua e riposo.

Consiglio del giorno: Non reagire alle provocazioni.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Pesci in quadrato porta nervosismo. Venere diretta in sestile addolcisce. Domenica il Sole entra nel tuo segno.

Lavoro: Rimanda le grandi proposte.

Salute: Sensibilità alta. Dormi.

Consiglio del giorno: Ancora tre giorni.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci in sestile porta tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Un gesto concreto vale più di mille parole.

Lavoro: Giornata di metodo.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Pesci in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in quadrato porta un po’ di rigidità. Il Nodo Nord nel tuo segno chiede ancora una scelta.

Lavoro: Evita i duelli di principio.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Cedi sul dettaglio.

Pesci ♓

Amore: La Luna è nel tuo segno fino a domani mattina: sensibilità e intuito. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene. Intimità e creatività sono favorite.

Lavoro: Giornata creativa.

Salute: Bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Segui l’intuito.

Oroscopo 19 novembre 2026 – Classifica del giorno

Cancro Ariete Pesci Scorpione Capricorno Toro Bilancia Acquario Sagittario Gemelli Vergine Leone

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 19 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 19 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Cancro. La Luna in Pesci forma un trigono con il segno e il Sole in Scorpione lo sostiene. Bene anche Ariete e Pesci. Com’è l’energia generale di giovedì 19 novembre 2026? Marte trigono Chirone (11:41): un ostacolo antico si scioglie

Sole quadrato a Marte (18:48): tensione serale

Luna in Pesci: intuito e dolcezza

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono Cosa significa il trigono Marte-Chirone del 19 novembre 2026? Giovedì 19 novembre 2026 alle 11:41 (ora italiana, CET) Marte in Leone forma un trigono con Chirone in Ariete. Porta il coraggio di sciogliere un ostacolo antico. Ariete e Leone sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta e non reagire alle provocazioni serali. Nel lavoro: chiudi una questione sospesa al mattino. Con te stesso: riposa in serata. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 19 Novembre 2026

L’oroscopo di giovedì 19 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Sciogliere un ostacolo antico al mattino

Evitare lo scontro dopo le 18:48

Ricaricarsi con la Luna in Pesci

In amore , ascolta e non reagire alle provocazioni della sera

, ascolta e non reagire alle provocazioni della sera Nel lavoro , chiudi una questione sospesa al mattino

, chiudi una questione sospesa al mattino Con te stesso, riposa in serata

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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