Oroscopo di sabato 7 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 7 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Bilancia e in Scorpione.

Oroscopo di Sabato 7 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 7 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Sabato 7 novembre la Luna resta in Bilancia fino alle 23:39 (ora solare), poi entra in Scorpione. È un sabato di incontri e di serate in compagnia, che a fine giornata vira verso l’intensità della vigilia della Luna Nuova.

Il Sole attraversa lo Scorpione, Mercurio e Venere sono ancora retrogradi e Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Il weekend è il momento per prepararsi alle intenzioni di lunedì.

Tema del giorno: Luna in Bilancia e poi in Scorpione (23:39): il sabato della vigilia

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Bilancia si oppone al tuo segno fino alle 23:39. In serata la Luna in Scorpione in quinconce chiede flessibilità. Meglio una serata tranquilla che un confronto acceso.

Lavoro: Giorno di riposo. Se lavori, diplomazia e nessuna firma.

Salute: Energia in calo la sera. Dormi.

Consiglio del giorno: Parla chiaro, ascolta di più.

Toro ♉

Amore: La Luna in Bilancia in quinconce chiede piccoli aggiustamenti. Dalle 23:39 la Luna in Scorpione, opposta, porta una verità di coppia a galla alla vigilia della Luna Nuova.

Lavoro: Rimanda le spese. Il sabato è per il riposo.

Salute: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Una verità detta bene.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e comunicativo. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Una serata con amici è favorita.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: ricontrolla messaggi e appuntamenti.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Divertiti, ma rileggi.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di nervosismo. Dalle 23:39 la Luna in Scorpione in trigono ti rende sereno e intuitivo. Una serata a casa ricarica.

Lavoro: Riposa e prepara le intenzioni per lunedì.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Resta con chi ami.

Leone ♌

Amore: La Luna in Bilancia in sestile addolcisce il sabato. Marte e Giove ti danno carisma. Una serata con amici ti rimette di buonumore.

Lavoro: Pianifica un progetto creativo. Nessuna firma.

Salute: Ottima energia. Muoviti.

Consiglio del giorno: Brilla, ma lascia spazio.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Dalle 23:39 la Luna in Scorpione in sestile rende facili i sentimenti.

Lavoro: Ordina documenti e pratiche arretrate.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Fai ordine.

Bilancia ♎

Amore: La Luna è nel tuo segno fino alle 23:39: affascinante, diplomatico, in cerca di incontri. Venere retrograda chiede ancora di rivedere un legame.

Lavoro: Rimanda gli accordi importanti.

Salute: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Incontra, ascolta, non decidere.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole è nel tuo segno e la Luna in Bilancia in semisestile porta calma. Alle 23:39 la Luna entra nel tuo segno: vigilia della Luna Nuova di lunedì 9. Desideri chiari e intimità.

Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: nessuna firma, solo verifiche.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Prepara le intenzioni.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Bilancia in sestile e Venere in Bilancia in sestile rendono facile ridere e flirtare. Il sabato è per le uscite e per la compagnia.

Lavoro: Organizza le giornate senza correre.

Salute: Forma ottima. Sport.

Consiglio del giorno: Esci e respira.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di fretta. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti. Evita le discussioni sui soldi.

Lavoro: Rivedi budget e piani della settimana.

Salute: Buona forma. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Dì ciò che pensi, con calma.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e curioso. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala un’idea nuova.

Lavoro: Idee originali: annota e verifica prima di proporle.

Salute: Sistema nervoso sensibile.

Consiglio del giorno: Dialoga, non teorizzare.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Bilancia in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Dalle 23:39 la Luna in Scorpione in trigono ti rende magnetico.

Lavoro: Weekend creativo: scrivi, suona, dipingi.

Salute: Ottima vitalità. Un bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 7 novembre 2026 – Classifica del giorno

Sagittario Gemelli Acquario Leone Pesci Bilancia Cancro Scorpione Vergine Capricorno Toro Ariete

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 7 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 7 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. La Luna in Bilancia forma un sestile con il segno e Venere in Bilancia lo sostiene. Bene anche Gemelli e Acquario. Com’è l’energia generale di sabato 7 novembre 2026? Luna in Bilancia (fino alle 23:39): incontri e serate

Luna in Scorpione (dalle 23:39): vigilia della Luna Nuova

Sole in Scorpione: profondità e sincerità

Mercurio retrogrado: rivedere, non firmare A che ora la Luna entra in Scorpione il 7 novembre 2026? Sabato 7 novembre 2026 alle 23:39 (ora italiana, CET). La Luna lascia la Bilancia e prepara la Luna Nuova di lunedì 9 novembre alle 08:03, a 16°53′ di Scorpione. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: incontra e ascolta, non decidere. Nel lavoro: riposa e non firmare. Con te stesso: prepara le intenzioni per lunedì. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 7 Novembre 2026

L’oroscopo di sabato 7 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Uscire con gli amici: la Luna in Bilancia favorisce gli incontri

Preparare le intenzioni per la Luna Nuova

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , incontra e ascolta senza decidere

, incontra e ascolta senza decidere Nel lavoro , riposa e non firmare

, riposa e non firmare Con te stesso, prepara le intenzioni per lunedì

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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