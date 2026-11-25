Scopri l’oroscopo del weekend del 28 e 29 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con la Luna in Leone e Venere sestile Giove.

Oroscopo weekend 28 e 29 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di generosità e di ferite che si curano. Sabato la Luna passa in Leone e Venere forma un sestile con Giove: un clima luminoso, affettuoso, adatto agli incontri. Domenica Venere si oppone a Chirone e Urano forma un trigono con Plutone: una vecchia ferita chiede cura e una trasformazione di fondo si distende.

Sabato 28 novembre la mattina ha ancora la Luna in Cancro: casa, colazione lenta, voglia di protezione. Alle 12:20 la Luna entra in Leone e il tono cambia: voglia di uscire, di farsi vedere, di divertirsi. Alle 13:04 Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone: un’apertura affettiva, un incontro, un regalo, un complimento che arriva al momento giusto. Marte è in Vergine dall’inizio della settimana e rende il pomeriggio più ordinato di quanto sembri.

Domenica 29 novembre alle 01:16 Venere forma un’opposizione con Chirone in Ariete: una ferita antica, un nodo sentimentale o un senso di non essere abbastanza si fa sentire, ma solo per chiedere cura. Alle 12:21 Urano in Gemelli forma un trigono con Plutone in Acquario: un aspetto lento e generazionale, che porta una trasformazione più fluida. La Luna resta in Leone per tutta la domenica e porta pranzi lunghi, calore e voglia di compagnia.

Il weekend chiude novembre e prepara dicembre: lunedì 30 alle 07:05 il Sole forma un trigono con Saturno e alle 15:12 la Luna entra in Vergine. Il weekend è dunque il momento di stare bene, curarsi e preparare il passo successivo.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Sagittario: ottimismo e voglia di movimento

Mercurio diretto in Scorpione: le comunicazioni sono ripartite e i discorsi sono più profondi

Venere diretta in Bilancia : i legami restano chiari e le decisioni di cuore sono più affidabili

: i legami restano chiari e le decisioni di cuore sono più affidabili Marte in Vergine da giovedì 26: energia pratica, precisione, voglia di ordine

da giovedì 26: energia pratica, precisione, voglia di ordine Giove in Leone : espansione creativa e generosità

: espansione creativa e generosità Plutone diretto in Acquario: le trasformazioni di fondo procedono con calma

Tema del weekend: Luna in Leone (Sab 28, 12:20) + Venere sestile Giove (Sab 28, 13:04) + Venere opposta a Chirone (Dom 29, 01:16) + Urano trigono Plutone (Dom 29, 12:21): il weekend della generosità e della cura

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 28: La mattina la Luna in Cancro forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di tensione emotiva. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un trigono e arriva la tua giornata: fiducia, voglia di uscire, un invito. Venere in Bilancia, nel segno opposto, forma un sestile con Giove alle 13:04: un incontro, un chiarimento in coppia. Ascolta, non correre. Marte in Vergine in quinconce chiede pazienza.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone, che transita nel tuo segno: una ferita antica, un senso di non essere abbastanza chiede cura. Non reagire con orgoglio: parla con una persona fidata. La Luna in Leone in trigono per tutto il giorno ti dà fiducia. Il trigono Urano-Plutone delle 12:21 porta una scelta più fluida su un cambiamento.

Lavoro e pratica: Sabato dopo le 13 prendi un’iniziativa gentile. Domenica ordina l’agenda e prepara lunedì: il Sole forma un trigono con Saturno, che transita nel tuo segno, e porta ordine.

Benessere: Energia buona. Sabato sport o passeggiata, domenica riposo. Proteggi spalle, testa e gola. Dormi presto sabato sera.

Consiglio del weekend: Sii gentile con la tua ferita.

Toro ♉

Sabato 28: La Luna in Cancro, la mattina, forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza e voglia di casa. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quadrato e porta un po’ di rigidità: un’abitudine contro un invito. Venere, tua reggente, forma un quinconce con te e alle 13:04 forma un sestile con Giove: una piccola concessione porta una grande dolcezza. Marte in Vergine, in trigono, sostiene la tua costanza.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: un ricordo o un tema d’amore chiede cura. Con la Luna in Leone in quadrato per tutto il giorno evita le discussioni di principio e lascia che l’orgoglio si calmi. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta a vedere con più calma un cambiamento che si avvicina.

