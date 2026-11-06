Oroscopo di domenica 8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete alla vigilia della Luna Nuova in Scorpione.

Oroscopo di Domenica 8 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 8 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Domenica 8 novembre la Luna è in Scorpione, nel segno del Sole e di Mercurio retrogrado. È la vigilia della Luna Nuova di lunedì 9 alle 08:03, a 16°53′ di Scorpione: giornata di bilanci e di intenzioni.

Venere retrograda resta in Bilancia, mentre Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Il clima è intimo e intenso: meglio la calma che la fretta.

Tema del giorno: Luna in Scorpione alla vigilia della Luna Nuova (Lun 9, 08:03): la domenica delle intenzioni

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Scorpione in quinconce chiede flessibilità. Venere retrograda in Bilancia, opposta, chiede ascolto. Una domenica tranquilla vale più di una grande uscita.

Lavoro: Nessuna scadenza. Riposa in vista di lunedì.

Salute: Energia in calo. Dormi.

Consiglio del giorno: Rallenta, ascolta.

Toro ♉

Amore: La Luna in Scorpione, opposta al tuo segno, porta una verità di coppia a galla alla vigilia della Luna Nuova. Parlane con calma e senza gelosia.

Lavoro: Giorno di pausa. Rimanda le spese.

Salute: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Una verità detta bene.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Scorpione in quinconce chiede di cambiare un piano. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un cambio di programma porta una sorpresa.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, torna diretto venerdì 13: ricontrolla ancora un po’.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Cambia piano senza stress.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Scorpione in trigono ti rende sereno e intuitivo. Una domenica a casa, tra cibo caldo e un film, ricarica. La Luna Nuova di domani apre un ciclo emotivo per te.

Lavoro: Riposa e scrivi le intenzioni.

Salute: Ottimo recupero. Cene calde.

Consiglio del giorno: Resta con chi ami.

Leone ♌

Amore: La Luna in Scorpione in quadrato porta rigidità. Marte e Giove ti danno carisma: usalo per ascoltare. Evita gli scontri d’orgoglio.

Lavoro: Nessuna firma. Pianifica la settimana.

Salute: Ottima energia, ma non strafare.

Consiglio del giorno: Meno scena, più ascolto.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Scorpione in sestile rende facile parlare di sentimenti. Una passeggiata o un pranzo portano chiarezza.

Lavoro: Ordina documenti e agenda della settimana.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Prepara lunedì con calma.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Scorpione in semisestile invita alla discrezione. Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora di rivedere un legame.

Lavoro: Rimanda gli accordi. Domenica di riflessione.

Salute: Energia stabile. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Rifletti, non decidere.

Scorpione ♏

Amore: La Luna è nel tuo segno con il Sole: vigilia della Luna Nuova di domani alle 08:03. Desideri chiari, intimità e coraggio. Scrivi cosa vuoi iniziare.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: nessuna firma, solo verifiche.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Scrivi le intenzioni.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Scorpione in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Una domenica di riposo prepara la settimana.

Lavoro: Organizza le giornate senza correre.

Salute: Forma buona. Una camminata.

Consiglio del giorno: Riposa, poi riparti.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Scorpione in sestile rende possibile un chiarimento. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Una domenica tranquilla è ideale per mettere ordine.

Lavoro: Rivedi budget e piani della settimana.

Salute: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Dì ciò che pensi, con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Scorpione in quadrato porta rigidità. Venere in Bilancia in trigono addolcisce. Meglio evitare i duelli di principio.

Lavoro: Giorno libero: nessuna discussione.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Cedi sul dettaglio.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Scorpione in trigono ti rende magnetico e intuitivo. La domenica è favorita per intimità e creatività. La Luna Nuova di domani sostiene un nuovo ciclo.

Lavoro: Giorno creativo: scrivi, suona, dipingi.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 8 novembre 2026 – Classifica del giorno

Cancro Pesci Scorpione Vergine Capricorno Sagittario Gemelli Bilancia Ariete Leone Acquario Toro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 8 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 8 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Cancro. La Luna in Scorpione forma un trigono con il segno e il Sole lo sostiene. Bene anche Pesci e Scorpione. Com’è l’energia generale di domenica 8 novembre 2026? Luna in Scorpione (tutto il giorno): intensità e intimità

Vigilia della Luna Nuova: bilanci e intenzioni

Sole in Scorpione: profondità e sincerità

Mercurio retrogrado: rivedere, non firmare Quando è la Luna Nuova dopo l’8 novembre 2026? Lunedì 9 novembre 2026 alle 08:03 (ora italiana, CET), a 16°53′ di Scorpione. La domenica 8 novembre è quindi la vigilia, adatta a chiudere i conti emotivi e a scrivere le intenzioni. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con calma. Nel lavoro: nessuna firma, pianifica la settimana. Con te stesso: scrivi le intenzioni della Luna Nuova. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 8 Novembre 2026

L’oroscopo di domenica 8 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Scrivere le intenzioni per la Luna Nuova

Chiudere i conti emotivi con calma

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , parla con calma, la vigilia della Luna Nuova richiede sincerità

, parla con calma, la vigilia della Luna Nuova richiede sincerità Nel lavoro , nessuna firma, pianifica la settimana

, nessuna firma, pianifica la settimana Con te stesso, scrivi le intenzioni della Luna Nuova

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