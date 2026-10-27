Oroscopo Novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di Novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Scopri la classifica dei segni e i consigli del mese.

Oroscopo Novembre 2026 – Panoramica del mese

Novembre 2026 è un mese che si divide in due. La prima metà chiude il lungo ciclo di revisione di Mercurio e Venere in Scorpione e Bilancia, con la Luna Nuova in Scorpione del 9 come momento di intenzioni. La seconda metà riparte più veloce: Mercurio diretto, Venere diretta, la congiunzione Marte-Giove in Leone del 16 e il Sole in Sagittario dal 22.

Tema del mese: dopo la revisione, si riparte

Ecco l’oroscopo di novembre 2026, segno per segno.

Primo tratto (1-8 novembre): domenica 1 novembre, Ognissanti, la Luna entra in Leone alle 05:18. Mercurio e Venere sono ancora retrogradi. Il 4 novembre il Sole si congiunge a Mercurio in Scorpione (15:24) e Venere forma un sestile con Giove (11:31): un buon momento per riconciliazioni.

La Luna Nuova in Scorpione (lunedì 9 novembre, 08:03): a 16°53′, con Marte in Leone che forma un quadrato. Intenzioni sentimentali e personali, ma senza fretta. Martedì 10 alle 07:47 Venere forma un sestile con Marte.

Il punto di svolta (13-14 novembre): venerdì 13 alle 16:53 Mercurio torna diretto a 5° di Scorpione. Sabato 14 alle 01:27 Venere torna diretta a 22° di Bilancia. Dopo settimane di dubbi, i messaggi e le decisioni ripartono.

Metà mese (15-21 novembre): lunedì 16 alle 07:23 Marte e Giove si congiungono in Leone: ambizione, coraggio e generosità al massimo. Il 17-19 il Sole forma quadrati con il Nodo Nord, Giove e Marte: tensioni da gestire con misura.

Dal 22: domenica 22 alle 08:23 il Sole entra in Sagittario. Martedì 24 alle 15:54 la Luna Piena cade a 2°20′ di Gemelli, vicino a Urano: il giorno più volatile del mese. Il 25 il Sole si oppone a Urano (23:41). Giovedì 26 alle 00:37 Marte entra in Vergine. Domenica 29 alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone. Lunedì 30 alle 07:05 il Sole forma un trigono con Saturno, e Mercurio esce dalla sua zona d’ombra.

Orario: tutti gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare, dal 25 ottobre).

Sfondo planetario di novembre 2026:

Sole in Scorpione fino al 22, in Sagittario dal 22

fino al 22, dal 22 Mercurio retrogrado fino al 13 (diretto alle 16:53)

fino al 13 (diretto alle 16:53) Venere retrograda in Bilancia fino al 14 (diretta alle 01:27)

fino al 14 (diretta alle 01:27) Marte in Leone fino al 26, poi in Vergine

fino al 26, poi in Vergine Giove in Leone per tutto il mese

per tutto il mese Plutone diretto in Acquario : trasformazione più chiara

: trasformazione più chiara Saturno e Nettuno in Ariete : struttura e intuizione

: struttura e intuizione Urano in Gemelli: innovazione

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Oroscopo Novembre 2026 segno per segno

Ariete ♈ – Fuoco amico, ordine nelle battaglie

Amore: Marte e Giove si congiungono in Leone il 16 novembre alle 07:23 e formano un trigono con il tuo segno: è il picco di fiducia e coraggio del mese. Venere, diretta dal 14 novembre alle 01:27 in Bilancia, resta opposta e chiede di ascoltare il partner prima di agire. La Luna Piena in Gemelli del 24 (15:54) in sestile porta un incontro stimolante o un messaggio che sblocca una situazione. Dal 22 il Sole in Sagittario ti dà un trigono: voglia di libertà, viaggi, nuove storie.

Lavoro: Il mese premia chi sa dosare l’energia:

Dal 9 al 13: Mercurio sta per tornare diretto, controlla ogni dettaglio

Il 16: Marte-Giove in trigono sostiene progetti ambiziosi

Dal 22: il Sole in Sagittario porta idee grandi e collaborazioni in movimento

Benessere: Energia alta ma da dosare. Saturno e Nettuno nel segno chiedono sonno regolare; la seconda metà del mese è più sportiva.

Consiglio del mese per l’Ariete:

Spingi quando Marte e Giove si incontrano, ascolta quando Venere torna diretta.

