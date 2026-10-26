Oroscopo di mercoledì 28 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Il segno più fortunato è la Bilancia . Venere retrograda nel segno si oppone a Chirone alle 08:34, ma la Luna in Gemelli forma un trigono e il Sole in Scorpione un semisestile. Bene anche Acquario e Gemelli.

Alle 08:34 (ora italiana) Venere retrograda in Bilancia forma un’opposizione a Chirone in Ariete. Mette in primo piano le ferite legate alle relazioni e al bisogno di essere accettati. I segni più coinvolti sono Bilancia e Ariete. Il consiglio è ascoltare senza difendersi.