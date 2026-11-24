Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 26 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Marte in Vergine e classifica dei segni.

Oroscopo di Giovedì 26 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 26 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Giovedì 26 novembre è un giorno di cambio di passo. Alle 00:37 Marte lascia il Leone ed entra in Vergine, dove resta per le prossime settimane: finisce la stagione dell’energia scenografica e comincia quella dell’energia precisa, pratica, attenta ai dettagli. Chi ha fretta di fare, trova più metodo; chi ama l’improvvisazione, trova più regole.

Alle 11:51 la Luna lascia i Gemelli ed entra in Cancro. Il mattino è ancora veloce, comunicativo, un po’ nervoso, con la coda del cambio di piano portato dal Sole opposto a Urano. Dal tardo mattino il clima si fa più caldo e morbido: casa, famiglia, cibo e protezione prendono il centro. Alle 12:52 Saturno forma un quadrato con Lilith: un momento che chiede di guardare un limite o una regola che pesa.

Venere è diretta in Bilancia, Mercurio è diretto in Scorpione, Giove è in Leone. Domani la Luna resta in Cancro e sabato alle 12:20 entra in Leone, con il sestile Venere-Giove delle 13:04. Il giovedì è la giornata per cominciare ciò che richiede metodo e per rimandare le discussioni a quando la Luna sarà in Cancro.

Tema del giorno: Marte in Vergine (Gio 26, 00:37) + Luna in Cancro (11:51) + Saturno quadrato Lilith (12:52): il giovedì del cambio di passo

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Ariete ♈

Amore: Al mattino la Luna in Gemelli forma un sestile e ti rende vivace e comunicativo; dalle 11:51 la Luna in Cancro, in quadrato, porta un po’ di tensione: una famiglia o una casa chiede attenzioni. Marte in Vergine forma un quinconce con te e ti chiede più pazienza con i dettagli. Venere in Bilancia, nel segno opposto, porta una risposta in coppia. Saturno, Nettuno e Chirone nel segno ti chiedono disciplina. Ascolta prima di rispondere.

Lavoro: Mattina ottima per telefonate, contatti e brevi trattative. Dopo le 11:51 il ritmo cambia: evita scontri con un collega che ha bisogno di tempo. Marte in Vergine ti aiuta a rifinire un progetto: fai un controllo punto per punto. Alle 12:52 Saturno in quadrato a Lilith ti ricorda un limite: rispettalo.

Salute: Energia buona, ma la tensione si sente in testa e nella schiena. Camminata a metà giornata, cena leggera, sonno presto. Evita l’eccesso di caffè.

Consiglio del giorno: Dettagli prima, impulsi dopo.

Toro ♉

Amore: Al mattino la Luna in Gemelli, nel segno accanto, forma un semisestile e porta dispersione. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza, sostegno e voglia di casa. Marte in Vergine forma un trigono con te: energia pratica e costante, la tua preferita. Venere, tua reggente, in Bilancia forma un quinconce. Il pomeriggio è ottimo per un gesto di cura, una cena, una carezza.

Lavoro: Con Marte in Vergine in trigono il tuo ritmo guadagna efficienza: budget, contratti, lavori manuali e ordine sono favoriti. Dopo le 11:51 la Luna in Cancro ti sostiene nelle questioni di casa e di famiglia. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith ti chiede di guardare una spesa o un vincolo che ti pesa: valutalo con calma.

Salute: Gola e collo da proteggere. Mangia a orari regolari, evita zuccheri nel pomeriggio. Un bagno caldo la sera aiuta. Il corpo oggi risponde bene alla costanza.

Consiglio del giorno: Costruisci con metodo.

Gemelli ♊

Amore: Al mattino la Luna è ancora nel tuo segno e ti rende brillante, ma dopo la Luna Piena e il Sole opposto a Urano di ieri sera sei un po’ stanco. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un semisestile e porta una calma più riflessiva. Marte in Vergine forma un quadrato con te: tensione tra ciò che dici e ciò che fai. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia. Una parola gentile risolve un attrito.

Lavoro: Mattina ottima per comunicare, firmare, scrivere. Mercurio, tuo reggente, è diretto. Dopo le 11:51 rallenta: evita di aprire troppi fronti, specie se Marte in Vergine ti spinge a controllare tutto. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith ti ricorda che certe regole vanno rispettate. Scegli due priorità e cura i dettagli.

Salute: Nervi tesi, sonno più leggero. Pausa dagli schermi, respiro lento e un pasto caldo a pranzo. Proteggi spalle e mani. Cammina per un’ora.

Consiglio del giorno: Scegli due priorità e curale.

Cancro ♋

Amore: Alle 11:51 la Luna entra nel tuo segno e il clima migliora: dolcezza, intuito, voglia di casa e di protezione. In amore sei attento ai bisogni dell’altro: un gesto di cura vale più di un discorso. Marte in Vergine forma un sestile con il tuo segno e sostiene ciò che costruisci con pazienza. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede pazienza. Fino a mezzogiorno la Luna in Gemelli porta qualche nervosismo.

