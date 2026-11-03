Oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri la Luna Nuova in Scorpione, la classifica e i consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 9 – 15 novembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 9 novembre a domenica 15 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Una settimana di svolte. Si apre con la Luna Nuova in Scorpione di lunedì e si chiude con il ritorno alla marcia diretta di Mercurio e Venere. Dopo settimane di rivedere, rileggere e rimandare, le comunicazioni e i legami ripartono.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con la Luna Nuova alle 08:03 di lunedì 9, a 16°53′ di Scorpione: il momento per scrivere le intenzioni. Martedì alle 07:47 Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Marte in Leone, e alle 09:35 la Luna entra in Sagittario. Mercoledì alle 21:29 Giove in Leone si oppone al Nodo Nord in Acquario: una scelta di rotta chiede onestà.

La seconda parte (giovedì-domenica) porta la Luna in Capricorno da giovedì alle 21:27. Venerdì 13 alle 16:53 Mercurio torna diretto in Scorpione, e sabato 14 alle 01:27 Venere torna diretta in Bilancia. Domenica alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord, e alle 10:24 la Luna entra in Acquario. Lunedì 16 alle 07:23 Marte raggiungerà Giove in Leone.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione fino al 22 novembre: intensità e verità

fino al 22 novembre: intensità e verità Mercurio retrogrado in Scorpione fino a venerdì 13 alle 16:53: rivedere, non firmare

fino a venerdì 13 alle 16:53: rivedere, non firmare Venere retrograda in Bilancia fino a sabato 14 alle 01:27: rivedere i legami

fino a sabato 14 alle 01:27: rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia creativa, in congiunzione il 16 novembre

: energia creativa, in congiunzione il 16 novembre Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema della settimana: Luna Nuova in Scorpione (Lun 9, 08:03) → Venere sestile Marte (Mar 10, 07:47) → Luna in Sagittario (Mar 10, 09:35) → Giove opposto al Nodo Nord (Mer 11, 21:29) → Luna in Capricorno (Gio 12, 21:27) → Mercurio diretto (Ven 13, 16:53) → Venere diretta (Sab 14, 01:27): la settimana della ripartenza

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna Nuova di lunedì in Scorpione, in quinconce, chiede un aggiustamento nella coppia. Martedì alle 07:47 il sestile Venere-Marte scioglie il clima, anche se Venere in Bilancia è opposta al tuo segno. Da giovedì sera la Luna in Capricorno in quadrato mette fretta: aspetta sabato.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in quinconce, scegli una sola priorità

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in trigono porta slancio e contatti

Ven 13: Mercurio torna diretto (16:53), riprendi le trattative

Benessere: Energia buona da martedì. Riposa nel fine settimana.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Scegli una priorità, poi vai.

Toro ♉

Amore: La Luna Nuova di lunedì cade nel segno opposto e porta a galla una verità di coppia. Sabato 14 alle 01:27 Venere torna diretta e il legame si alleggerisce. Da giovedì sera la Luna in Capricorno in trigono ti dà calma.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in opposizione, chiarisci con calma

Gio sera-Sab: la Luna in Capricorno in trigono, ottima per budget e piani

Ven 13: Mercurio diretto, riprendi gli accordi economici

Benessere: Gola e collo sotto stress. Riposa lunedì.

Consiglio della settimana per il Toro:

Una verità detta bene, poi riposa.

Gemelli ♊

Amore: La Luna Nuova in quinconce chiede di cambiare un’abitudine di coppia. Da martedì a giovedì la Luna in Sagittario si oppone al tuo segno e porta confronti diretti. Domenica la Luna in Acquario in trigono ti rende brillante e leggero.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in quinconce, ridimensiona un impegno

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in opposizione, evita le polemiche

Ven 13: Mercurio, tuo reggente, torna diretto (16:53): le comunicazioni tornano chiare

Benessere: Mente satura. Pausa dagli schermi.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Aspetta venerdì per firmare.

Cancro ♋

Amore: La Luna Nuova in Scorpione, in trigono, apre un nuovo ciclo emotivo di intimità e fiducia. Giovedì sera la Luna in Capricorno si oppone al tuo segno e porta un confronto in famiglia. Rispondi con calma.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in trigono, scrivi le tue intenzioni

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in quinconce, adattati ai cambi di programma

Gio sera-Sab: la Luna in Capricorno in opposizione, parla con pazienza

Benessere: Ottimo recupero. Cene calde.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Semina con calma.

Leone ♌

Amore: Marte e Giove nel tuo segno e martedì alle 07:47 il sestile di Venere a Marte riaccendono l’intesa. Mercoledì alle 21:29 Giove si oppone al Nodo Nord: una scelta di coppia chiede onestà. La Luna in Sagittario in trigono ti dà fiducia fino a giovedì.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in quadrato, evita le sfide di potere

Mar 10: Venere sestile Marte (07:47), un gesto d’affetto apre la giornata

Mer 11: Giove opposto al Nodo Nord (21:29), scegli con onestà

Benessere: Ottima energia. Schiena da non sforzare. Lunedì 16 Marte raggiunge Giove: la vigilia è carica.

Consiglio della settimana per il Leone:

Sii generoso, non dominante.

