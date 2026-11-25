Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 27 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Cancro e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 27 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 27 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Venerdì 27 novembre la Luna è in Cancro per tutto il giorno. È entrata ieri alle 11:51 e resta fino a sabato alle 12:20. Il clima è quello della protezione: casa, famiglia, cibo, ricordi, bisogno di sentirsi al sicuro. Dopo una settimana veloce, tra la Luna Piena e i cambi di piano, il venerdì chiede di rallentare e di prendersi cura di sé e di chi si ama.

Marte è in Vergine dal primo mattino di ieri. È il primo venerdì con l’energia pratica del pianeta: voglia di mettere in ordine, finire ciò che è rimasto in sospeso, preparare il fine settimana. Il Sole in Sagittario porta ottimismo e voglia di evasione; Mercurio, diretto in Scorpione, rende le parole più profonde; Venere, diretta in Bilancia, mantiene chiari i legami.

La giornata non ha transiti esatti, ma prepara il weekend. Sabato alle 12:20 la Luna entra in Leone e alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove: un’apertura affettiva e un clima più generoso. Il venerdì è il momento per chiudere i conti della settimana, concedersi una cena in compagnia e non cominciare discussioni che non servono.

Tema del giorno: Luna in Cancro (tutto il giorno) + Marte in Vergine + Sole in Sagittario: il venerdì della cura, verso il weekend del sestile Venere-Giove

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Cancro forma un quadrato con il tuo segno e porta tensione emotiva: una famiglia, una casa, un ricordo chiede attenzioni. Marte in Vergine forma un quinconce e chiede pazienza con i dettagli. Venere in Bilancia, nel segno opposto, porta una risposta in coppia: parla con tatto. Il Sole in Sagittario, in trigono, ti sostiene con ottimismo. Una cena con amici scioglie la sera.

Lavoro: Giornata di lavoro ordinato: chiudi pratiche, mail, ordini. Evita scontri con un collega sensibile: la Luna in Cancro fa prendere male le parole dure. Marte in Vergine in quinconce ti chiede di adattare il tuo ritmo veloce a chi lavora con più cautela. Saturno, Nettuno e Chirone nel segno chiedono costanza.

Salute: Energia buona, tensione allo stomaco e alle spalle. Mangia con calma, cammina all’aria aperta e fai stretching. Dormi presto.

Consiglio del giorno: Ascolta prima, agisci poi.

Toro ♉

Amore: La Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza, tenerezza, voglia di casa: una giornata che ti somiglia. Marte in Vergine forma un trigono e sostiene la tua costanza. Venere, tua reggente, diretta in Bilancia, forma un quinconce e invita alla flessibilità. Una cena a casa o una serata di coccole con chi ami è il modo migliore di chiudere la settimana.

Lavoro: Ottimo giorno per conti, budget, contratti, lavori manuali. Marte in Vergine in trigono porta efficienza: finisci ciò che hai in sospeso. La Luna in Cancro ti sostiene in questioni di casa e di famiglia. Evita acquisti d’impulso: confronta due preventivi.

Salute: Gola e collo da proteggere. Un pasto caldo, un bagno rilassante, un massaggio. Il corpo risponde bene alla costanza e al riposo.

Consiglio del giorno: Costruisci e coccola.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Cancro forma un semisestile con il tuo segno e porta un po’ di nostalgia: una telefonata a un parente, un ricordo che torna. Marte in Vergine, nel segno quadrato, forma un quadrato e porta nervosismo: troppe cose, troppi dettagli. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia e un invito. Il Sole in Sagittario si oppone al tuo segno e porta il tema della libertà. Mercurio diretto ti aiuta a spiegare ciò che senti.

Lavoro: Giornata di dettagli: mail, telefonate, documenti. Marte in Vergine ti spinge a controllare tutto, ma la Luna in Cancro chiede più cuore: unisci precisione e gentilezza. Evita di aprire nuovi progetti: chiudi quelli in corso. Un chiarimento con un collega funziona se parli con calma.

Salute: Mente veloce, nervi tesi. Un’ora senza schermi, una camminata e un pasto caldo riportano equilibrio. Dormi prima di mezzanotte.

Consiglio del giorno: Precisione con gentilezza.

Cancro ♋

Amore: La Luna è nel tuo segno per tutto il giorno e porta intuito, dolcezza e bisogno di protezione. In amore sei attento ai bisogni dell’altro: un gesto di cura, una cena, una telefonata contano più di ogni dichiarazione. Marte in Vergine forma un sestile con il tuo segno e sostiene ciò che costruisci. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede pazienza. Il Sole in Sagittario forma un quinconce: lascia spazio alla spontaneità.