Toro ♉ – Consolidare, semplificare, respirare

Amore: Il Sole, Mercurio e la Luna Nuova in Scorpione, di fronte al tuo segno, tengono l’asse relazionale sotto pressione fino al 22 novembre. Marte e Giove in Leone formano un quadrato che porta ostinazione. Venere diretta in Bilancia dal 14 (01:27 ora italiana) in quinconce chiede piccoli aggiustamenti con il partner. La Luna Piena in Gemelli del 24 novembre cade accanto al tuo segno: curiosità e voglia di novità, se la tensione scende.

Lavoro: Il mese chiede di semplificare:

Dal 1 al 13: rivedi accordi e spese, Mercurio è ancora retrogrado

Il 16: il quadrato Marte-Giove mette alla prova la pazienza

Dal 24: la Luna Piena porta decisioni più leggere sui soldi

Benessere: Gola e collo sotto stress. Riduci i dopocena pesanti e prenditi una pausa nella settimana del 16.

Consiglio del mese per il Toro:

Semplifica, e lascia che i conti tornino da soli.

Gemelli ♊ – Il mese della Luna Piena nel segno

Amore: Venere diventa diretta in Bilancia, in trigono con il tuo segno, il 14 novembre alle 01:27: l’amore ritrova scioltezza dopo settimane di dubbi. Marte e Giove in Leone, in sestile, danno leggerezza sociale. Il 24 novembre alle 15:54 la Luna Piena cade nel tuo segno vicino a Urano, e il giorno dopo il Sole in opposizione (23:41) scuote le certezze: è il giorno più volatile del mese, ma anche quello più creativo.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, torna diretto il 13 novembre alle 16:53:

Dal 13: ripartono contratti, trattative, spostamenti

Il 16: Marte-Giove in sestile favorisce i contatti

Il 24-25: Luna Piena e Sole opposto a Urano, decisioni di rottura o di svolta

Benessere: Mente veloce, sonno leggero. Stacca dagli schermi la sera.

Consiglio del mese per i Gemelli:

Dal 13 riparti, il 24 scegli.

Cancro ♋ – Profondità che guarisce

Amore: La Luna Nuova in Scorpione del 9 novembre alle 08:03, in trigono con il tuo segno, apre un ciclo di intimità vera. Mercurio diretto il 13 porta chiarimenti. Venere in Bilancia, in quadrato, dal 14 chiede mediazione con la famiglia o con il partner. Dal 22 il Sole in Sagittario in quinconce costringe a rivedere abitudini affettive.

Lavoro: Il mese ti trova più sicuro:

Dal 9: la Luna Nuova sostiene nuove intenzioni sentimentali

Dal 13: Mercurio diretto sblocca le trattative

Dal 22: il Sole in Sagittario chiede flessibilità

Benessere: Stomaco e umore legati. Cene calde e sonno regolare ti fanno stare bene.

Consiglio del mese per il Cancro:

Dì quello che senti, poi lascia andare.

Leone ♌ – La congiunzione che accende tutto

Amore: Marte e Giove si congiungono nel tuo segno il 16 novembre alle 07:23: carisma, ambizione, voglia di cuore a mille. Venere diretta dal 14 in Bilancia in sestile addolcisce e rende possibile quello che sembrava fermo. Il Sole in Scorpione e la Luna Nuova del 9 in quadrato mettono alla prova l’orgoglio nella prima parte del mese. Dal 22 il Sole in Sagittario in trigono porta divertimento e nuovi incontri.

Lavoro: Il mese è tuo, con un’avvertenza:

Il 9: Luna Nuova in quadrato, attenzione agli scontri di potere

Il 16: Marte-Giove, il tuo giorno per lanciare un progetto

Il 18-19: il Sole in quadrato a Giove e a Marte chiede misura

Benessere: Cuore e schiena da non sovraccaricare dopo il 16. Alterna sport e riposo.

Consiglio del mese per il Leone:

Lancia il progetto il 16, ma lascia spazio agli altri.

Vergine ♍ – Dal ritmo alla svolta del 26

Amore: Il Sole e Mercurio in Scorpione in sestile rendono sincere le conversazioni fino al 13. Venere in Bilancia, diretta dal 14, in semisestile porta calma affettiva. Il 26 novembre alle 00:37 Marte entra nel tuo segno e ti dà una spinta pratica che mancava da mesi. La Luna Piena in Gemelli del 24 in quadrato porta nervosismo: scegli i toni.

Lavoro: Il mese si divide in due:

Dal 1 al 13: rivedi, ricontrolla, riordina

Il 24: Luna Piena in quadrato, rimanda le discussioni

Dal 26: Marte nel segno, parti con iniziative concrete

Benessere: Digestione e nervi legati. Orari regolari fino al 24, poi più movimento.

