Oroscopo settimanale dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri Venere in Scorpione, Marte quadrato Urano, la classifica e i consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 30 novembre – 6 dicembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana che apre dicembre porta ordine e poi movimento. Marte è in Vergine da pochi giorni e dà metodo, Venere cambia segno venerdì ed entra in Scorpione, Mercurio passa in Sagittario domenica. Nelle prime giornate dominano la concretezza e la fiducia, nelle ultime emergono imprevisti, desideri e parole più profonde.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con il Sole in Sagittario che forma un trigono con Saturno in Ariete (lunedì alle 07:05): fiducia stabile, disciplina gentile, progetti che si consolidano. Alle 15:12 la Luna entra in Vergine, in sintonia con Marte, e per due giorni porta ordine, lucidità e voglia di mettere a posto. Mercoledì alle 06:20 Giove in Leone forma un trigono con Chirone in Ariete: una generosità che cura, un’occasione inattesa. Alle 15:37 Mercurio in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario: una scelta di rotta chiede decisione. Alle 21:03 la Luna entra in Bilancia.

La seconda parte (giovedì-domenica) porta la Luna in Bilancia, che rende i giorni più leggeri e sociali. Venerdì è il giorno più denso: alle 08:02 Mercurio forma un quadrato con Giove, alle 09:12 Venere entra in Scorpione e alle 20:28 Marte in Vergine forma un quadrato con Urano in Gemelli. Sabato alle 05:35 la Luna entra in Scorpione e il clima diventa magnetico e intenso. Domenica alle 09:33 Mercurio entra in Sagittario: le parole si allargano, tornano le idee, le visioni e le promesse.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Sagittario : ottimismo e movimento

: ottimismo e movimento Marte in Vergine : energia pratica, precisione, voglia di ordine

: energia pratica, precisione, voglia di ordine Giove in Leone : espansione creativa e generosità

: espansione creativa e generosità Saturno e Chirone in Ariete : disciplina e cura

: disciplina e cura Plutone diretto in Acquario: trasformazioni di fondo

Tema della settimana: Sole trigono Saturno (Lun 30, 07:05) → Luna in Vergine (Lun 30, 15:12) → Giove trigono Chirone (Mer 2, 06:20) → Mercurio quadrato Nodo Nord (Mer 2, 15:37) → Luna in Bilancia (Mer 2, 21:03) → Mercurio quadrato Giove (Ven 4, 08:02) → Venere in Scorpione (Ven 4, 09:12) → Marte quadrato Urano (Ven 4, 20:28) → Luna in Scorpione (Sab 5, 05:35) → Mercurio in Sagittario (Dom 6, 09:33): la settimana dell’ordine e del cambio di segno

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Lunedì alle 07:05 il Sole in Sagittario forma un trigono con Saturno nel tuo segno: fiducia stabile, un impegno che si consolida. Mercoledì alle 06:20 Giove forma un trigono con Chirone, ancora nel tuo segno: una ferita si cura, una generosità inattesa ti raggiunge. Venere in Bilancia, nel segno opposto, ti chiede onestà in coppia fino a venerdì, quando entra in Scorpione e porta il tema dell’intimità. Con la Luna in Bilancia da mercoledì sera a sabato il confronto con il partner è inevitabile: ascolta prima di rispondere.

Lavoro:

Lun 30: il Sole trigono Saturno (07:05) porta disciplina e fiducia nei progetti

Mer 2: Giove trigono Chirone (06:20), un aiuto o un’occasione che cura

Mer-Sab: la Luna in Bilancia, nel segno opposto, porta confronti e collaborazioni

Ven 4: Marte in Vergine forma un quinconce, serve pazienza con i dettagli

Sab 5: la Luna in Scorpione in quinconce chiede flessibilità

Benessere: Energia buona nella prima parte, più nervosa nella seconda. Proteggi testa, spalle e gola. Dormi di più venerdì.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Costruisci con costanza, poi ascolta.

Toro ♉

Amore: La Luna in Vergine, da lunedì pomeriggio a mercoledì, forma un trigono con il tuo segno e porta calma, concretezza e piacere. Venere, tua reggente, resta in Bilancia fino a venerdì alle 09:12, poi entra in Scorpione, nel segno opposto: il tema è l’equilibrio tra il tuo bisogno di sicurezza e quello dell’altro. Marte in Vergine in trigono sostiene la tua costanza. Un chiarimento sulle abitudini di coppia arriva tra giovedì e sabato.