Lavoro: Dopo le 11:51 il lavoro scorre con più serenità. Marte in Vergine ti aiuta a organizzare, correggere, rifinire, specie nei lavori di cura, di casa, di amministrazione. Un collega chiede aiuto: dai quello che puoi senza prosciugarti. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith ti chiede di ridefinire un confine: dillo con gentilezza.

Salute: Stomaco più tranquillo dalla Luna in Cancro: cene calde e semplici. Un bagno caldo e un sonno lungo ricaricano. Il corpo chiede ritmo e riposo.

Consiglio del giorno: Cura e confini, insieme.

Leone ♌

Amore: Marte lascia il tuo segno alle 00:37 e finisce la congiunzione con Giove: l’energia scenica cala, resta il carisma. Fino alle 11:51 la Luna in Gemelli forma un sestile con te e ti rende brillante. Dalle 11:51 la Luna in Cancro, in semisestile, porta più tenerezza e meno protagonismo. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione nelle relazioni: sii presente con i fatti. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce il pomeriggio.

Lavoro: Giornata utile per rifinire: un progetto che ha bisogno di cure, un testo, un budget. Marte in Vergine ti chiede di dividere un grande obiettivo in piccoli passi. Dopo le 11:51 non sfidare un collega su una questione di principio. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith porta un freno: ascoltalo senza offenderti.

Salute: Energia buona, meno scenografica. Cura cuore e schiena, cammina a passo regolare, dormi un’ora in più. Riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Meno scena, più precisione.

Vergine ♍

Amore: Alle 00:37 Marte entra nel tuo segno: energia, iniziativa, voglia di fare. In amore sei diretto e concreto: un gesto utile dice più di una dichiarazione. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta calma e sostegno. Fino a mezzogiorno la Luna in Gemelli, in quadrato, porta nervosismo. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. Attento a non trasformare l’energia in critica.

Lavoro: È il tuo giorno: Marte nel segno dà forza ai progetti, alle scadenze, ai lavori di precisione. Parti dal primo mattino con la lista delle cose da fare e dividila in tre blocchi. Dopo le 11:51 la Luna in Cancro ti aiuta a collaborare. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith mostra una regola che ti blocca: valutala con calma, senza irrigidirti.

Salute: Energia alta ma nervi tesi: la mattina fai movimento, il pomeriggio mangia con calma e tisane. Attento a mani e polsi. Dormi presto la sera.

Consiglio del giorno: Usa l’energia con precisione, senza criticare.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è diretta nel tuo segno e le decisioni di cuore sono più affidabili. Al mattino la Luna in Gemelli forma un trigono con te e porta leggerezza. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un quadrato e chiede pazienza con la famiglia. Marte in Vergine, in semisestile, porta un’energia che ti spinge a fare: non farti trascinare in discussioni. Un messaggio inatteso porta una dolcezza.

Lavoro: Mattina ottima per contatti, accordi, mediazioni. Dopo le 11:51 il clima cambia e i colleghi hanno più bisogno di sostegno che di discussioni. Marte in Vergine ti chiede di precisare ciò che hai promesso: correggi un dettaglio. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith ti ricorda un impegno: rispettalo.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita cibi pesanti a cena. Un po’ di movimento regolare rimette in equilibrio.

Consiglio del giorno: Precisa ciò che hai promesso.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Gemelli, al mattino, forma un quinconce con il tuo segno e chiede flessibilità. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un trigono e ti ricarica: intimità, intuito, voglia di cura. Marte in Vergine forma un sestile con te e sostiene i tuoi progetti con energia costante. Venere in Bilancia, in semisestile, porta gentilezza. Un’amica o un amico ti dà un consiglio: ascoltalo. Mercurio diretto nel tuo segno rende le parole chiare.

Lavoro: Con Marte in Vergine in sestile il lavoro scorre con metodo: ottimo giorno per ordinare, controllare, far quadrare i conti. Dopo le 11:51 hai un’intuizione utile su una trattativa. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith porta un limite: rispettalo e non forzare. Usa la sera per un bilancio.

Salute: Dopo giorni di stanchezza torna energia. Dormi, bevi acqua, fai una passeggiata lenta. Proteggi la zona lombare.

Consiglio del giorno: Lavora con metodo, ascolta l’intuito.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno e ti dà ottimismo. Al mattino la Luna in Gemelli, opposta, porta un confronto vivace: dopo la Luna Piena capisci cosa chiede un rapporto. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un quinconce e porta un po’ di tensione con la famiglia. Marte in Vergine, in quadrato, ti spinge a fare, ma con più dettagli del solito. Venere in Bilancia, in sestile, rende dolce l’incontro con chi ti piace.

Lavoro: Mattina ottima per contatti e idee. Marte in Vergine in quadrato ti chiede di controllare date, costi e scadenze: non tutto va come hai immaginato. Evita promesse che non puoi mantenere. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith porta un limite: considera i vincoli prima di partire.

Salute: Forma buona, ma i nervi sono tesi. Movimento all’aperto, fegato e fianchi da curare. Cena leggera, sonno regolare.

Consiglio del giorno: Controlla i dettagli, poi parti.