Lavoro: Giornata ottima per casa, famiglia, amministrazione. Marte in Vergine ti aiuta a organizzare: bollette, documenti, spese, programmi. Sul lavoro la tua intuizione su una persona o su una trattativa è affidabile: fidati. Evita di prendere tutto sulle spalle: delega e chiedi aiuto.

Salute: Stomaco più sensibile: cene calde e semplici. Un bagno caldo, una tisana e un sonno lungo ricaricano. Il corpo chiede ritmo e riposo.

Consiglio del giorno: Cura gli altri, cura te stesso.

Leone ♌

Amore: La Luna in Cancro forma un semisestile con il tuo segno e porta una dolcezza in più: meno scena, più presenza. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione nelle relazioni: sii presente con i fatti. Giove nel tuo segno tiene alto l’ottimismo. Venere in Bilancia, in sestile, rende il fascino più morbido. Domani la Luna entra nel tuo segno: sei in rincorsa. Una cena con amici ti dà una buona notizia.

Lavoro: Giornata utile per rifinire: un progetto, un testo, un budget. Marte in Vergine ti chiede di dividere un grande obiettivo in piccoli passi. Evita di sfidare un collega su una questione di principio: la Luna in Cancro porta sensibilità. Prepara una proposta per lunedì.

Salute: Energia buona, meno scenografica. Cura cuore e schiena, cammina a passo regolare. Dormi un’ora in più. Riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Domani brilli: oggi prepara.

Vergine ♍

Amore: Marte è nel tuo segno e ti dà energia e precisione. La Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta calma e sostegno: una combinazione ideale. In amore sei diretto e concreto: un gesto utile dice più di una dichiarazione. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. Il Sole in Sagittario forma un quadrato: attento a non trasformare l’energia in critica. Una serata a casa con chi ami ti ricarica.

Lavoro: Giornata ottima per scadenze, ordine, lavori di precisione. Marte nel segno e la Luna in Cancro ti aiutano a collaborare senza perdere il metodo. Metti a posto agenda, documenti e budget. Un collega chiede un aiuto: dai quello che puoi. Prepara il lunedì.

Salute: Energia alta ma nervi tesi: mangia a orari regolari, cammina, bevi tisane. Attento a mani e polsi. Dormi presto.

Consiglio del giorno: Usa l’energia con calma.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno. La Luna in Cancro forma un quadrato con il tuo segno e chiede pazienza con la famiglia: una parola gentile risolve un attrito. Marte in Vergine, in semisestile, porta energia che ti spinge a fare. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta leggerezza. Domani Venere forma un sestile con Giove: una dolcezza in arrivo. Una cena a due, con una conversazione sincera, vale più di una serata di gruppo.

Lavoro: Giornata di accordi e mediazioni, con più bisogno di ascolto che di discussione. Marte in Vergine ti chiede di precisare ciò che hai promesso: correggi un dettaglio. Evita decisioni di soldi con un socio: la Luna in Cancro porta sensibilità. Prepara il weekend.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita cibi pesanti a cena. Un po’ di movimento regolare rimette in equilibrio.

Consiglio del giorno: Ascolta, domani Venere apre.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e ti ricarica: intimità, intuito, voglia di cura. Mercurio diretto, nel tuo segno, rende le parole profonde e sincere. Marte in Vergine forma un sestile e sostiene i tuoi progetti con energia costante. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza. Il Sole in Sagittario, in semisestile, ti lascia più leggero. Una conversazione di coppia, ora, ti avvicina.

Lavoro: Giornata ottima per ordinare, controllare, far quadrare i conti. Marte in Vergine in sestile e la Luna in trigono ti rendono lucido e preciso. Un’intuizione su una trattativa è affidabile. Usa la sera per un bilancio della settimana e per annotare ciò che hai capito.

Salute: Dopo giorni di stanchezza torna energia. Dormi, bevi acqua, fai una passeggiata lenta. Proteggi la zona lombare.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito e lavora con metodo.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno e ti dà ottimismo. La Luna in Cancro forma un quinconce con te e porta qualche nostalgia: una persona o un luogo ti manca. Marte in Vergine, in quadrato, ti spinge a fare, ma con più dettagli del solito. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace. Domani Venere forma un sestile con Giove, il tuo pianeta: una buona notizia. Una serata con amici ti rimette in moto.

Lavoro: Giornata utile per chiudere le questioni pratiche: date, costi, scadenze, prenotazioni. Marte in Vergine in quadrato ti chiede più pazienza con i dettagli. Evita promesse che non puoi mantenere. Pensa a un progetto per dicembre e scrivilo.