Vergine ♍

Amore: La Luna Nuova in sestile apre un periodo di dialogo sincero. Venere in Bilancia in semisestile chiede discrezione. Da giovedì sera la Luna in Capricorno in trigono ti dà stabilità.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in sestile, intenzioni concrete

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in quadrato, nervosismo e fretta

Ven 13: Mercurio, tuo reggente, torna diretto (16:53): pratiche e contratti ripartono

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia dopo i pasti.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Riparti da venerdì, con ordine.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno forma un sestile con Marte martedì alle 07:47: un chiarimento dolce. Sabato 14 alle 01:27 Venere torna diretta e i dubbi sui legami si schiariscono. Domenica la Luna in Acquario in trigono ti rende leggero.

Lavoro:

Mar 10: Venere sestile Marte (07:47), un’apertura affettiva

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in sestile, incontri utili

Sab 14: Venere diretta (01:27), puoi decidere sui legami

Benessere: Energia in crescita. Cura reni e schiena.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Aspetta sabato per le decisioni di cuore.

Scorpione ♏

Amore: La Luna Nuova di lunedì alle 08:03, a 16°53′ nel tuo segno, apre un ciclo di nuovi inizi: desideri chiari, intimità, coraggio. Il Sole nel segno la sostiene. Venerdì alle 16:53 Mercurio torna diretto, sempre nel segno: le parole ritrovano forza.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova nel segno (08:03), scrivi le intenzioni

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in semisestile, giornate di lavoro

Ven 13: Mercurio diretto (16:53) nel segno, decisioni e firme tornano possibili

Benessere: Energia in rinascita. Riposa lunedì sera.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Pianta un’intenzione, poi agisci venerdì.

Sagittario ♐

Amore: La Luna Nuova in semisestile chiude un ciclo di dubbi. Martedì alle 09:35 la Luna entra nel tuo segno e ti rende magnetico. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova, chiudi una questione sospesa

Mar-Gio: la Luna nel segno, iniziative e viaggi

Ven 13: Mercurio diretto, riparti con i progetti

Benessere: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Muoviti da martedì.

Capricorno ♑

Amore: La Luna Nuova in sestile favorisce sincerità e intimità. Giovedì alle 21:27 la Luna entra nel tuo segno e ti dà stabilità. Sabato Venere, in quadrato, torna diretta e i dubbi di coppia si chiudono.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in sestile, un dialogo sincero

Gio sera-Sab: la Luna nel segno, ottima per le decisioni

Ven 13: Mercurio diretto, riprendi i contratti

Benessere: Buona forma. Cura le ginocchia.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Decidi da giovedì sera.

Acquario ♒

Amore: La Luna Nuova in quadrato porta tensioni di potere in coppia. Mercoledì alle 21:29 Giove si oppone al Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di gruppo chiede onestà. Domenica alle 10:24 la Luna entra nel tuo segno.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in quadrato, evita le discussioni di principio

Mer 11: Giove opposto al Nodo Nord (21:29), scegli la rotta

Dom 15: la Luna nel segno dalle 10:24, ricarica le energie

Benessere: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Scegli la rotta, con onestà.

Pesci ♓

Amore: La Luna Nuova in trigono apre un ciclo di intimità e di ascolto. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Da giovedì sera la Luna in Capricorno in sestile porta stabilità.

Lavoro:

Lun 9: la Luna Nuova in trigono, intuizioni forti

Mar-Gio: la Luna in Sagittario in quadrato, nervosismo

Ven 13: Mercurio diretto, torna chiarezza nelle comunicazioni

Benessere: Ottima vitalità. Bagno caldo la sera.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Ascolta l’intuito, verifica i fatti.

Classifica della settimana 9–15 novembre 2026

Scorpione Leone Sagittario Pesci Vergine Cancro Capricorno Ariete Bilancia Acquario Toro Gemelli

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 9–15 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 9–15 novembre 2026? Il segno più fortunato è lo Scorpione. La Luna Nuova di lunedì 9 alle 08:03 cade nel segno e venerdì 13 alle 16:53 Mercurio torna diretto proprio in Scorpione. Bene anche Leone e Sagittario. Quando è la Luna Nuova di novembre 2026? Lunedì 9 novembre 2026 alle 08:03 (ora italiana, CET), a 16°53′ di Scorpione. È il momento giusto per scrivere le intenzioni e chiudere un ciclo emotivo. Quando Mercurio e Venere tornano diretti a novembre 2026? Mercurio torna diretto venerdì 13 novembre alle 16:53 in Scorpione. Venere torna diretta sabato 14 novembre alle 01:27 in Bilancia. Da quel momento firme, messaggi e decisioni di cuore diventano più affidabili. Qual è il consiglio generale della settimana 9–15 novembre 2026? In amore: aspetta sabato 14 per le decisioni di cuore. Nel lavoro: riprendi le trattative da venerdì pomeriggio. Con te stesso: scrivi le intenzioni lunedì, la Luna Nuova le sostiene. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 9 – 15 Novembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 novembre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì la Luna Nuova in Scorpione apre un ciclo di nuovi inizi emotivi

Martedì il sestile Venere-Marte scioglie un clima di tensione

Venerdì Mercurio torna diretto e sabato Venere lo segue: le comunicazioni e i legami ripartono

Domenica la Luna in Acquario chiude la settimana in vigilia della congiunzione Marte-Giove

In amore , aspetta sabato per le decisioni importanti

, aspetta sabato per le decisioni importanti Nel lavoro , riprendi le trattative da venerdì pomeriggio

, riprendi le trattative da venerdì pomeriggio Con te stesso, scrivi le intenzioni della Luna Nuova

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.