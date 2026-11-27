Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 29 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Urano trigono Plutone e classifica dei segni.

Oroscopo di Domenica 29 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 29 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Domenica 29 novembre ha due momenti astrologici. Alle 01:16, nel cuore della notte, Venere in Bilancia si oppone a Chirone in Ariete: un aspetto che tocca le ferite sentimentali, il senso di valore personale, il bisogno di essere amati senza condizioni. Spesso si manifesta con un ricordo, un sogno, un’emozione che torna al risveglio. Non è un aspetto cattivo: chiede cura, non azione.

Alle 12:21 Urano in Gemelli forma un trigono con Plutone in Acquario. È un aspetto lento, che si ripete nel corso di mesi, e porta una trasformazione più fluida: cambiamenti che sembravano bloccati trovano una via, idee nuove si innestano su strutture vecchie. Nelle ore centrali della domenica si sente una leggerezza improvvisa, come quando una finestra si apre in una stanza chiusa.

La Luna è in Leone per tutto il giorno e porta pranzi lunghi, compagnia, bisogno di calore e di attenzione. Marte in Vergine mantiene ordinato il pomeriggio, il Sole in Sagittario porta ottimismo e Mercurio, diretto in Scorpione, rende profonde le conversazioni. Domani, lunedì 30, alle 07:05 il Sole formerà un trigono con Saturno e alle 15:12 la Luna entrerà in Vergine: la settimana parte con ordine.

Tema del giorno: Venere opposta a Chirone (01:16) + Urano trigono Plutone (12:21) + Luna in Leone: la domenica della cura e della trasformazione fluida

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Ariete ♈

Amore: Alle 01:16 Venere in Bilancia, nel segno opposto, si oppone a Chirone nel tuo segno: una ferita antica, un senso di non essere abbastanza, un ricordo d’amore si fa sentire. Non reagire con orgoglio: scrivilo, parlane con una persona fidata. La Luna in Leone forma un trigono con te e ti dà fiducia per tutto il giorno. Il Sole in Sagittario, in trigono, ti sostiene. Una domenica con amici e un pranzo lungo ti rimettono in equilibrio.

Lavoro: Non è giorno di lavoro, ma un pensiero chiaro arriva a mezzogiorno: alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone e porta un’idea più fluida su un cambiamento. Annotala. Saturno e Nettuno nel segno chiedono pazienza: domani il Sole forma un trigono con Saturno e porta ordine.

Salute: Energia buona, ma l’emozione si sente nel petto e nello stomaco. Camminata, respiro lento, una cena leggera. Dormi presto.

Consiglio del giorno: Cura la ferita, non reagire.

Toro ♉

Amore: Venere, tua reggente, si oppone a Chirone alle 01:16: un ricordo d’amore o una questione di valore personale chiede cura. La Luna in Leone, in quadrato, porta un po’ di rigidità: un’abitudine contro un invito. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede flessibilità. Una domenica a casa, con un pranzo caldo e una persona di fiducia, è la medicina migliore.

Lavoro: Giornata per il riposo e per riordinare le idee su soldi e spese. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone porta un’idea inattesa per un reddito o per un risparmio: annotala. Non decidere acquisti importanti oggi: la Luna in Leone fa spendere più del previsto.

Salute: Gola e collo da proteggere. Un pranzo caldo, un bagno rilassante, una passeggiata lenta. Evita zuccheri a fine giornata.

Consiglio del giorno: Cura il valore che ti dai.

Gemelli ♊

Amore: Urano, che transita nel tuo segno, forma un trigono con Plutone alle 12:21: un cambiamento atteso si fa più fluido e una scelta ti sembra più chiara. La Luna in Leone forma un sestile con te e ti rende brillante, socievole, pronto a una battuta. Venere in Bilancia, in trigono, aiuta le conversazioni anche dopo l’opposizione a Chirone delle 01:16, che può riportare un ricordo. Una domenica di amici è favorita.

Lavoro: Anche di domenica una buona idea arriva a mezzogiorno: un progetto, un contatto, un modo nuovo di fare una cosa. Annotala. Mercurio diretto ti aiuta a spiegarla. Non firmare nulla: lascia che l’idea cresca fino a domani, quando il Sole forma un trigono con Saturno.

Salute: Mente vivace, nervi sensibili. Pausa dagli schermi, camminata, tisane. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del giorno: Annota l’idea, decidi domani.

Cancro ♋

Amore: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: una ferita familiare o un tema di appartenenza si fa sentire. La Luna in Leone, in semisestile, porta un po’ di distanza emotiva: una persona chiede più attenzione di quanta tu voglia dare. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede flessibilità. Un pranzo in famiglia, con ritmi lenti, ricarica. Una telefonata a un amico che non senti da tempo apre il cuore.

