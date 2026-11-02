Oroscopo di mercoledì 4 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con Venere e Giove e il Sole con Mercurio.

Oroscopo di Mercoledì 4 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Mercoledì 4 novembre è il giorno di due aspetti chiave. Alle 11:31 Venere retrograda in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone, un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione: pensieri, parole e desideri vanno a fuoco.

La Luna resta in Vergine e porta ordine e attenzione ai dettagli. Il giorno premia chi rilegge, chiarisce e sceglie con calma.

Tema del giorno: Venere sestile Giove (11:31) + Sole congiunto a Mercurio (15:24): il mercoledì dei chiarimenti

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Ariete ♈

Amore: Venere retrograda in Bilancia, opposta, forma un sestile con Giove alle 11:31 e la tensione si scioglie. Il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado alle 15:24 in quinconce: rileggi ciò che hai detto.

Lavoro: Mattina positiva per una proposta. Nel pomeriggio rivedi i dettagli prima di inviare.

Salute: Energia buona. Pausa a metà giornata.

Consiglio del giorno: Dopo le 11:31 la tensione scende.

Toro ♉

Amore: La Luna in Vergine in trigono ti dà calma. Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado nel segno opposto: una verità sul legame esce allo scoperto. Parlane senza gelosia.

Lavoro: Ricontrolla gli accordi economici: il momento è utile per capire cosa non torna.

Salute: Gola e collo sotto stress. Riposa.

Consiglio del giorno: Una verità detta bene vale più di una discussione.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Vergine in quadrato disperde i pensieri. Alle 11:31 il sestile Venere-Giove, con Venere in trigono al tuo segno, porta un’apertura sentimentale. La congiunzione delle 15:24 coinvolge Mercurio, tuo reggente.

Lavoro: Alle 15:24 il Sole accende Mercurio retrogrado, tuo reggente: ricontrolla messaggi e date.

Salute: Mente affollata. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Aspetta le 15:24 per decidere.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Vergine in sestile porta ordine e premure. Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio in Scorpione, in trigono al tuo segno: un chiarimento atteso arriva con calma.

Lavoro: Giornata di collaborazione: un collega ti sostiene.

Salute: Recupero buono. Cena calda.

Consiglio del giorno: Dì quello che senti, con pazienza.

Leone ♌

Amore: Alle 11:31 Venere forma un sestile con Giove nel tuo segno: un gesto generoso apre una porta in amore. Alle 15:24 la congiunzione Sole-Mercurio, in quadrato, chiede misura nelle parole.

Lavoro: Mattina fortunata per presentare un’idea. Nel pomeriggio rileggi con attenzione.

Salute: Ottima energia. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Brilla alle 11:31, misura dopo.

Vergine ♍

Amore: La Luna è ancora nel tuo segno: sei lucido e attento. Il Sole in Scorpione in sestile, congiunto a Mercurio alle 15:24, rende facile parlare con sincerità dei sentimenti.

Lavoro: Giornata perfetta per controllare numeri, contratti e dettagli. Mercurio retrogrado: rileggi due volte.

Salute: Benessere in crescita. Passeggia dopo i pasti.

Consiglio del giorno: Metodo e sincerità.

Bilancia ♎

Amore: Venere retrograda nel tuo segno forma un sestile con Giove alle 11:31: un’apertura affettiva dopo settimane di dubbi. La Luna in Vergine in semisestile aiuta a mettere ordine.

Lavoro: Mattina utile per una trattativa. Rimanda le firme.

Salute: Energia in crescita. Cura la schiena.

Consiglio del giorno: Cogli l’apertura, aspetta il 14 per decidere.

Scorpione ♏

Amore: Alle 15:24 il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado nel tuo segno: pensieri, parole e desideri vanno a fuoco. La Luna in Vergine in sestile sostiene il dialogo.

Lavoro: Giornata di messa a fuoco: scrivi gli obiettivi prima di parlarne.

Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Prima pensa, poi parla.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Vergine in quadrato porta nervosismo. Alle 11:31 il sestile Venere-Giove porta buone notizie. Una proposta arriva dopo mezzogiorno.

Lavoro: Mattina da dedicare ai dettagli. Il pomeriggio porta una buona notizia.

Salute: Stanchezza leggera. Dormi presto.

Consiglio del giorno: Cogli le occasioni, verifica i dettagli.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Vergine in trigono ti dà stabilità. Il Sole in Scorpione in sestile, congiunto a Mercurio alle 15:24, rende schietta la comunicazione. Dì ciò che pensi.

Lavoro: Ottima giornata per progetti e budget. Rimanda le firme importanti a dopo il 13.

Salute: Buona forma. Ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Costruisci con metodo.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Vergine in quinconce chiede adattamento. Alle 15:24 la congiunzione Sole-Mercurio, in quadrato, chiede di pesare le parole. Venere in Bilancia in trigono addolcisce.

Lavoro: Evita le discussioni sui principi. Concentrati sul pratico.

Salute: Sistema nervoso sensibile. Dormi.

Consiglio del giorno: Parole pesate, nervi calmi.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Vergine si oppone al tuo segno e rende più sensibili. Alle 15:24 la congiunzione Sole-Mercurio, in trigono, porta un chiarimento atteso. Ascolta l’intuito.

Lavoro: Controlla gli errori piccoli e correggi. Il pomeriggio porta lucidità.

Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 4 novembre 2026 – Classifica del giorno

Leone Bilancia Sagittario Scorpione Cancro Toro Vergine Capricorno Pesci Gemelli Ariete Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 4 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di mercoledì 4 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. Alle 11:31 Venere forma un sestile con Giove, che transita nel segno, e porta un’apertura affettiva. Bene anche Bilancia e Sagittario. Com’è l’energia generale di mercoledì 4 novembre 2026? Venere sestile Giove (11:31): apertura affettiva

Sole congiunto a Mercurio retrogrado (15:24): pensieri a fuoco

Luna in Vergine: ordine e attenzione ai dettagli

Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare Cosa significa la congiunzione Sole-Mercurio del 4 novembre 2026? Mercoledì 4 novembre 2026 alle 15:24 (ora italiana, CET) il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione. Pensieri, parole e desideri vanno a fuoco: è il momento di chiarire ciò che si è tenuto dentro. Scorpione e Toro sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: approfitta delle 11:31 per aprirti. Nel lavoro: rileggi e correggi, non firmare. Con te stesso: scrivi ciò che vuoi chiarire. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 4 Novembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 4 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Aprirsi in amore dopo le 11:31

Chiarire un pensiero con la congiunzione delle 15:24

Rimandare le firme: Mercurio è retrogrado

In amore , approfitta del sestile Venere-Giove delle 11:31 per aprirti

, approfitta del sestile Venere-Giove delle 11:31 per aprirti Nel lavoro , rileggi e correggi, non firmare

, rileggi e correggi, non firmare Con te stesso, scrivi ciò che vuoi chiarire

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.