Consiglio del mese per la Vergine:

Prima ordina, poi parti. Il 26 è la tua data.

Bilancia ♎ – Venere torna diretta nel segno

Amore: Venere diventa diretta nel tuo segno il 14 novembre alle 01:27, a 22° Bilancia: è il punto di svolta del mese. Marte-Giove in Leone, in sestile, dà fiducia. Il Sole in Scorpione e Mercurio retrogrado, in semisestile, chiedono prudenza fino al 13. La Luna Piena in Gemelli del 24 (15:54), in trigono, porta serate piacevoli e incontri.

Lavoro: Il mese riparte il 14:

Dal 1 al 13: rimanda gli accordi importanti

Dal 14: Venere diretta, tornano chiarezza e decisioni

Dal 22: il Sole in Sagittario in sestile porta contatti nuovi

Benessere: Schiena e reni da curare. Dopo il 14 il corpo risponde meglio.

Consiglio del mese per la Bilancia:

Aspetta il 14, poi scegli.

Scorpione ♏ – Luna Nuova e rinascita

Amore: La Luna Nuova nel tuo segno il 9 novembre alle 08:03, a 16°53′, apre un ciclo di rinascita: intenzioni sentimentali, desideri, scelte coraggiose. Mercurio torna diretto il 13 alle 16:53 e riporta lucidità. Il Sole nel segno fino al 22 amplifica il magnetismo; dal 22, con il Sole in Sagittario, ti concedi respiro. Marte-Giove in quadrato da Leone chiede di non cercare il controllo.

Lavoro: Il mese è il tuo, fino al 22:

Il 9: Luna Nuova, definisci l’intenzione

Il 13: Mercurio diretto, riparte la comunicazione

Il 16: Marte-Giove in quadrato, misura le parole

Benessere: Emotività alta, energia fisica buona. Sonno e acqua prima di tutto.

Consiglio del mese per lo Scorpione:

Semina il 9, raccogli dopo il 22.

Sagittario ♐ – Il tuo Sole dal 22

Amore: Il Sole entra nel tuo segno il 22 novembre alle 08:23: inizia la tua stagione. Marte e Giove in Leone, in trigono, preparano il terreno già dal 16. Venere diretta in Bilancia dal 14, in sestile, porta dolcezza. La Luna Piena in Gemelli del 24 si oppone al tuo segno e porta un confronto diretto con il partner: sincerità, non scontro.

Lavoro: Il mese ti spinge in avanti:

Dal 16: Marte-Giove, il momento per proposte e viaggi

Dal 22: il Sole nel segno, visibilità e fiducia

Il 24-25: Luna Piena opposta, attenzione ai confronti

Benessere: Forma ottima. Ottimo per sport e viaggi, attenzione a fianchi e cosce.

Consiglio del mese per il Sagittario:

Aspetta il 22 per lanciarti.

Capricorno ♑ – Pazienza che costruisce

Amore: Il Sole, Mercurio e la Luna Nuova in Scorpione, in sestile, aiutano a parlare di sentimenti e progetti fino al 22. Venere in Bilancia, dal 14, in quadrato, chiede chiarezza su impegni e responsabilità. Il Sole in Sagittario dal 22 in semisestile porta calma. Il 30 novembre il Sole forma un trigono con Saturno e rafforza ciò che hai costruito.

Lavoro: Il mese costruisce:

Dal 1 al 13: rivedi budget e contratti

Il 14: Venere diretta, chiarisci i tuoi impegni

Il 30: Sole-Saturno, i risultati arrivano

Benessere: Ginocchia e articolazioni da curare. Stretching e sonno.

Consiglio del mese per il Capricorno:

Costruisci senza fretta, finisci con metodo.

Acquario ♒ – Svolta con Plutone e Urano

Amore: Il 29 novembre alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone nel tuo segno: una svolta lunga, tecnologica e collettiva che ti riguarda. Venere diretta in Bilancia dal 14, in trigono, porta armonia. Marte-Giove in Leone, in opposizione dal 16, mettono alla prova la tua libertà. La Luna Piena in Gemelli del 24, in trigono, riaccende le idee.

Lavoro: Il mese è di svolte:

Il 16: Marte-Giove in opposizione, gestisci i conflitti

Il 24: Luna Piena in trigono, idee brillanti

Il 29: Urano-Plutone, un cambio profondo

Benessere: Sistema nervoso sensibile. Sonno regolare e meno schermi.

