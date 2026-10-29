Estrazioni Eurojackpot 30 ottobre 2026: numeri vincenti ed Euronumeri, Jackpot e Quote Ufficiali

Estrazioni Eurojackpot 30 ottobre 2026: la combinazione vincente del concorso n. 88, 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’estrazione si tiene a Helsinki alle 20 del venerdì e alle 20:15 del martedì, ora italiana: i numeri compaiono qui appena sono ufficiali.Ultimo aggiornamento: 30/10/2026, 00:02
Numeri vincenti Eurojackpot 30 ottobre 2026
Estrazione dell'Eurojackpot di venerdì 30 Ottobre 2026 in serata. I numeri compaiono qui appena disponibili.
Prima dell'estrazione
L'ultimo concorso, martedì 27 ottobre. Combinazione 11 33 38 42 47, Euronumeri 11 e 12. L'articolo di martedì
Come si gioca all’Eurojackpot
- Si scelgono 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12.
- Una giocata costa 2 euro.
- Si vince da 2 numeri più un Euronumero in su.
- Le estrazioni sono il martedì e il venerdì, con le stesse regole in tutti i Paesi che partecipano.
Categorie di vincita e probabilità
I premi sono divisi in 12 categorie, da 2 numeri più un Euronumero fino a 5 numeri più 2 Euronumeri. Il valore di ogni premio non è fisso: dipende da quanto si è giocato e da quanti hanno indovinato la stessa combinazione.
Per il primo premio la probabilità è 1 su 139.838.160. Per l’ultima categoria, 2 numeri e un Euronumero, è 1 su 49. Ogni concorso è indipendente dai precedenti.
Come riscuotere una vincita
Serve la ricevuta originale della giocata: senza, il premio non si può riscuotere. Dove riscuotere e in quanto tempo dipende dall’importo; le regole sono sul sito ufficiale dell’Eurojackpot.
Concorsi precedenti
- Eurojackpot di martedì 27 ottobre 2026
- Eurojackpot di venerdì 23 ottobre 2026
- Eurojackpot di martedì 20 ottobre 2026
Domande frequenti
A Helsinki, alle 20 del venerdì e alle 20:15 del martedì, ora italiana. I numeri compaiono in questa pagina appena sono ufficiali.
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Il prossimo concorso è martedì 3 novembre 2026. Le date, comprese quelle spostate per le feste, sono nel calendario delle estrazioni.
1 su 139.838.160, per 5 numeri e 2 Euronumeri. L’ultima categoria, 2 numeri e un Euronumero, ha una probabilità di 1 su 49.
Sul sito ufficiale dell’Eurojackpot e su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Senza la ricevuta originale la vincita non si può riscuotere.
Prossima estrazione: martedì 3 novembre 2026 · Calendario delle estrazioni