Lavoro: Giornata di casa, non di lavoro. Prepara il budget di dicembre senza stress. Il trigono Urano-Plutone delle 12:21 aiuta a vedere con più calma una situazione familiare o abitativa. Non prendere decisioni su soldi: lascia decantare.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde, tisane. Un bagno caldo la sera. L’emotività è alta: non trattenere le lacrime se arrivano.

Consiglio del giorno: Cura te stesso prima degli altri.

Leone ♌

Amore: La Luna è nel tuo segno per tutto il giorno e Giove ti accompagna: carisma, calore, voglia di attenzione. Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone e tocca il tuo orgoglio: una critica o un ricordo ti punge, ma passa. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione. Il Sole in Sagittario forma un trigono e porta ottimismo. Un pranzo con amici è il tuo palcoscenico. Mostra gratitudine a chi ti ha sostenuto in questi mesi.

Lavoro: Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta a lasciar andare un vecchio ruolo e a trovarne uno più autentico: un’idea creativa arriva a pranzo. Annotala. Non sfidare nessuno: la Luna nel segno amplifica l’orgoglio. Prepara una proposta per lunedì.

Salute: Energia alta. Cura cuore e schiena. Una camminata dopo pranzo. Riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Brilla, ma con gratitudine.

Vergine ♍

Amore: Marte è nel tuo segno e ti dà energia e precisione. Alle 01:16 Venere in Bilancia, in semisestile, si oppone a Chirone e porta un piccolo conflitto tra il desiderio di essere utile e il bisogno di essere accolto. Concediti di ricevere. La Luna in Leone, in semisestile, porta un’eco di vitalità sociale. Il Sole in Sagittario, in quadrato, chiede di non controllare tutto. Una domenica di ordine casalingo e un pranzo con una persona cara ti rimettono in equilibrio.

Lavoro: Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta a lasciar andare un controllo eccessivo: una routine si semplifica. Prepara lunedì: domani il Sole forma un trigono con Saturno e alle 15:12 la Luna entra nel tuo segno, con Marte. Una lista breve vale più di un progetto grande.

Salute: Energia buona. Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Una passeggiata lenta.

Consiglio del giorno: Lascia che qualcuno si prenda cura di te.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, si oppone a Chirone alle 01:16: una ferita sentimentale, forse un tema di coppia che dura da tempo, chiede cura. Non cercare di risolvere tutto: ascolta. La Luna in Leone forma un sestile con te e porta leggerezza e compagnia. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta curiosità. Ieri Venere e Giove hanno aperto una porta: oggi curi ciò che hai trovato dietro la porta. Un pranzo con persone che ti stimano ti dà sostegno.

Lavoro: Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta ad accettare un cambiamento in una collaborazione o in un accordo. Non firmare nulla oggi: lascia maturare. Domani il Sole forma un trigono con Saturno: un impegno si consolida.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Un bagno caldo la sera. Evita i dolci in eccesso.

Consiglio del giorno: Cura prima di decidere.

Scorpione ♏

Amore: Alle 01:16 Venere in Bilancia, in semisestile, si oppone a Chirone: un ricordo sentimentale torna. Ascolta senza rimuginare. La Luna in Leone, in quadrato, rende sensibile l’orgoglio: evita le sfide con una persona forte. Mercurio diretto, nel tuo segno, rende profonde le parole. Il Sole in Sagittario, in semisestile, ti lascia più leggero. Una conversazione di coppia a pranzo, con un tono sincero, vale più di mille spiegazioni.

Lavoro: Giornata di riposo con un’idea utile a mezzogiorno: il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida in un legame o in un lavoro. Annotala. Lunedì Marte in Vergine in sestile ti dà energia: prepara la lista delle cose da fare.

Salute: Energia che torna dopo giorni di stanchezza. Dormi, bevi acqua, passeggiata lenta. Proteggi la zona lombare.

Consiglio del giorno: Ascolta ciò che torna, non rimuginare.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno. Alle 01:16 Venere in Bilancia, in sestile, si oppone a Chirone: un tema sentimentale chiede cura. La Luna in Leone forma un trigono e ti dà fiducia per affrontarlo con serenità. Marte in Vergine, in quadrato, ti chiede pazienza con i dettagli. Un pranzo con amici è la cura ideale: ridi, racconta, ascolta. Una persona lontana ti scrive.

Lavoro: Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone aiuta a lasciar andare un’idea di libertà ormai logora e a sceglierne una nuova. Scrivi tre obiettivi di dicembre, senza esagerare. Lunedì il Sole forma un trigono con Saturno e porta disciplina ai tuoi progetti.

Salute: Forma ottima. Movimento all’aperto, fegato e fianchi da curare. Domenica sera riposa.

Consiglio del giorno: Rinnova l’idea di libertà.

