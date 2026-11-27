Estrazioni Lotto 28 novembre 2026: i numeri vincenti di tutte le ruote, il 10eLotto serale con Numero Oro ed Extra e, nelle sere del concorso, il SuperEnalotto con jackpot e quote. Si estrae alle 20: i numeri compaiono qui man mano che escono.

Estrazioni Lotto oggi 28 Novembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota

Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Sabato 28 Novembre 2026: Estrazione del Lotto di sabato 28 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono. Stasera in palio SuperEnalotto. Nessuno fa 6 da 44 concorsi. All'ultimo concorso, venerdì 27 novembre, il jackpot era di 59,6 milioni di euro e non è stato vinto: stasera si riparte da lì. Lotto, i ritardi più lunghi prima di stasera. L'85 su Bari manca da 98 estrazioni, il 67 su Palermo da 87 e il 14 su Roma da 85. A ogni estrazione ciascun numero ha 5 probabilità su 90 di uscire sulla sua ruota, che manchi da 2 o da 98 estrazioni. Tutti i ritardatari L'ultima estrazione, venerdì 27 novembre. Il 25 è tornato su Torino dopo 128 estrazioni; il 20 e il 29 sono usciti su almeno tre ruote. Tutti i numeri di venerdì (Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

Numeri ritardatari (aggiornato al 28 Novembre)

: 28/11/2026, 00:01: 28/11/2026, 00:01

I numeri assenti da più estrazioni, ruota per ruota, sono nella pagina dei numeri ritardatari del Lotto, aggiornata dopo ogni estrazione. Un numero in ritardo ha le stesse probabilità di uscire di tutti gli altri.

SuperEnalotto Estrazioni 28 Novembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot

: 28/11/2026, 00:01

Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 28 novembre 2026? Ecco la combinazione vincente:

Estrazione del SuperEnalotto di sabato 28 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

Quote SuperEnalotto 28 novembre 2026

Estrazione del SuperEnalotto di sabato 28 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

: 28/11/2026, 00:01

Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.

10eLotto Estrazioni 28 Novembre 2026: I 20 Numeri Vincenti

Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 28 Novembre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:

Estrazione del 10eLotto di sabato 28 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.

Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)



: 28/11/2026, 00:01

GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi

Verifica vincite

Verifica vincite: Lotto10eLottoSuperEnalottoEurojackpot

Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto

Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: come riscuotere una vincita del Lotto e del SuperEnalotto

Estrazioni precedenti

FAQ – Domande Frequenti

A che ora è l’estrazione del Lotto di oggi? Alle 20. I numeri delle 11 ruote escono in pochi minuti e compaiono in questa pagina man mano che vengono estratti. Quando è la prossima estrazione? Martedì 1 Dicembre 2026, alle 20. Le serate spostate per le feste sono nel calendario delle estrazioni. Come controllo se ho vinto? Con la verifica vincite: scegli la data del 28 novembre 2026, scrivi i numeri giocati e la puntata, e vedi subito il premio lordo e netto. C’è una verifica per il Lotto, una per il 10eLotto e una per il SuperEnalotto. Un numero ritardatario ha più probabilità di uscire? No. Ogni estrazione è indipendente: ciascun numero ha 5 probabilità su 90 di uscire su una ruota, qualunque sia il suo ritardo.

Conclusione Estrazioni Lotto oggi 28 Novembre 2026

Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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Prossima estrazione: martedì 1 dicembre 2026 · Calendario delle estrazioni