Oroscopo di mercoledì 28 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Gemelli.
Indice
Oroscopo di Mercoledì 28 Ottobre 2026
Ecco l’oroscopo di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.
Il mercoledì della cerniera. Alle 02:01 la Luna entra in Gemelli e porta curiosità, parole e movimento. Alle 07:46 il Sole forma un sestile con Lilith in Capricorno, e alle 08:34 Venere retrograda in Bilancia si oppone a Chirone in Ariete: una ferita relazionale torna in superficie, ma c’è modo di parlarne.
Mercurio resta retrogrado in Scorpione, Marte e Giove tengono viva l’energia in Leone. Mercoledì è il giorno per controllare la rotta senza perdere lo slancio.
Tema del giorno: Luna in Gemelli (02:01) + Sole sestile Lilith (07:46) + Venere retrograda opposta a Chirone (08:34): il mercoledì della cerniera
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: Alle 08:34 Venere retrograda in Bilancia si oppone a Chirone nel tuo segno: una ferita relazionale torna in superficie. La Luna in Gemelli in sestile aiuta a parlarne con leggerezza.
Lavoro: Giornata ottima per call e contatti. Mercurio retrogrado: rileggi prima di inviare.
Salute: Energia buona. Ascolta il corpo.
Consiglio del giorno: Ascolta la ferita, senza fuggire.
Toro ♉
Amore: La Luna in Gemelli in semisestile ti lascia un po’ defilato. Venere in Bilancia in quinconce chiede aggiustamenti. Una conversazione sincera con il partner risolve.
Lavoro: Il Sole in sestile con Lilith in Capricorno dà una mano nel lavoro pratico. Non firmare.
Salute: Stanchezza. Riposa.
Consiglio del giorno: Aggiusta, non forzare.
Gemelli ♊
Amore: Alle 02:01 la Luna entra nel tuo segno: sei brillante, curioso, comunicativo. Venere in Bilancia in trigono porta dolcezza. Un incontro o una chiamata cambiano il tono della giornata.
Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è retrogrado: ricontrolla appuntamenti e messaggi prima di muoverti.
Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.
Consiglio del giorno: Parla, ma dopo aver riletto.
Cancro ♋
Amore: La Luna in Gemelli in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Venere in Bilancia in quadrato richiede pazienza in famiglia.
Lavoro: Giornata di piccoli compiti e di mediazione.
Salute: Stomaco sensibile. Mangia leggero.
Consiglio del giorno: Mediazione, non scontro.
Leone ♌
Amore: La Luna in Gemelli in sestile porta leggerezza e buonumore. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Marte e Giove nel segno ti danno carisma.
Lavoro: Giornata ottima per presentare un’idea. Il Sole in quadrato richiede misura.
Salute: Ottima energia. Movimento.
Consiglio del giorno: Brilla senza imporre.
Vergine ♍
Amore: La Luna in Gemelli in quadrato porta nervosismo. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire la verità. Non essere troppo critico con chi ami.
Lavoro: Mercurio retrogrado, tuo reggente, ti obbliga a rivedere: giornata di controlli.
Salute: Stress nervoso. Respira.
Consiglio del giorno: Meno critica, più ascolto.
Bilancia ♎
Amore: Alle 08:34 Venere retrograda nel tuo segno si oppone a Chirone: una ferita relazionale chiede ascolto. La Luna in Gemelli in trigono porta leggerezza e conversazioni.
Lavoro: Rimanda gli accordi importanti. Giornata di ascolto.
Salute: Energia in calo. Riposa.
Consiglio del giorno: Ascolta senza difenderti.
Scorpione ♏
Amore: Alle 07:46 il Sole nel tuo segno forma un sestile con Lilith in Capricorno: il coraggio di dire ciò che senti. La Luna in Gemelli in quinconce porta nervosismo. Respira.
Lavoro: Mercurio retrogrado nel segno: verifica, non forzare.
Salute: Emotività alta. Acqua e sonno.
Consiglio del giorno: Coraggio e calma.
Sagittario ♐
Amore: La Luna in Gemelli si oppone al tuo segno e porta un confronto diretto con il partner. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Sincerità, non scontro.
Lavoro: Evita di prendere impegni in più. Verifica orari.
Salute: Forma ottima. Sport.
Consiglio del giorno: Dialoga senza imporre.
Capricorno ♑
Amore: Alle 07:46 il Sole in Scorpione forma un sestile con Lilith nel tuo segno: più coraggio nel dire ciò che pensi. La Luna in Gemelli in quinconce chiede flessibilità.
Lavoro: Giornata ottima per la franchezza sul lavoro. Rivedi il budget.
Salute: Buona forma. Articolazioni.
Consiglio del giorno: Sii diretto con calma.
Acquario ♒
Amore: La Luna in Gemelli in trigono ti rende brillante e originale. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro nel gruppo accende idee nuove.
Lavoro: Ottimo per call, idee e collaborazioni. Mercurio retrogrado: verifica prima di firmare.
Salute: Energia buona. Sonno regolare.
Consiglio del giorno: Proponi.
Pesci ♓
Amore: La Luna in Gemelli in quadrato porta confusione. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Non idealizzare una persona.
Lavoro: Mattina di dispersione, pomeriggio più chiaro. Una cosa alla volta.
Salute: Cervello stanco. Pausa lunga.
Consiglio del giorno: Fai una cosa alla volta.
Oroscopo 28 ottobre 2026 – Classifica del giorno
- Bilancia
- Acquario
- Gemelli
- Leone
- Capricorno
- Ariete
- Scorpione
- Cancro
- Toro
- Sagittario
- Pesci
- Vergine
(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)
FAQ Oroscopo Giornaliero 28 ottobre 2026
Il segno più fortunato è la Bilancia. Venere retrograda nel segno si oppone a Chirone alle 08:34, ma la Luna in Gemelli forma un trigono e il Sole in Scorpione un semisestile. Bene anche Acquario e Gemelli.
Luna in Gemelli (dalle 02:01): curiosità, parole, movimento
Sole sestile Lilith in Capricorno (07:46): coraggio di dire ciò che senti
Venere retrograda opposta a Chirone (08:34): ferite relazionali da ascoltare
Mercurio retrogrado in Scorpione: rivedere, non firmare
Alle 08:34 (ora italiana) Venere retrograda in Bilancia forma un’opposizione a Chirone in Ariete. Mette in primo piano le ferite legate alle relazioni e al bisogno di essere accettati. I segni più coinvolti sono Bilancia e Ariete. Il consiglio è ascoltare senza difendersi.
In amore: ascolta una ferita relazionale senza fuggire. Nel lavoro: controlla la rotta, non firmare. Con te stesso: usa la Luna in Gemelli per parlare con chi ti capisce.
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Conclusione Oroscopo Giornaliero 28 Ottobre 2026
L’oroscopo di mercoledì 28 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:
- Ascoltare una ferita relazionale: Venere opposta a Chirone chiede cura
- Dire ciò che senti con coraggio: il Sole sestile Lilith aiuta
- Controllare la rotta senza perdere slancio: Mercurio è retrogrado
- In amore, Venere opposta a Chirone invita all’ascolto, non allo scontro
- Nel lavoro, controlla la rotta, non firmare
- Con te stesso, usa la Luna in Gemelli per parlare con chi ti capisce
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