Lavoro:

Lun 30 pomeriggio-Mer 2: la Luna in Vergine in trigono, ordine e stabilità

Mer 2: Mercurio quadrato Nodo Nord (15:37), una scelta che pesa chiede chiarezza

Ven 4: Venere in Scorpione (09:12), nel segno opposto, un tema di coppia emerge

Ven 4: Marte in Vergine quadrato Urano (20:28), una notizia inattesa su un progetto

Sab 5-Dom 6: la Luna in Scorpione, opposta, chiede di non pretendere

Benessere: Gola e collo da proteggere. Pasti regolari, bagno caldo la sera. Un po’ di movimento costante.

Consiglio della settimana per il Toro:

Tieni il tuo ritmo, concedi un compromesso.

Gemelli ♊

Amore: Il Sole in Sagittario, nel segno opposto, resta con te per tutta la settimana e porta il tema della libertà e dei dettagli. La Luna in Vergine in quadrato, da lunedì pomeriggio a mercoledì, porta nervosismo. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in trigono ti rende leggero e comunicativo: un invito, un incontro, una serata di conversazioni. Mercurio, tuo reggente, resta in Scorpione fino a domenica, poi entra in Sagittario e si oppone al tuo segno. Venere in Bilancia, in trigono, ti aiuta fino a venerdì.

Lavoro:

Lun 30: il Sole trigono Saturno, un chiarimento che porta ordine

Mar 1: la Luna in Vergine in quadrato, troppi dettagli e poca pazienza

Mer 2-Ven 4: la Luna in Bilancia in trigono, incontri e conversazioni

Ven 4: Marte quadrato Urano (20:28) nel tuo segno, un imprevisto scuote i piani

Dom 6: Mercurio in Sagittario (09:33), nel segno opposto, un confronto di visioni

Benessere: Nervi tesi lunedì-martedì, poi più leggerezza. Pausa dagli schermi, camminata, tisane. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Rispondi senza fretta, ascolta.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Vergine in sestile, da lunedì pomeriggio a mercoledì, ti sostiene con calma e concretezza. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di tensione con la famiglia: una parola detta in fretta pesa. Il Sole in Sagittario forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere entra in Scorpione venerdì alle 09:12 e forma un trigono con il tuo segno: dolcezza, intimità, un’apertura. Sabato la Luna in Scorpione in trigono ti ricarica.

Lavoro:

Lun 30-Mer 2: la Luna in Vergine in sestile, sostegno e ordine

Mer 2-Ven 4: la Luna in Bilancia in quadrato, evita discussioni familiari

Ven 4: Venere in Scorpione in trigono (09:12), una dolcezza in arrivo

Sab 5-Dom 6: la Luna in Scorpione in trigono, intimità e intuito

Ven 4: Marte quadrato Urano, un imprevisto sul lavoro: mantieni la calma

Benessere: Stomaco sensibile. Cene calde, tisane. Dopo venerdì sera il sonno migliora.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Proteggi gli affetti, parla con calma.

Leone ♌

Amore: Giove e il Sole sono i tuoi alleati: lunedì alle 07:05 il Sole in Sagittario forma un trigono con Saturno, mercoledì alle 06:20 Giove, nel tuo segno, forma un trigono con Chirone. Mercoledì alle 15:37 Mercurio si mette in quadrato con il Nodo Nord, e venerdì alle 08:02 forma un quadrato con Giove nel tuo segno: attenzione alle promesse esagerate. La Luna in Bilancia, da mercoledì sera a sabato, forma un sestile e porta leggerezza e inviti. Venere entra in Scorpione venerdì, in quadrato.

Lavoro:

Lun 30: la Luna in Leone fino alle 15:12, carisma e vitalità

Mer 2: Giove trigono Chirone (06:20), generosità che cura

Ven 4: Mercurio quadrato Giove (08:02), non promettere più di quanto puoi

Ven 4: Venere in Scorpione in quadrato (09:12), un tema di orgoglio in coppia

Sab 5-Dom 6: la Luna in Scorpione in quadrato, evita le sfide di potere

Benessere: Energia buona. Cura cuore e schiena. Riduci caffè e alcol venerdì.

Consiglio della settimana per il Leone:

Sii generoso, senza esagerare.

Vergine ♍

Amore: Marte è nel tuo segno e la Luna ti raggiunge lunedì alle 15:12, per restare fino a mercoledì sera: tre giorni di energia, concretezza e iniziativa. In amore sei diretto, presente, un gesto utile vale più di una dichiarazione. Venere in Bilancia, in semisestile, ti invita alla discrezione. Venerdì alle 20:28 Marte forma un quadrato con Urano in Gemelli: una notizia o un imprevisto mette alla prova la tua pazienza. Il Sole in Sagittario, in quadrato, chiede di non controllare tutto.