Lavoro e pratica: Sabato mattina occupati di casa e spese; nel pomeriggio fai un acquisto ragionato. Domenica non lavorare: prepara solo l’agenda di lunedì.

Benessere: Gola e collo da proteggere. Un pasto lungo e caldo la domenica, una passeggiata. Evita zuccheri la sera.

Consiglio del weekend: Concedi, ma tieni il punto.

Gemelli ♊

Sabato 28: La Luna in Cancro, la mattina, forma un semisestile e porta nostalgia. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un sestile con il tuo segno e ti rende brillante, socievole e pronto a una battuta. Venere in Bilancia, in trigono, forma un sestile con Giove alle 13:04: un pomeriggio di armonia, un invito, un incontro piacevole. Mercurio diretto in Scorpione aiuta le parole profonde.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: un ricordo o una parola non detta chiede cura. Alle 12:21 Urano, tuo transito, forma un trigono con Plutone: un cambiamento atteso si fa più fluido e puoi prendere una decisione più serena. Una domenica con amici, tra brindisi e conversazioni, ti rimette in equilibrio.

Lavoro e pratica: Sabato pomeriggio rispondi ai messaggi rimasti indietro e proponi un’uscita. Domenica non firmare impegni: lascia maturare un’idea.

Benessere: Mente vivace, nervi sensibili. Pausa dagli schermi, camminata, tisane. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del weekend: Parla con leggerezza, ascolta con cura.

Cancro ♋

Sabato 28: La Luna è nel tuo segno fino alle 12:20 e ti dà dolcezza e protezione. Poi la Luna in Leone forma un semisestile e porta una socialità più calda: un pranzo, un incontro, una festa. Venere in Bilancia, in quadrato, forma un sestile con Giove alle 13:04: un malinteso familiare si scioglie. Marte in Vergine, in sestile, sostiene ciò che costruisci con pazienza.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: una ferita del passato, un tema familiare o un senso di non essere visto chiede cura. Non cercare colpe: scrivi o parla con una persona fidata. Il trigono Urano-Plutone delle 12:21 aiuta a dare un nuovo senso a una situazione che pesava. Il pranzo di domenica ricarica.

Lavoro e pratica: Sabato mattina concediti calma e casa; nel pomeriggio esci a una cena. Domenica prepara le cose pratiche della settimana.

Benessere: Stomaco più tranquillo. Un pranzo lungo, cene calde, un bagno rilassante. Dormi di più.

Consiglio del weekend: Accogli e lascia andare.

Leone ♌

Sabato 28: Dalle 12:20 la Luna entra nel tuo segno e ti rende carismatico, caldo, generoso. Alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove nel tuo segno: un gesto d’amore apre una porta, un complimento arriva al momento giusto, un’attenzione ti emoziona. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione. La mattina la Luna in Cancro, in semisestile, porta tenerezza e un po’ di timidezza.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere in opposizione a Chirone tocca il tuo orgoglio: una ferita o una critica ti punge, ma passa. La Luna nel segno e Giove ti danno forza. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta a lasciar andare un vecchio ruolo e a trovarne uno più autentico. Domenica è la tua giornata per un pranzo con amici.

Lavoro e pratica: Sabato dalle 13 presenta un’idea, fai una proposta o chiedi ciò che meriti. Domenica non sfidare nessuno: prepara una proposta per lunedì.

Benessere: Energia alta. Sabato movimento, domenica una camminata e un pasto lungo. Cura cuore e schiena.

Consiglio del weekend: Brilla con generosità.

Vergine ♍

Sabato 28: Marte è nel tuo segno e ti dà energia e precisione. La mattina la Luna in Cancro forma un sestile con te e porta calma. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un semisestile e porta un’eco di vitalità sociale. Venere in Bilancia, in semisestile, forma un sestile con Giove alle 13:04: una dolcezza arriva da una persona vicina. Una cena a casa, un gesto di cura valgono più di una grande dichiarazione.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere forma un’opposizione con Chirone e porta un piccolo conflitto tra il desiderio di essere utile e il bisogno di essere accolto. Concediti di ricevere. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta a lasciar andare un controllo eccessivo. Una domenica di ordine casalingo ti rimette in equilibrio.

