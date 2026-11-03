Lda e Aka 7even, annullati gli ultimi tre concerti del tour: cosa succede ora

Lda e Aka 7even annullano gli ultimi tre concerti dell’Ultimo Ballo Tour: restano a casa Napoli, Milano e Roma, e il duo chiude il progetto condiviso.

Le ultime tre date dell’Ultimo Ballo Tour di LDA e Aka 7even non si faranno: Napoli (20 novembre), Milano (23 novembre) e Roma (24 novembre) sono annullate, perché i due artisti hanno deciso di chiudere il progetto condiviso e di proseguire ciascuno per la propria strada. I biglietti saranno rimborsati.

Quali concerti di LDA e Aka 7even sono annullati

Il tour si chiamava Ultimo Ballo Tour, formula Live Indoor, e si avviava verso la conclusione con tre appuntamenti ravvicinati in tre club. Il 20 novembre era in programma la Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre i Magazzini Generali di Milano, il 24 novembre l’Atlantico di Roma.

Tutte e tre le serate sono cancellate. Non c’è una data di recupero né un calendario alternativo: l’annuncio riguarda la fine del percorso comune, non un rinvio.

Perché si fermano: le parole dei due artisti

A spiegare la decisione sono stati LDA e Aka 7even stessi, con un video pubblicato sui social. Il senso del messaggio: ognuno ha sentito il bisogno di prendere la propria strada e di concentrarsi sul proprio percorso. Una scelta, dicono, presa in modo condiviso e con serenità.

Sul perché dello stop anche delle date residue, la frase chiave è questa: “vogliamo essere veri al 100% con voi”. I due ribadiscono inoltre che la loro amicizia resta intatta e chiedono scusa a chi aveva già il biglietto.

Il tempismo ha fatto discutere. L’annuncio arriva a una ventina di giorni dal primo dei tre concerti e molti fan, sui social, hanno reagito con scetticismo. Quelle sono però opinioni del pubblico: i due artisti non hanno indicato altri motivi oltre a quelli dichiarati nel video.

Biglietti e rimborsi: cosa fare

Chi ha acquistato un biglietto per una delle tre date ha diritto al rimborso. La procedura passa dal circuito di vendita con cui si è comprato il biglietto: va seguita la procedura indicata sulla piattaforma o dal rivenditore, senza passaggi da fare con gli artisti.

Il consiglio pratico è controllare la sezione rimborsi del sito o dell’app da cui si è acquistato e, per chi ha comprato in un punto vendita fisico, rivolgersi allo stesso punto vendita. Conviene muoversi senza aspettare: le piattaforme di solito fissano una scadenza per la richiesta.

Da Sanremo 2026 allo stop: il percorso del duo

LDA e Aka 7even hanno messo insieme il progetto circa un anno fa e sono arrivati sul palco dell’Ariston con “Poesie Clandestine”, nell’edizione del Festival ricostruita nella nostra classifica finale di Sanremo 2026. Il brano è diventato disco d’oro.

L’album, intitolato semplicemente “LDA & AKA 7EVEN”, è uscito il 6 marzo 2026 e ha portato il duo in tour nei club. L’ultimo atto era proprio questo mini blocco finale di date indoor tra Napoli, Milano e Roma.

Cosa succede adesso

Per ora la notizia è la separazione artistica e la cancellazione dei tre live. Non ci sono annunci su nuova musica insieme, mentre ognuno dei due tornerà ai propri progetti solisti. Aggiorneremo il pezzo se arriveranno comunicazioni su rimborsi, scadenze o nuove date dei singoli.

Domande frequenti su LDA e Aka 7even e il tour annullato

Quali concerti di LDA e Aka 7even sono stati annullati? Sono annullate le ultime tre date dell’Ultimo Ballo Tour: Napoli il 20 novembre alla Casa della Musica, Milano il 23 novembre ai Magazzini Generali e Roma il 24 novembre all’Atlantico. Perché LDA e Aka 7even hanno annullato i concerti? I due artisti hanno annunciato di chiudere il progetto condiviso: nel loro video spiegano che ognuno ha bisogno di seguire il proprio percorso, con una scelta presa insieme. I biglietti verranno rimborsati? Sì, i biglietti delle tre date saranno rimborsati. Il rimborso si chiede attraverso il circuito di vendita usato per l’acquisto, seguendo le istruzioni indicate dalla piattaforma o dal rivenditore. Ci saranno nuove date o un recupero dei concerti? Al momento non sono previste date di recupero: l’annullamento è legato alla fine del progetto comune, non a un rinvio.

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