Capricorno ♑

Amore: Al mattino la Luna in Gemelli forma un quinconce con il tuo segno e porta un po’ di tensione. Dalle 11:51 la Luna in Cancro, nel segno opposto, porta un confronto sulle emozioni: una persona chiede più presenza. Marte in Vergine forma un trigono con te e sostiene i tuoi piani con energia solida. Venere in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno. Una cena con chi ami scioglie il pomeriggio.

Lavoro: Marte in Vergine in trigono è un regalo: lavoro, scadenze, budget, ordine, tutto va con metodo. Dopo le 11:51 un collega o un cliente ha bisogno di ascolto: fallo senza perdere il filo. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith ti riguarda, perché Saturno è il tuo pianeta: valuta una regola che ti pesa.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo.

Consiglio del giorno: Lavora con metodo, ascolta chi ami.

Acquario ♒

Amore: Al mattino la Luna in Gemelli forma un trigono con il tuo segno e ti rende brillante, curioso, aperto agli incontri. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un quinconce e porta una piccola distanza emotiva: una persona chiede più calore. Marte in Vergine forma un quinconce e porta qualche tensione: non voler decidere tutto. Venere in Bilancia, in trigono, porta armonia. Il Nodo Nord e Plutone nel tuo segno chiedono scelte.

Lavoro: Mattina ottima per contatti e brainstorming. Marte in Vergine in quinconce ti chiede di adattare il tuo metodo a quello di un collega più pignolo. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith porta un freno: se un progetto non va, guarda quale regola va cambiata.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17. Proteggi caviglie e polsi.

Consiglio del giorno: Adatta il metodo, non il tuo valore.

Pesci ♓

Amore: Al mattino la Luna in Gemelli forma un quadrato con il tuo segno e porta dispersione. Dalle 11:51 la Luna in Cancro forma un trigono e ti restituisce l’intuito: dolcezza, empatia, desiderio di casa. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta un confronto sul concreto: un partner o un socio chiede fatti. Venere in Bilancia, in quinconce, chiede flessibilità. Il pomeriggio è ottimo per una cena a casa.

Lavoro: Mattina difficile da gestire per dispersione. Dopo le 11:51 trovi più chiarezza. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta richieste precise: rispondi con fatti, non con promesse. Alle 12:52 il quadrato Saturno-Lilith chiede di mettere un limite: dillo con gentilezza.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario: calze calde, tisane, sonno lungo. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Dai fatti, non solo promesse.

Oroscopo 26 novembre 2026 – Classifica del giorno

Vergine Cancro Toro Scorpione Pesci Capricorno Gemelli Bilancia Sagittario Leone Ariete Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 26 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 26 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Vergine. Marte entra nel segno alle 00:37 e porta energia, iniziativa e precisione; dal tardo mattino la Luna in Cancro forma un sestile con il segno e porta calma. Bene anche Cancro, che accoglie la Luna alle 11:51, e Toro, in trigono con Marte. Com’è l’energia generale di giovedì 26 novembre 2026? Marte in Vergine (00:37): energia pratica, metodo, attenzione ai dettagli; i segni di terra ne traggono vantaggio

Luna in Gemelli fino alle 11:51: mattino veloce, comunicativo e un po’ nervoso

Luna in Cancro (dalle 11:51): casa, famiglia, cibo e protezione; i segni d’acqua e di terra si sentono sostenuti

Saturno quadrato Lilith (12:52): un limite o una regola che pesa chiede di essere guardata A che ora Marte entra in Vergine il 26 novembre 2026? Giovedì 26 novembre 2026 alle 00:37 (ora italiana, CET). Marte lascia il Leone, dove era in congiunzione con Giove, ed entra in Vergine. L’energia diventa più precisa e pratica: ottimo per organizzare, riparare, ordinare, curare il corpo. Meno adatto alle sfide d’orgoglio. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ascolta e proteggi, evita le pretese. Nel lavoro: comincia ciò che richiede metodo e non aprire discussioni di principio. Con te stesso: dopo le 11:51 cerca calma e un pasto caldo. Domanda guida del giorno: “Dove posso usare l’energia di Marte in Vergine per mettere ordine, senza esagerare?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 26 Novembre 2026

L’oroscopo di giovedì 26 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Partire con il metodo di Marte in Vergine, dal primo mattino

Usare la Luna in Cancro, dalle 11:51, per calma, casa e cura

Guardare il limite o la regola che il quadrato Saturno-Lilith delle 12:52 mette in evidenza

In amore , ascolta e proteggi chi ami, senza pretese: la Luna in Cancro dalle 11:51 premia la tenerezza

, ascolta e proteggi chi ami, senza pretese: la Luna in Cancro dalle 11:51 premia la tenerezza Nel lavoro , comincia ciò che richiede metodo: Marte in Vergine aiuta a organizzare, correggere, rifinire

, comincia ciò che richiede metodo: Marte in Vergine aiuta a organizzare, correggere, rifinire Con te stesso, dopo le 11:51 cerca calma e un pasto caldo: il corpo risponde alla Luna in Cancro

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.