Lavoro e pratica: Sabato mattina sistema casa e agenda; nel pomeriggio esci a una cena. Domenica prepara lunedì: il Sole forma un trigono con Saturno e aiuta l’ordine.

Benessere: Energia buona. Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Una passeggiata lenta la domenica.

Consiglio del weekend: Lascia che qualcuno si prenda cura di te.

Bilancia ♎

Sabato 28: Venere, tua reggente, è nel tuo segno e alle 13:04 forma un sestile con Giove: un’apertura affettiva, un incontro, un regalo, una riconciliazione. È il tuo momento. La mattina la Luna in Cancro forma un quadrato e porta un po’ di sensibilità. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un sestile con te e porta leggerezza, invito, compagnia. Marte in Vergine in semisestile chiede discrezione.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere, nel tuo segno, si oppone a Chirone in Ariete: una ferita sentimentale chiede cura, forse un tema di coppia che dura da tempo. Non cercare di risolvere tutto: ascolta. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone ti aiuta ad accettare un cambiamento. Una domenica di compagnia, mostre e passeggiate ti rimette in equilibrio.

Lavoro e pratica: Sabato dopo le 13 prendi una decisione di cuore. Domenica cura una ferita con dolcezza. Prepara lunedì senza fretta.

Benessere: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita i dolci in eccesso. Un bagno caldo la domenica sera.

Consiglio del weekend: Apri alla dolcezza, poi curati.

Scorpione ♏

Sabato 28: La mattina la Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e ti ricarica: intimità, intuito, cura. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quadrato e porta un po’ di tensione di potere con una persona orgogliosa. Venere in Bilancia, in semisestile, forma un sestile con Giove alle 13:04: gentilezza e un pomeriggio più dolce. Mercurio diretto, nel tuo segno, rende le parole profonde. Marte in Vergine in sestile ti sostiene.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: un ricordo sentimentale torna. Ascolta senza rimuginare. La Luna in Leone, in quadrato per tutto il giorno, rende sensibile l’orgoglio: evita le sfide. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida in un legame o in un lavoro.

Lavoro e pratica: Sabato mattina riposa e curati; nel pomeriggio esci. Domenica evita discussioni e prepara una conversazione sincera per lunedì.

Benessere: Acqua e sonno. Dopo la tua stagione l’energia torna. Un bagno caldo, una passeggiata lenta, una cena leggera.

Consiglio del weekend: Ascolta ciò che torna.

Sagittario ♐

Sabato 28: Il Sole è nel tuo segno. La mattina la Luna in Cancro forma un quinconce e chiede flessibilità. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un trigono e arriva la tua giornata: fuoco, ottimismo, fiducia. Alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove, il tuo pianeta: una buona notizia, un incontro, un invito. Marte in Vergine, in quadrato, chiede pazienza con i dettagli.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere in Bilancia si oppone a Chirone: un tema sentimentale chiede cura. Con la Luna in Leone in trigono per tutta la domenica puoi affrontarlo con serenità. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone aiuta a lasciar andare un’idea di libertà ormai logora. Una domenica con amici e un pranzo lungo ti ricarica.

Lavoro e pratica: Sabato pomeriggio prepara un progetto, un viaggio, un’uscita. Domenica scrivi i tuoi obiettivi di dicembre, senza esagerare. Evita promesse che non puoi mantenere.

Benessere: Forma ottima. Movimento all’aperto, fegato e fianchi da curare. Domenica sera riposa.

Consiglio del weekend: Brinda, poi scegli dove andare.

Capricorno ♑

Sabato 28: La mattina la Luna in Cancro, nel segno opposto, porta un confronto sulle emozioni. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere in Bilancia, in quadrato, forma un sestile con Giove alle 13:04: un impegno si chiarisce e arriva una dolcezza. Marte in Vergine, in trigono, sostiene i tuoi piani con energia solida.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: un tema di fiducia o di merito chiede cura. Parlane con una persona fidata. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida in un progetto a lungo termine. Domenica la Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità con la famiglia.

Lavoro e pratica: Sabato mattina sistema una pratica. Domenica pianifica la settimana: lunedì il Sole forma un trigono con Saturno, il tuo pianeta, e porta ordine.