Lavoro:

Lun 30 pomeriggio-Mer 2: la Luna nel segno, lucidità e metodo

Lun 30: il Sole trigono Saturno, un impegno si consolida

Mer 2: Mercurio quadrato Nodo Nord (15:37), una scelta pratica chiede decisione

Ven 4: Marte nel segno quadrato Urano (20:28), un imprevisto: respira

Dom 6: Mercurio in Sagittario (09:33) in quadrato, attento ai dettagli

Benessere: Energia alta, nervi tesi venerdì. Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Passeggiata lenta.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Usa l’energia con metodo, non controllare tutto.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, resta nel segno fino a venerdì alle 09:12, poi entra in Scorpione, in semisestile: dal chiarimento al desiderio di profondità. Da mercoledì sera a sabato la Luna è nel tuo segno e ti rende leggero, diplomatico e magnetico. In amore è il momento di decidere e di mostrarsi. Il Sole in Sagittario forma un sestile e porta curiosità e voglia di incontri. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione.

Lavoro:

Lun 30 pomeriggio-Mer 2: la Luna in Vergine in semisestile, ordine e discrezione

Mer 2 sera-Sab 5: la Luna nel segno, equilibrio e fascino

Ven 4: Venere in Scorpione (09:12), la tua reggente cambia segno

Ven 4: Marte quadrato Urano (20:28), un imprevisto: resta calmo

Sab 5: la Luna in Scorpione in semisestile (05:35), voglia di profondità

Benessere: Reni e schiena da curare. Acqua, tisane, passeggiata. Un bagno caldo giovedì sera.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Decidi con leggerezza.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole ha lasciato il tuo segno ma Mercurio resta con te fino a domenica alle 09:33. Mercoledì alle 15:37 Mercurio forma un quadrato con il Nodo Nord e venerdì alle 08:02 con Giove: parole che pesano, promesse da pesare. Venerdì alle 09:12 Venere entra nel tuo segno: un momento d’oro per l’amore, per l’intimità, per l’attrazione. Sabato alle 05:35 la Luna entra nel tuo segno e ti rende magnetico. Marte in Vergine in sestile ti sostiene.

Lavoro:

Lun 30-Mer 2: la Luna in Vergine in sestile, lucidità e ordine

Mer 2: Mercurio quadrato Nodo Nord (15:37), una parola da pesare

Ven 4: Mercurio quadrato Giove (08:02), non esagerare con le promesse

Ven 4: Venere nel segno (09:12), amore e attrazione

Sab 5-Dom 6: la Luna nel segno, magnetismo e intuito

Benessere: Energia in crescita dopo giorni di stanchezza. Dormi, bevi acqua, proteggi la zona lombare.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Parla con cura, ama con profondità.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno e lunedì alle 07:05 forma un trigono con Saturno: una disciplina gentile su un progetto. La Luna in Vergine in quadrato, da lunedì pomeriggio a mercoledì, porta dispersione e dettagli. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in sestile ti rende socievole e curioso. Venerdì alle 20:28 Marte forma un quadrato con Urano e si sente anche nel tuo segno mutabile. Domenica alle 09:33 Mercurio entra nel tuo segno: comunicazione, idee e voglia di dire.

Lavoro:

Lun 30: il Sole trigono Saturno (07:05), fiducia e disciplina

Lun-Mer: la Luna in Vergine in quadrato, attenzione ai dettagli

Mer 2-Sab 5: la Luna in Bilancia in sestile, incontri e viaggi

Ven 4: Marte quadrato Urano (20:28), un imprevisto mette alla prova

Dom 6: Mercurio nel segno (09:33), parole e progetti

Benessere: Forma buona, nervi tesi venerdì. Movimento all’aperto, cura fegato e fianchi. Dormi regolare.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Ascolta i dettagli, poi parti.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Vergine in trigono, da lunedì pomeriggio a mercoledì, ti dà stabilità, ordine e concretezza. Il Sole in Sagittario, in semisestile, porta leggerezza. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in quadrato porta un po’ di tensione su un impegno. Venere entra in Scorpione venerdì alle 09:12 e forma un sestile con te: un legame si fa più sicuro. Marte in Vergine, in trigono, sostiene i tuoi piani con energia solida.

Lavoro:

Lun 30: il Sole trigono Saturno, il tuo pianeta, ordine e solidità

Lun 30-Mer 2: la Luna in Vergine in trigono, concretezza

Mer 2-Sab 5: la Luna in Bilancia in quadrato, impegni da chiarire

Ven 4: Venere in Scorpione in sestile (09:12), un legame si rafforza

Dom 6: Mercurio in Sagittario (09:33), idee per dicembre

Benessere: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Costruisci e chiarisci.