Consiglio del mese per l’Acquario:

Lascia che il cambiamento arrivi, ma non subirlo.

Pesci ♓ – Intuito che guida

Amore: La Luna Nuova in Scorpione del 9 novembre alle 08:03, in trigono, sostiene intenzioni sentimentali sincere. Mercurio diretto il 13 chiarisce un equivoco. Venere in Bilancia, dal 14, in quinconce, chiede di non idealizzare. La Luna Piena in Gemelli del 24 in quadrato porta nervosismo: respira.

Lavoro: Il mese ti sostiene:

Il 9: Luna Nuova, definisci un’intenzione

Dal 13: Mercurio diretto, riparte il lavoro creativo

Dal 22: il Sole in Sagittario in quadrato chiede concretezza

Benessere: Ottima vitalità, sonno da curare. Acqua, musica e riposo.

Consiglio del mese per i Pesci:

Ascolta l’intuito, poi verifica i fatti.

Classifica dei segni – Novembre 2026

Leone – congiunzione Marte-Giove nel segno Sagittario – Sole nel segno dal 22 Scorpione – Luna Nuova e rinascita Gemelli – Mercurio diretto, Luna Piena Ariete – trigono di fuoco, fiducia Bilancia – Venere diretta nel segno Cancro – intimità e chiarimenti Capricorno – costruzione paziente Pesci – intuito, ma nervi tesi Vergine – svolta con Marte dal 26 Acquario – opposizioni, poi svolta Toro – pazienza sotto pressione

(Essere in basso non significa “mese da buttare”: vuol solo dire che serviranno più autoascolto, selezione e gentilezza verso di sé.)

FAQ Oroscopo mensile Novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di Novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. In amore: Marte e Giove si congiungono nel segno il 16 novembre e Venere diretta in sestile addolcisce. Nel lavoro: i progetti partono con ambizione. Sul piano personale: carisma e fiducia al massimo. Bene anche Sagittario (Sole nel segno dal 22) e Scorpione (Luna Nuova del 9). Che energia generale avrà Novembre 2026? Un mese di ripartenza. Dopo le settimane di revisione, Mercurio e Venere tornano diretti il 13-14 novembre e il ritmo accelera.

Ottimo per riprendere trattative e contratti dopo il 13

Ottimo per rilanciare un amore o una riconciliazione dopo il 14

Ottimo per progetti ambiziosi dal 16, con Marte-Giove in Leone Quando tornano diretti Mercurio e Venere a novembre 2026? Mercurio torna diretto venerdì 13 novembre alle 16:53 (ora italiana) a 5° di Scorpione. Venere torna diretta sabato 14 novembre alle 01:27 a 22° di Bilancia. Mercurio esce dalla sua zona d’ombra il 30 novembre. Cosa porta la Luna Nuova in Scorpione del 9 novembre 2026? Lunedì 9 novembre alle 08:03 la Luna Nuova a 16°53′ di Scorpione apre un ciclo di intenzioni sentimentali e di rinascita personale, con Marte in quadrato. Funziona meglio con intenzioni sincere e senza fretta. Cosa porta la Luna Piena in Gemelli del 24 novembre 2026? Martedì 24 novembre alle 15:54 la Luna Piena a 2°20′ di Gemelli cade vicino a Urano. Il giorno dopo il Sole si oppone a Urano (23:41). È il giorno più volatile del mese: decisioni di svolta, notizie improvvise, scelte coraggiose. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di Novembre 2026? In amore: aspetta Venere diretta, poi scegli con sincerità. Nel lavoro: rivedi fino al 13, riparti dopo. Con te stesso: usa la Luna Nuova per l’intenzione e la Luna Piena per la svolta.

Domanda guida dell’oroscopo di novembre 2026: “Che cosa voglio far ripartire quando Mercurio e Venere tornano diretti?” Perché seguire l’oroscopo mensile? Offre una mappa energetica del mese

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Conclusione Oroscopo Mensile Novembre 2026

In sintesi, l’oroscopo di novembre 2026 ti invita a:

Usare la Luna Nuova in Scorpione del 9 per un’intenzione sincera

Ripartire dal 13-14, quando Mercurio e Venere tornano diretti

Cogliere la congiunzione Marte-Giove del 16 per un progetto ambizioso

In amore , aspetta il 14 e scegli con sincerità

, aspetta il 14 e scegli con sincerità Nel lavoro , rivedi fino al 13, rilancia dopo

, rivedi fino al 13, rilancia dopo Con te stesso, dormi, semplifica e prepara la Luna Piena del 24

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.