Benessere: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo.

Consiglio del weekend: Costruisci con calma.

Acquario ♒

Sabato 28: La mattina la Luna in Cancro forma un quinconce e porta una piccola distanza emotiva. Dalle 12:20 la Luna in Leone, nel segno opposto, porta un confronto vivace: una persona orgogliosa chiede attenzione. Venere in Bilancia, in trigono, forma un sestile con Giove alle 13:04: armonia, un incontro, un invito. Marte in Vergine in quinconce chiede adattamento.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: un ricordo o una ferita sentimentale chiede cura. Alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone, che transita nel tuo segno: una trasformazione di fondo si distende e una scelta di rotta si chiarisce. Il Nodo Nord nel segno chiede coerenza.

Lavoro e pratica: Sabato pomeriggio esci con amici o partecipa a un evento. Domenica annota le idee e non decidere: la scelta matura.

Benessere: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del weekend: Lascia che la trasformazione si distenda.

Pesci ♓

Sabato 28: La mattina la Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e porta dolcezza e intuito. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere in Bilancia, in quinconce, forma un sestile con Giove alle 13:04: una dolcezza inattesa. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta un confronto sul concreto: un partner chiede fatti.

Domenica 29: Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: una ferita antica o un senso di inadeguatezza chiede cura. Hai l’intuito per capire da dove viene. Alle 12:21 il trigono Urano-Plutone porta una trasformazione più fluida. Domenica con la Luna in Leone in quinconce chiede flessibilità con un familiare.

Lavoro e pratica: Sabato mattina dedicati a una pratica creativa. Domenica niente nuovi impegni: ascolta ciò che senti.

Benessere: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario. Un bagno caldo, tisane, sonno lungo.

Consiglio del weekend: Ascolta la ferita, poi curala.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 28-29 novembre 2026

Leone Bilancia Sagittario Gemelli Acquario Ariete Vergine Cancro Toro Pesci Scorpione Capricorno

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 28-29 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 28-29 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. Sabato alle 12:20 la Luna entra nel segno e alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove, che transita nel Leone: carisma, affetto e un’apertura attesa. Bene anche Bilancia, protagonista del sestile Venere-Giove, e Sagittario, in trigono con la Luna in Leone. Che cos’è il sestile Venere-Giove del 28 novembre 2026? Sabato 28 novembre 2026 alle 13:04 (ora italiana, CET) Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone. È un aspetto armonico e generoso: favorisce incontri, regali, riconciliazioni, acquisti belli, la gioia di stare insieme. È uno dei momenti più favorevoli del mese per l’amore e per le relazioni. Cosa succede domenica 29 novembre 2026? Alle 01:16 Venere si oppone a Chirone: una ferita sentimentale o un senso di inadeguatezza si fa sentire e chiede cura. Alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone: un cambiamento lento e generazionale si fa più fluido. La Luna resta in Leone per tutto il giorno. Qual è il consiglio generale del weekend 28-29 novembre 2026? In amore: approfitta del sestile Venere-Giove di sabato per aprirti, e curati la domenica se una ferita si fa sentire. Nel lavoro: riposa e prepara lunedì con calma. Con te stesso: cerca calore e compagnia, ma lascia spazio al silenzio. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica

Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 28-29 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 28 e 29 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato alle 12:20 la Luna entra in Leone e alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove

Domenica alle 01:16 Venere si oppone a Chirone e una ferita chiede cura

Domenica alle 12:21 Urano forma un trigono con Plutone e una trasformazione si distende

In amore , approfitta del sestile Venere-Giove di sabato per aprirti, e curati con dolcezza se domenica una ferita si fa sentire

, approfitta del sestile Venere-Giove di sabato per aprirti, e curati con dolcezza se domenica una ferita si fa sentire Nel lavoro , riposa e prepara lunedì con calma: il Sole forma un trigono con Saturno alle 07:05 e porta ordine

, riposa e prepara lunedì con calma: il Sole forma un trigono con Saturno alle 07:05 e porta ordine Con te stesso, cerca calore e compagnia, ma lascia spazio al silenzio: la domenica chiede cura

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere cosa porta il weekend del 28 e 29 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.