Acquario ♒

Amore: Plutone e il Nodo Nord sono nel tuo segno e mercoledì alle 15:37 Mercurio forma un quadrato con il Nodo: una scelta di rotta chiede decisione. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in trigono ti rende brillante e aperto agli incontri. La Luna in Vergine in quinconce, lunedì e martedì, chiede flessibilità. Venerdì alle 09:12 Venere entra in Scorpione e forma un quadrato con il tuo segno: un tema di fedeltà, di valori, di gelosia chiede chiarezza.

Lavoro:

Lun 30-Mar 1: la Luna in Vergine in quinconce, adattamento

Mer 2: Mercurio quadrato Nodo Nord (15:37), una scelta di rotta

Mer 2 sera-Ven 4: la Luna in Bilancia in trigono, incontri e idee

Ven 4: Venere in Scorpione in quadrato (09:12), un tema di valori

Sab 5-Dom 6: la Luna in Scorpione in quadrato, evita rigidità

Benessere: Nervi e circolazione da curare. Pausa dagli schermi, camminata, respiro lento.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Scegli la rotta con chiarezza.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Vergine, nel segno opposto, lunedì pomeriggio e martedì porta un confronto sul concreto. Da mercoledì sera la Luna in Bilancia in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Sagittario forma un quadrato e porta dispersione. Venerdì alle 09:12 Venere entra in Scorpione e forma un trigono con il tuo segno: dolcezza, intuito, intimità. Sabato la Luna in Scorpione in trigono ti rende magnetico. Venerdì sera Marte in quadrato a Urano porta un imprevisto.

Lavoro:

Lun 30 pomeriggio-Mer 2: la Luna in Vergine, opposta, un confronto sul concreto

Mer 2-Sab 5: la Luna in Bilancia in quinconce, flessibilità

Ven 4: Venere in Scorpione in trigono (09:12), dolcezza e intuito

Ven 4: Marte in Vergine quadrato Urano (20:28), un imprevisto

Sab 5-Dom 6: la Luna in Scorpione in trigono, emozioni forti

Benessere: Vitalità buona, sensibilità alta. Piedi e sistema immunitario da proteggere. Un bagno caldo, tisane, sonno lungo.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Classifica della settimana 30 novembre – 6 dicembre 2026

Vergine Toro Capricorno Ariete Scorpione Leone Pesci Cancro Sagittario Bilancia Acquario Gemelli

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 30 novembre – 6 dicembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 30 novembre – 6 dicembre 2026? Il segno più fortunato è la Vergine. Marte transita nel segno e la Luna lo raggiunge da lunedì alle 15:12 a mercoledì sera: energia, ordine e iniziativa. Bene anche Toro e Capricorno, in trigono con la Luna in Vergine e con Marte. Quando Venere entra in Scorpione nel 2026? Venerdì 4 dicembre 2026 alle 09:12 (ora italiana, CET). Venere lascia la Bilancia ed entra in Scorpione: l’amore si fa più profondo, magnetico e intenso, con desiderio di verità, esclusività e passione. Cosa significa Marte quadrato Urano del 4 dicembre 2026? Venerdì 4 dicembre 2026 alle 20:28 (ora italiana, CET) Marte in Vergine forma un quadrato con Urano in Gemelli. L’aspetto porta imprevisti, scatti d’impazienza, cambi di piano improvvisi. Conviene guidare con prudenza, evitare le liti e non reagire d’impulso. Quando Mercurio entra in Sagittario a dicembre 2026? Domenica 6 dicembre 2026 alle 09:33 (ora italiana, CET). Mercurio lascia lo Scorpione ed entra in Sagittario: le parole diventano più ottimiste, ampie e dirette, con voglia di viaggi, studio e progetti. Qual è il consiglio generale della settimana 30 novembre – 6 dicembre 2026? In amore: aspetta venerdì per le conversazioni profonde, quando Venere entra in Scorpione. Nel lavoro: sfrutta lunedì-mercoledì per mettere ordine e non reagire d’impulso agli imprevisti di venerdì. Con te stesso: cura il sonno nei giorni del quadrato Marte-Urano. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 30 Novembre – 6 Dicembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì il Sole forma un trigono con Saturno e la Luna in Vergine porta ordine

Mercoledì Giove forma un trigono con Chirone e una generosità cura

Venerdì Venere entra in Scorpione e Marte forma un quadrato con Urano

Domenica Mercurio entra in Sagittario e le parole si allargano

In amore , aspetta venerdì per le conversazioni più profonde

, aspetta venerdì per le conversazioni più profonde Nel lavoro , usa i primi giorni per l’ordine e non reagire d’impulso agli imprevisti di venerdì

, usa i primi giorni per l’ordine e non reagire d’impulso agli imprevisti di venerdì Con te stesso, cura il sonno e la prudenza nei giorni del quadrato Marte-Urano

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.