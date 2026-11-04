Oroscopo di venerdì 6 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 6 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Bilancia.

Oroscopo di Venerdì 6 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 6 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Venerdì 6 novembre la Luna è in Bilancia per tutto il giorno, dopo l’ingresso di ieri alle 15:38. Il clima è diplomatico, relazionale e adatto agli incontri. Venere retrograda nello stesso segno chiede ancora di rivedere un legame.

Il Sole attraversa lo Scorpione, Mercurio resta retrogrado e Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Domani sera la Luna entrerà in Scorpione.

Tema del giorno: Luna in Bilancia con Venere retrograda: il venerdì della diplomazia

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Bilancia si oppone al tuo segno e porta confronti diretti con il partner. Venere retrograda nello stesso segno chiede ascolto. Un chiarimento sincero vale più di un silenzio.

Lavoro: Venerdì di trattative: usa la diplomazia. Mercurio retrogrado, nessuna firma.

Salute: Energia a metà. Fai una pausa nel pomeriggio.

Consiglio del giorno: Diplomazia prima della forza.

Toro ♉

Amore: La Luna in Bilancia in quinconce chiede piccoli aggiustamenti. Il Sole in Scorpione si oppone: una gelosia o un silenzio chiede parole oneste.

Lavoro: Giornata di dettagli: sistema le pratiche e rimanda gli acquisti.

Salute: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Aggiusta, non forzare.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un invito per il weekend arriva a sorpresa.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è ancora retrogrado: ricontrolla mail e appuntamenti. Tra una settimana tornerà diretto.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Brilla, ma rileggi.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Bilancia in quadrato porta nervosismo con la famiglia. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene la profondità. Evita le discussioni sui ruoli.

Lavoro: Giornata di collaborazione. Un collega ti sostiene, ma non esporti.

Salute: Stomaco sensibile. Cena leggera.

Consiglio del giorno: Pazienza con chi ami.

Leone ♌

Amore: La Luna in Bilancia in sestile addolcisce la giornata. Marte e Giove ti danno carisma. Una serata con amici ti rimette di buonumore.

Lavoro: Presenta un’idea con calma. Il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Brilla, ascolta.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Una conversazione tranquilla chiarisce un dubbio.

Lavoro: Chiudi pratiche e scadenze della settimana. Tra una settimana Mercurio, tuo reggente, torna diretto.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Chiudi, poi riposa.

Bilancia ♎

Amore: La Luna è nel tuo segno e ti rende affascinante, mentre Venere retrograda chiede ancora di rivedere un legame. Una serata di incontri è favorita.

Lavoro: Giornata di dialogo. Rimanda le firme.

Salute: Energia in crescita. Cura reni e schiena.

Consiglio del giorno: Incontra, non decidere.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Bilancia in semisestile portano calma. Mercurio retrogrado nel segno invita a rivedere un pensiero. Una conversazione sincera porta sollievo.

Lavoro: Rivedi i progetti. Nessuna firma, solo verifiche.

Salute: Emotività più calma. Acqua e riposo.

Consiglio del giorno: Rileggi, poi parla.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Bilancia in sestile e Venere in Bilancia in sestile rendono facile ridere e flirtare. Una serata fuori porta funziona.

Lavoro: Ottima giornata per proporre un’idea e per fare rete.

Salute: Forma ottima. Sport all’aperto.

Consiglio del giorno: Esci e socializza.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di fretta. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Evita le discussioni sui soldi.

Lavoro: Giornata di controlli. Rimanda le firme a dopo il 13.

Salute: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Meno fretta, più metodo.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e curioso. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala un’idea nuova.

Lavoro: Venerdì creativo: proponi, ma verifica i dettagli.

Salute: Nervi più calmi. Dormi.

Consiglio del giorno: Le idee migliori arrivano parlando.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Bilancia in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Un ricordo ti commuove senza ferirti.

Lavoro: Controlla gli errori piccoli. Il pomeriggio porta lucidità.

Salute: Buona vitalità. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Segui l’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 6 novembre 2026 – Classifica del giorno

Bilancia Gemelli Sagittario Acquario Leone Vergine Scorpione Pesci Toro Cancro Capricorno Ariete

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 6 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 6 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. La Luna transita nel segno e Venere, sua reggente, chiede di rivedere i legami. Bene anche Gemelli e Sagittario. Com’è l’energia generale di venerdì 6 novembre 2026? Luna in Bilancia (tutto il giorno): clima diplomatico e relazionale

Venere retrograda in Bilancia: legami da rivedere

Sole in Scorpione: sincerità e profondità

Mercurio retrogrado: rivedere, non firmare Fino a quando la Luna resta in Bilancia il 6 novembre 2026? La Luna resta in Bilancia fino a sabato 7 novembre 2026 alle 23:39 (ora italiana, CET), quando entra in Scorpione. Il venerdì è quindi interamente sotto il segno della Bilancia. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: incontra e ascolta, non decidere. Nel lavoro: diplomazia e nessuna firma. Con te stesso: esci con gli amici. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 6 Novembre 2026

L’oroscopo di venerdì 6 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Incontrare persone: la Luna in Bilancia favorisce i rapporti

Trattare con diplomazia sul lavoro

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , incontra e ascolta, la decisione può aspettare

, incontra e ascolta, la decisione può aspettare Nel lavoro , diplomazia e nessuna firma

, diplomazia e nessuna firma Con te stesso, esci con gli amici e stacca la mente

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