Salute: Forma buona. Fai movimento all’aperto, cura fegato e fianchi, cena leggera e sonno regolare.

Consiglio del giorno: Controlla i dettagli, poi sogna.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Cancro, nel segno opposto, porta un confronto sulle emozioni: una persona chiede più presenza. Marte in Vergine forma un trigono con il tuo segno e sostiene i tuoi piani con energia solida. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Il Sole in Sagittario forma un semisestile e alleggerisce i pensieri. Una cena con chi ami scioglie il pomeriggio: lascia i discorsi di lavoro fuori dalla porta.

Lavoro: Marte in Vergine in trigono è un regalo: lavoro, scadenze, budget, ordine, tutto va con metodo. Un collega o un cliente ha bisogno di ascolto: fallo senza perdere il filo. Evita di essere troppo rigido con chi è meno preciso di te. Prepara la settimana.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo rimettono in equilibrio.

Consiglio del giorno: Lavora con metodo, ascolta chi ami.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Cancro forma un quinconce con il tuo segno e porta una piccola distanza emotiva: una persona chiede più calore. Marte in Vergine forma un quinconce e porta qualche tensione: non voler decidere tutto. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta ottimismo, contatti, idee. Il Nodo Nord e Plutone nel tuo segno chiedono scelte di rotta.

Lavoro: Giornata di lavoro ordinato, con meno brainstorming. Marte in Vergine in quinconce ti chiede di adattare il tuo metodo a quello di un collega più pignolo. Evita le discussioni di principio. Chiudi un impegno in sospeso e prepara le idee per la prossima settimana.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17. Proteggi caviglie e polsi.

Consiglio del giorno: Adatta il metodo, non il tuo valore.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e ti restituisce l’intuito: dolcezza, empatia, desiderio di casa. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta un confronto sul concreto: un partner o un socio chiede fatti. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede flessibilità. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e chiede misura. Il pomeriggio è ottimo per una cena a casa, un film, un bagno caldo con una persona che ami.

Lavoro: Giornata di lavoro ordinato più che creativo. Marte in Vergine ti chiede risposte precise: dai fatti, non promesse. La Luna in Cancro favorisce la collaborazione e l’ascolto: un collega ti confida un dubbio. Evita di prestare soldi o promettere tempo che non hai.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Dai fatti, non solo promesse.

Oroscopo 27 novembre 2026 – Classifica del giorno

Cancro Pesci Scorpione Vergine Toro Capricorno Leone Bilancia Sagittario Gemelli Ariete Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 27 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 27 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Cancro. La Luna è nel segno per tutto il giorno e porta intuito, dolcezza e protezione; Marte in Vergine forma un sestile e sostiene ciò che costruisci. Bene anche Pesci e Scorpione, entrambi in trigono con la Luna in Cancro. Com’è l’energia generale di venerdì 27 novembre 2026? Luna in Cancro (tutto il giorno): casa, famiglia, cibo e protezione; i segni d’acqua e di terra si sentono sostenuti

Marte in Vergine: energia pratica per chiudere ciò che è in sospeso

Sole in Sagittario e Mercurio in Scorpione: ottimismo e parole profonde

Verso il weekend: sabato alle 12:20 la Luna passa in Leone e alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove Quando la Luna entra in Leone a fine novembre 2026? Sabato 28 novembre 2026 alle 12:20 (ora italiana, CET). La Luna lascia il Cancro, dove resta tutto venerdì 27, ed entra in Leone. Alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove: un clima più generoso, affettuoso e brillante per il weekend. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: cerca calore, ascolta, evita le pretese. Nel lavoro: chiudi le questioni pratiche con Marte in Vergine e non aprire nuovi fronti. Con te stesso: cena calda, riposo, una chiamata a chi ti vuole bene. Domanda guida del giorno: “Di chi o di che cosa mi prendo cura, e come posso farlo senza consumarmi?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 27 Novembre 2026

L’oroscopo di venerdì 27 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Prendersi cura di sé e di chi si ama con la Luna in Cancro

Chiudere le questioni pratiche con l’energia ordinata di Marte in Vergine

Preparare il weekend, che porta la Luna in Leone e il sestile Venere-Giove di sabato

In amore , cerca calore e ascolta: la Luna in Cancro premia i gesti di cura, non le pretese

, cerca calore e ascolta: la Luna in Cancro premia i gesti di cura, non le pretese Nel lavoro , chiudi le questioni pratiche con Marte in Vergine e rimanda i nuovi fronti a lunedì

, chiudi le questioni pratiche con Marte in Vergine e rimanda i nuovi fronti a lunedì Con te stesso, concediti una cena calda e un po’ di riposo: il corpo risponde alla Luna in Cancro

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.