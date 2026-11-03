Oroscopo di giovedì 5 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 5 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Bilancia.

Oroscopo di Giovedì 5 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 5 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Giovedì 5 novembre alle 15:38 (ora solare) la Luna lascia la Vergine ed entra in Bilancia. La giornata si divide in due: una mattina di ordine e dettagli, un pomeriggio più diplomatico e relazionale.

Ieri il Sole si è congiunto a Mercurio retrogrado in Scorpione. Venere retrograda in Bilancia accoglie la Luna: è il tema dei legami da rivedere.

Tema del giorno: Luna in Bilancia (15:38) con Venere retrograda: il giovedì della diplomazia

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Bilancia, dalle 15:38, si oppone al tuo segno e porta confronti diretti con il partner. Al mattino la Luna in Vergine è in quinconce: serve flessibilità. Venere in Bilancia, opposta, chiede ascolto.

Lavoro: Mattina da dedicare ai dettagli. Dopo le 15:38 trattative da affrontare con diplomazia.

Salute: Energia in calo la sera. Dormi.

Consiglio del giorno: Diplomazia dopo le 15:38.

Toro ♉

Amore: La Luna in Vergine in trigono ti dà calma fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in quinconce chiede piccoli aggiustamenti. Il Sole in Scorpione si oppone: parla con sincerità.

Lavoro: Mattina ideale per conti e pratiche. Il pomeriggio chiede adattamento.

Salute: Buon equilibrio. Gola e collo da proteggere.

Consiglio del giorno: Concretezza al mattino, flessibilità dopo.

Gemelli ♊

Amore: Dalle 15:38 la Luna in Bilancia forma un trigono con il tuo segno e ti rende brillante e comunicativo. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un invito ti cambia la serata.

Lavoro: Mattina di dettagli, pomeriggio più facile. Mercurio retrogrado: ricontrolla.

Salute: Mente vivace. Sonno regolare.

Consiglio del giorno: Parla dopo le 15:38.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Vergine in sestile porta ordine fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in quadrato chiede pazienza con la famiglia. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene la profondità.

Lavoro: Mattina di collaborazione. Nel pomeriggio evita attriti.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Pazienza in famiglia.

Leone ♌

Amore: La Luna in Vergine in semisestile porta calma fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in sestile rende piacevoli le serate. Il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura.

Lavoro: Mattina di dettagli, pomeriggio di contatti utili. Marte e Giove tengono viva l’energia.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Serata da godere.

Vergine ♍

Amore: La Luna è nel tuo segno fino alle 15:38: lucidità e ordine. Poi la Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti.

Lavoro: Ultima mattina utile per scadenze e controlli. Dopo le 15:38 rallenta.

Salute: Benessere buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Chiudi i dettagli al mattino.

Bilancia ♎

Amore: La Luna entra nel tuo segno alle 15:38 e ti rende affascinante e diplomatico. Venere retrograda nel tuo segno chiede ancora di rivedere ciò che si è sospeso. Una serata di incontri è favorita.

Lavoro: Dopo le 15:38 decisioni e incontri sono favoriti. Rimanda le firme.

Salute: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Incontra, ascolta, non decidere.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Vergine in sestile favoriscono il dialogo fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in semisestile invita alla discrezione. Una conversazione sincera porta sollievo.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: rivedi i progetti, non decidere.

Salute: Emotività più calma. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Parla poco, ascolta.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Vergine in quadrato porta nervosismo fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in sestile rende piacevoli incontri e viaggi. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro: Mattina di dettagli. Dopo le 15:38 incontri utili.

Salute: Stanchezza al mattino, energia in crescita dopo.

Consiglio del giorno: Pazienza al mattino, slancio dopo.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Vergine in trigono ti dà stabilità fino alle 15:38. Poi la Luna in Bilancia in quadrato chiede di non farti trascinare dalla fretta. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta il dialogo.

Lavoro: Mattina ottima per budget e piani. Il pomeriggio chiede calma.

Salute: Buona forma. Ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci al mattino.

Acquario ♒

Amore: Dalle 15:38 la Luna in Bilancia forma un trigono con il tuo segno e ti rende brillante. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala idee nuove.

Lavoro: Mattina a rilento, pomeriggio vivace. Le idee arrivano dopo le 15:38.

Salute: Sistema nervoso più calmo. Dormi.

Consiglio del giorno: Le idee migliori arrivano nel pomeriggio.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Vergine si oppone al tuo segno fino alle 15:38 e rende più critici. Poi la Luna in Bilancia in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito.

Lavoro: Controlla gli errori piccoli al mattino. Nel pomeriggio adattati.

Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito, adattati.

Oroscopo 5 novembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Acquario Leone Bilancia Sagittario Capricorno Vergine Toro Scorpione Pesci Cancro Ariete

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 5 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 5 novembre 2026? Il segno più fortunato sono i Gemelli. Dalle 15:38 la Luna in Bilancia forma un trigono con il segno e Venere in Bilancia rende facili incontri e conversazioni. Bene anche Acquario e Leone. Com’è l’energia generale di giovedì 5 novembre 2026? Luna in Bilancia (dalle 15:38): clima diplomatico e relazionale

Venere retrograda in Bilancia: legami da rivedere

Luna in Vergine fino alle 15:38: ordine e dettagli

Mercurio retrogrado: rivedere, non firmare A che ora la Luna entra in Bilancia il 5 novembre 2026? Giovedì 5 novembre 2026 alle 15:38 (ora italiana, CET). La Luna lascia la Vergine, resta in Bilancia fino a sabato 7 novembre alle 23:39 e favorisce incontri, serate e conversazioni diplomatiche. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: incontra, ascolta, non decidere. Nel lavoro: dettagli al mattino, contatti nel pomeriggio. Con te stesso: dormi a sufficienza. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 5 Novembre 2026

L’oroscopo di giovedì 5 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Sistemare i dettagli al mattino

Incontrare persone con la Luna in Bilancia dopo le 15:38

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , incontra e ascolta, la decisione può aspettare

, incontra e ascolta, la decisione può aspettare Nel lavoro , dettagli al mattino, contatti nel pomeriggio

, dettagli al mattino, contatti nel pomeriggio Con te stesso, dormi a sufficienza

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