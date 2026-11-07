Oroscopo di lunedì 9 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 9 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna Nuova in Scorpione.

Oroscopo di Lunedì 9 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 9 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Lunedì 9 novembre alle 08:03 (ora solare) c’è la Luna Nuova in Scorpione, a 16°53′. È un inizio di ciclo: desideri chiari, intimità e voglia di cambiare. La Luna resta nel segno per tutto il giorno e si allinea al Sole.

Mercurio e Venere sono ancora retrogradi, ma il loro ritorno alla marcia diretta si avvicina: Mercurio venerdì 13, Venere sabato 14. Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone.

Tema del giorno: Luna Nuova in Scorpione (08:03): il lunedì dei nuovi inizi

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna Nuova in Scorpione, in quinconce, chiede un aggiustamento nella coppia. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto. Un chiarimento semplice apre una settimana migliore.

Lavoro: Parti con una sola priorità. Mercurio torna diretto venerdì: fino ad allora nessuna firma.

Salute: Energia buona. Evita lo stress del mattino.

Consiglio del giorno: Una priorità, poi vai.

Toro ♉

Amore: La Luna Nuova cade nel segno opposto e porta a galla una verità di coppia. Parlane con calma e senza gelosia.

Lavoro: Lunedì di ascolto: rimanda le decisioni economiche.

Salute: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Una verità detta bene.

Gemelli ♊

Amore: La Luna Nuova in quinconce chiede di cambiare un’abitudine. Venere in Bilancia in trigono addolcisce i rapporti. Una conversazione leggera scioglie una tensione.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, torna diretto venerdì: fino ad allora ricontrolla messaggi e date.

Salute: Mente satura. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Cambia un’abitudine.

Cancro ♋

Amore: La Luna Nuova in trigono apre un ciclo emotivo di fiducia e intimità. Il Sole in Scorpione sostiene. Un gesto sincero apre una porta.

Lavoro: Collaborazioni favorite: un collega ti sostiene.

Salute: Ottimo recupero. Cena calda.

Consiglio del giorno: Semina con calma.

Leone ♌

Amore: La Luna Nuova in quadrato porta tensioni di orgoglio. Marte e Giove ti danno carisma: usalo per ascoltare. Domani il sestile Venere-Marte migliora il clima.

Lavoro: Evita le sfide di potere. Meglio una proposta chiara di una discussione.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Meno scena, più ascolto.

Vergine ♍

Amore: La Luna Nuova in sestile apre un dialogo sincero. Venere in Bilancia in semisestile chiede discrezione. Dì con calma ciò che senti.

Lavoro: Giornata utile per scrivere gli obiettivi della settimana.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Scrivi tre obiettivi.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora di rivedere un legame. La Luna Nuova in semisestile invita alla discrezione. Domani il sestile Venere-Marte porta un’apertura.

Lavoro: Rimanda le firme a venerdì.

Salute: Energia stabile. Cura reni e schiena.

Consiglio del giorno: Aspetta domani.

Scorpione ♏

Amore: La Luna Nuova alle 08:03 cade nel tuo segno, a 16°53′: il momento per nuovi inizi, desideri chiari e coraggio. Il Sole nel segno la sostiene.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno torna diretto venerdì: scrivi i progetti, non firmare ancora.

Salute: Energia in rinascita. Riposa la sera.

Consiglio del giorno: Scrivi un’intenzione.

Sagittario ♐

Amore: La Luna Nuova in semisestile chiude un ciclo di dubbi. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Domani la Luna entra nel tuo segno.

Lavoro: Prepara il terreno per la settimana, senza correre.

Salute: Forma buona. Muoviti.

Consiglio del giorno: Domani è il tuo giorno.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Nuova in sestile favorisce un dialogo sincero. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti.

Lavoro: Rivedi budget e piani. Rimanda le firme a venerdì.

Salute: Buona forma. Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Dì ciò che pensi.

Acquario ♒

Amore: La Luna Nuova in quadrato porta tensioni di potere. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Evita le discussioni di principio.

Lavoro: Meno teoria, più pratica.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: La Luna Nuova in trigono apre un ciclo di intimità e ascolto. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Un’emozione chiara guida la giornata.

Lavoro: Giornata creativa: scrivi un’idea.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito.

Oroscopo 9 novembre 2026 – Classifica del giorno

Scorpione Pesci Cancro Vergine Capricorno Sagittario Bilancia Ariete Gemelli Leone Acquario Toro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 9 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 9 novembre 2026? Il segno più fortunato è lo Scorpione. La Luna Nuova cade nel segno alle 08:03 e il Sole la sostiene. Bene anche Pesci e Cancro. Com’è l’energia generale di lunedì 9 novembre 2026? Luna Nuova in Scorpione (08:03): inizio di un nuovo ciclo emotivo

Sole in Scorpione: intensità e verità

Mercurio retrogrado (diretto venerdì 13): ancora verifiche

Venere retrograda in Bilancia (diretta sabato 14): legami da rivedere A che ora è la Luna Nuova del 9 novembre 2026? Lunedì 9 novembre 2026 alle 08:03 (ora italiana, CET), a 16°53′ di Scorpione. Favorisce nuovi inizi, desideri chiari e intenzioni scritte con sincerità. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con sincerità, la Luna Nuova sostiene i nuovi inizi. Nel lavoro: una sola priorità e nessuna firma. Con te stesso: scrivi un’intenzione. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 9 Novembre 2026

L’oroscopo di lunedì 9 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Scrivere le intenzioni del nuovo ciclo

Aprire un dialogo sincero in amore

Rimandare le firme a venerdì, quando Mercurio torna diretto

In amore , parla con sincerità, la Luna Nuova sostiene i nuovi inizi

, parla con sincerità, la Luna Nuova sostiene i nuovi inizi Nel lavoro , una sola priorità e nessuna firma

, una sola priorità e nessuna firma Con te stesso, scrivi un’intenzione e rileggila la sera

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.