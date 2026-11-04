Oroscopo weekend sabato 7 e domenica 8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend del 7 e 8 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Bilancia e in Scorpione, alla vigilia della Luna Nuova.

Oroscopo weekend 7 e 8 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di vigilia. Sabato la Luna è in Bilancia e favorisce incontri e serate. Poi, alle 23:39, entra in Scorpione e prepara la Luna Nuova di lunedì 9.

Sabato 7 novembre la Luna in Bilancia resta fino alle 23:39. Venere retrograda nello stesso segno chiede ancora di rivedere un legame, mentre il Sole in Scorpione rende sincere le conversazioni. Una serata di compagnia funziona meglio di una decisione importante.

Domenica 8 novembre la Luna è in Scorpione, nel segno del Sole e di Mercurio retrogrado. È la giornata ideale per scrivere le intenzioni: lunedì 9 alle 08:03 arriva la Luna Nuova a 16°53′ di Scorpione.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione : intensità e magnetismo

: intensità e magnetismo Mercurio retrogrado in Scorpione (diretto il 13 novembre alle 16:53): rivedere, non firmare

(diretto il 13 novembre alle 16:53): rivedere, non firmare Venere retrograda in Bilancia (diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami

(diretta il 14 novembre alle 01:27): rivedere i legami Marte e Giove in Leone : energia creativa

: energia creativa Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Luna in Bilancia (Sab) + Luna in Scorpione (Sab 23:39) + vigilia della Luna Nuova (Lun 9, 08:03): il weekend della preparazione

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 7: La Luna in Bilancia si oppone al tuo segno e Venere retrograda chiede un confronto sincero. Evita le decisioni di pancia. In serata cerca amici, non scontri.

Domenica 8: Dalle 23:39 di sabato la Luna in Scorpione è in quinconce e chiede flessibilità. Meglio una giornata tranquilla che una grande uscita.

Lavoro e pratica: Nessuna scadenza. Mercurio retrogrado: evita le mail importanti.

Benessere: Energia in calo la domenica. Dormi.

Consiglio del weekend: Parla chiaro, ascolta di più.

Toro ♉

Sabato 7: La Luna in Bilancia in quinconce chiede piccoli aggiustamenti. Il Sole in Scorpione si oppone al tuo segno. Una serata con poche persone funziona meglio.

Domenica 8: La Luna in Scorpione, opposta, porta una verità di coppia a galla alla vigilia della Luna Nuova. Parlane con calma.

Lavoro e pratica: Pausa dal lavoro. Rimanda le spese.

Benessere: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del weekend: Una verità detta bene.

Gemelli ♊

Sabato 7: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e comunicativo. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Una serata con amici funziona.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in quinconce chiede di cambiare un piano. Un cambio di programma porta una buona sorpresa.

Lavoro e pratica: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado fino al 13: ricontrolla messaggi e appuntamenti.

Benessere: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Divertiti, ma rileggi.

Cancro ♋

Sabato 7: La Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di nervosismo. Venere in Bilancia in quadrato chiede pazienza con la famiglia. Evita le discussioni di principio.

Domenica 8: Dalle 23:39 di sabato la Luna in Scorpione in trigono ti rende sereno e intuitivo. Una domenica a casa, tra cibo caldo e film, ricarica.

Lavoro e pratica: Riposa e prepara le intenzioni per lunedì.

Benessere: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del weekend: Resta con chi ami.

Leone ♌

Sabato 7: La Luna in Bilancia in sestile addolcisce il sabato. Marte e Giove ti danno carisma. Una serata con amici ti rimette di buonumore.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in quadrato porta rigidità. Meglio ascoltare che imporsi.

Lavoro e pratica: Pianifica un progetto creativo. Nessuna firma.

Benessere: Ottima energia. Muoviti.

Consiglio del weekend: Brilla, ma lascia spazio.

Vergine ♍

Sabato 7: La Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Un sabato tranquillo.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in sestile rende facile parlare di sentimenti. Una passeggiata o un pranzo portano chiarezza.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e pratiche arretrate.

