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Estrazioni Eurojackpot 30 ottobre 2026: numeri vincenti ed Euronumeri, Jackpot e Quote Ufficiali

di Redazione

Estrazioni Eurojackpot 30 ottobre 2026: la combinazione vincente del concorso n. 88, 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. L’estrazione si tiene a Helsinki alle 20 del venerdì e alle 20:15 del martedì, ora italiana: i numeri compaiono qui appena sono ufficiali.

Ultimo aggiornamento: 30/10/2026, 00:02
Estrazioni Eurojackpot 30 ottobre 2026

Numeri vincenti Eurojackpot 30 ottobre 2026

Estrazione dell'Eurojackpot di venerdì 30 Ottobre 2026 in serata. I numeri compaiono qui appena disponibili.

Prima dell'estrazione

L'ultimo concorso, martedì 27 ottobre. Combinazione 11 33 38 42 47, Euronumeri 11 e 12. L'articolo di martedì

Come si gioca all’Eurojackpot

  • Si scelgono 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12.
  • Una giocata costa 2 euro.
  • Si vince da 2 numeri più un Euronumero in su.
  • Le estrazioni sono il martedì e il venerdì, con le stesse regole in tutti i Paesi che partecipano.

Categorie di vincita e probabilità

I premi sono divisi in 12 categorie, da 2 numeri più un Euronumero fino a 5 numeri più 2 Euronumeri. Il valore di ogni premio non è fisso: dipende da quanto si è giocato e da quanti hanno indovinato la stessa combinazione.

Per il primo premio la probabilità è 1 su 139.838.160. Per l’ultima categoria, 2 numeri e un Euronumero, è 1 su 49. Ogni concorso è indipendente dai precedenti.

Come riscuotere una vincita

Serve la ricevuta originale della giocata: senza, il premio non si può riscuotere. Dove riscuotere e in quanto tempo dipende dall’importo; le regole sono sul sito ufficiale dell’Eurojackpot.

Concorsi precedenti

Tutte le estrazioni Eurojackpot del 2026

Domande frequenti

Quando è il prossimo concorso?

Il prossimo concorso è martedì 3 novembre 2026. Le date, comprese quelle spostate per le feste, sono nel calendario delle estrazioni.

Che probabilità ci sono di vincere il jackpot?

1 su 139.838.160, per 5 numeri e 2 Euronumeri. L’ultima categoria, 2 numeri e un Euronumero, ha una probabilità di 1 su 49.

Dove si controllano i numeri ufficiali?

Sul sito ufficiale dell’Eurojackpot e su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Cosa succede se perdo la ricevuta?

Senza la ricevuta originale la vincita non si può riscuotere.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

Prossima estrazione: martedì 3 novembre 2026 · Calendario delle estrazioni

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