Capricorno ♑

Amore: Alle 01:16 Venere in Bilancia, in quadrato, si oppone a Chirone: un tema di fiducia o di merito chiede cura. Parlane con una persona fidata. La Luna in Leone forma un quinconce con il tuo segno e chiede flessibilità con la famiglia. Il Sole in Sagittario, in semisestile, porta leggerezza. Marte in Vergine, in trigono, sostiene i tuoi piani. Una domenica con ritmi lenti, un pranzo con la famiglia o una passeggiata ti fanno bene.

Lavoro: Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida in un progetto a lungo termine: una via si apre. Non è giorno di lavoro: prepara l’agenda di lunedì. Il Sole forma un trigono con Saturno, il tuo pianeta: un impegno si consolida.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma.

Acquario ♒

Amore: Plutone e il Nodo Nord sono nel tuo segno e alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone: una trasformazione di fondo si distende e una scelta di rotta si chiarisce. Alle 01:16 Venere in Bilancia, in trigono, si oppone a Chirone: un ricordo o una ferita sentimentale chiede cura. La Luna in Leone, nel segno opposto, porta un confronto vivace. Il Sole in Sagittario forma un sestile: ottimismo e contatti.

Lavoro: La domenica è giorno di idee: dopo mezzogiorno un’intuizione chiarisce un progetto. Annotala con cura. Evita le discussioni di principio con chi non ti dà ragione: la Luna in Leone fa alzare i toni. Domani il Sole forma un trigono con Saturno e il Nodo Nord ti chiede coerenza.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del giorno: Lascia che la trasformazione si distenda.

Pesci ♓

Amore: Alle 01:16 Venere in Bilancia, in quinconce, si oppone a Chirone: una ferita antica o un senso di inadeguatezza chiede cura. Hai l’intuito per capire da dove viene. La Luna in Leone forma un quinconce e chiede flessibilità. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e porta dispersione. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta un confronto sul concreto. Un pranzo a casa o una serata con una persona fidata è la cura migliore.

Lavoro: Giornata di riposo, con un’intuizione a mezzogiorno: il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida. Annota ciò che senti, senza decidere. Evita di prendere nuovi impegni: lunedì la settimana è già piena.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario. Un bagno caldo, tisane, sonno lungo.

Consiglio del giorno: Ascolta la ferita, poi curala.

Oroscopo 29 novembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Leone Acquario Sagittario Ariete Bilancia Vergine Pesci Cancro Toro Scorpione Capricorno

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 29 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 29 novembre 2026? Il segno più fortunato sono i Gemelli. Urano, che transita nel segno, forma un trigono con Plutone alle 12:21 e la Luna in Leone forma un sestile: idee, contatti e un cambiamento che si sblocca. Bene anche Leone, che ha la Luna e Giove nel segno, e Acquario, dove transita Plutone. Com’è l’energia generale di domenica 29 novembre 2026? Venere opposta a Chirone (01:16): una ferita sentimentale chiede cura; ricordi, sogni, emozioni al risveglio

Urano trigono Plutone (12:21): un cambiamento lento si fa più fluido; idee nuove e vie che si aprono

Luna in Leone (tutto il giorno): calore, compagnia, pranzi lunghi, voglia di attenzioni

Marte in Vergine, Sole in Sagittario: ordine pratico e ottimismo Che cos’è il trigono Urano-Plutone del 29 novembre 2026? Domenica 29 novembre 2026 alle 12:21 (ora italiana, CET) Urano in Gemelli forma un trigono con Plutone in Acquario. È un aspetto armonico tra due pianeti lenti e trasformativi: sostiene cambiamenti profondi, tecnologie, idee nuove, svolte sociali. Si sente come un alleggerimento, un’apertura. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: accogli una ferita che torna senza giudicarla e concediti calore. Nel lavoro: non cominciare nulla di nuovo, lascia che un’idea si sblocchi da sola. Con te stesso: un pranzo lungo, una passeggiata, un po’ di silenzio. Domanda guida del giorno: “Quale ferita chiede cura, e quale cambiamento si sta aprendo?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 29 Novembre 2026

L’oroscopo di domenica 29 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Curare con dolcezza ciò che l’opposizione Venere-Chirone delle 01:16 riporta a galla

Accogliere il trigono Urano-Plutone delle 12:21 come apertura di una via

Godersi la Luna in Leone con un pranzo lungo e una compagnia calda

In amore , accogli senza giudicare una ferita che torna e concediti calore: la Luna in Leone aiuta

, accogli senza giudicare una ferita che torna e concediti calore: la Luna in Leone aiuta Nel lavoro , non cominciare nulla di nuovo: lascia che un’idea si sblocchi con il trigono Urano-Plutone

, non cominciare nulla di nuovo: lascia che un’idea si sblocchi con il trigono Urano-Plutone Con te stesso, concediti un pranzo lungo, una passeggiata e un po’ di silenzio: la domenica chiede cura

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.