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del weekend: Fai ordine.

Bilancia ♎

Sabato 7: La Luna è nel tuo segno e ti rende affascinante, mentre Venere retrograda chiede ancora di rivedere un legame. Una serata di incontri è favorita.

Domenica 8: Dalle 23:39 di sabato la Luna in Scorpione in semisestile invita alla discrezione. Domenica meglio la calma.

Lavoro e pratica: Rimanda gli accordi importanti.

Benessere: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio del weekend: Incontra, ascolta, non decidere.

Scorpione ♏

Sabato 7: Il Sole è nel tuo segno e la Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Il sabato è per le conversazioni profonde.

Domenica 8: Dalle 23:39 di sabato la Luna entra nel tuo segno: vigilia della Luna Nuova di lunedì 9. Desideri chiari e intimità.

Lavoro e pratica: Mercurio retrogrado nel segno: nessuna firma, solo verifiche.

Benessere: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del weekend: Prepara le intenzioni.

Sagittario ♐

Sabato 7: La Luna in Bilancia in sestile e Venere in Bilancia in sestile rendono facile ridere e flirtare. Il sabato è per le uscite.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in semisestile porta calma. Una domenica di riposo prepara la settimana.

Lavoro e pratica: Organizza le giornate senza correre.

Benessere: Forma ottima. Sport.

Consiglio del weekend: Esci e respira.

Capricorno ♑

Sabato 7: La Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di fretta. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Evita le discussioni sui soldi.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in sestile rende possibile un chiarimento. Una domenica tranquilla è ideale per mettere ordine.

Lavoro e pratica: Rivedi budget e piani della settimana.

Benessere: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del weekend: Dì ciò che pensi, con calma.

Acquario ♒

Sabato 7: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e curioso. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala un’idea nuova.

Domenica 8: La Luna in Scorpione in quadrato porta rigidità. Meglio evitare i duelli di principio.

Lavoro e pratica: Idee originali: annota e verifica prima di proporle.

Benessere: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del weekend: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Sabato 7: La Luna in Bilancia in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Il sabato è per la musica e il riposo.

Domenica 8: Dalle 23:39 di sabato la Luna in Scorpione in trigono ti rende magnetico e intuitivo. La domenica è favorita per intimità e creatività.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, suona, dipingi.

Benessere: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del weekend: Fidati dell’intuito.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 7-8 novembre 2026

Pesci Cancro Sagittario Scorpione Gemelli Acquario Bilancia Leone Vergine Capricorno Ariete Toro

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 7-8 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 7-8 novembre 2026? Il segno più fortunato sono i Pesci. Il Sole in Scorpione forma un trigono con il segno e, dalle 23:39 di sabato, anche la Luna in Scorpione. Bene anche Cancro e Sagittario. Quando entra la Luna in Scorpione il 7 novembre 2026? Sabato 7 novembre 2026 alle 23:39 (ora italiana, CET). La Luna lascia la Bilancia e prepara la Luna Nuova di lunedì 9 novembre alle 08:03. Che energia porta la vigilia della Luna Nuova? È un momento di chiusura e di preparazione: si chiudono i conti emotivi e si scrivono le intenzioni per il nuovo ciclo. Domenica 8 è la giornata ideale per farlo. Qual è il consiglio generale del weekend 7-8 novembre 2026? In amore: incontra e ascolta, non decidere. Nel lavoro: riposa e non firmare, Mercurio è ancora retrogrado. Con te stesso: prepara le intenzioni per la Luna Nuova. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica

Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 7-8 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 7 e 8 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato la Luna in Bilancia favorisce incontri e serate di compagnia

Dalle 23:39 la Luna in Scorpione apre la vigilia della Luna Nuova

Domenica è il giorno ideale per scrivere le intenzioni del nuovo ciclo

In amore , incontra e ascolta senza decidere

, incontra e ascolta senza decidere Nel lavoro , riposa e non firmare

, riposa e non firmare Con te stesso, prepara le intenzioni per lunedì

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.