Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 28 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere sestile Giove e classifica dei segni.

Oroscopo di Sabato 28 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 28 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Sabato 28 novembre cambia ritmo a mezzogiorno. Fino alle 12:20 la Luna è ancora in Cancro: colazione lenta, casa, famiglia, voglia di protezione. Alle 12:20 entra in Leone e il tono diventa luminoso, socievole, teatrale: voglia di uscire, di farsi vedere, di festeggiare. Il pomeriggio e la sera sono molto più vivaci della mattina.

Alle 13:04, poco dopo l’ingresso della Luna in Leone, Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone. È uno degli aspetti più favorevoli del mese per l’amore e per le relazioni: porta generosità, incontri piacevoli, riconciliazioni, regali, la gioia di stare in compagnia. Chi aspettava un segnale, un invito o una risposta ha buone probabilità di riceverla nel pomeriggio.

Sullo sfondo, Marte è in Vergine dal 26 novembre e rende il sabato più ordinato di quanto sembri: si esce volentieri, ma ci si ricorda anche di fare la spesa e di mettere a posto casa. Il Sole in Sagittario porta ottimismo, Mercurio è diretto in Scorpione. Domani alle 01:16 Venere si opporrà a Chirone: una ferita sentimentale potrebbe chiedere attenzioni. Oggi conviene godersi la parte luminosa.

Tema del giorno: Luna in Cancro fino alle 12:20, poi in Leone + Venere sestile Giove (13:04): il sabato della generosità

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un quadrato con il tuo segno e porta un po’ di tensione emotiva. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un trigono: arriva la tua parte migliore, fiducia, voglia di uscire, un invito. Venere in Bilancia, nel segno opposto, forma un sestile con Giove alle 13:04: un chiarimento di coppia o un incontro piacevole. Ascolta, non correre. Marte in Vergine, in quinconce, chiede pazienza con i dettagli. Domani Venere si oppone a Chirone nel tuo segno: preparati a un tema di cura.

Lavoro: Mattina adatta a mettere a posto una pratica o una scadenza. Il pomeriggio è ottimo per presentare un’idea, chiedere un parere, incontrare un collaboratore. Con il Sole in Sagittario in trigono ti senti sostenuto. Non firmare un impegno lungo senza rileggere: Marte in Vergine chiede precisione.

Salute: Energia buona. Fai una camminata veloce nel pomeriggio, cura testa e spalle. Un pasto caldo a pranzo. La sera dormi presto: domani una ferita antica può farsi sentire.

Consiglio del giorno: Ascolta il pomeriggio, preparati a curarti domani.

Toro ♉

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta dolcezza e voglia di casa. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quadrato e porta un po’ di rigidità: un’abitudine contro un invito. Venere, tua reggente, forma un quinconce con il tuo segno e alle 13:04 un sestile con Giove: una piccola concessione ti dà una grande dolcezza. Marte in Vergine, in trigono, sostiene la tua costanza. Una cena con amici ti ricarica.

Lavoro: Mattina ottima per casa, conti e spese: sistema ciò che hai rimandato. Il pomeriggio è più vivace: un contatto o una collaborazione ti propone qualcosa. Evita acquisti d’impulso: con Venere e Giove in sestile la voglia di spendere è alta. Confronta due preventivi.

Salute: Gola e collo da proteggere. Un pranzo caldo, una passeggiata lenta nel pomeriggio. Evita gli zuccheri la sera.

Consiglio del giorno: Concedi un piacere, controlla la spesa.

Gemelli ♊

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un semisestile e porta nostalgia: una telefonata, un ricordo. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un sestile con il tuo segno e ti rende brillante, socievole, pronto a una battuta. Venere in Bilancia, in trigono, forma un sestile con Giove alle 13:04: un pomeriggio di armonia, un invito, un incontro piacevole. Marte in Vergine, in quadrato, porta qualche nervosismo. Mercurio diretto aiuta le parole.

Lavoro: Mattina per le mail e i messaggi rimasti indietro. Pomeriggio ottimo per un aperitivo di lavoro, un networking, una proposta. Il tuo tono convince. Evita di prendere troppi impegni: Marte in Vergine ti spinge a controllare tutto. Domani Urano forma un trigono con Plutone: una trasformazione è in arrivo.

Salute: Mente vivace, nervi sensibili. Pausa dagli schermi, camminata, tisane. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del giorno: Parla con leggerezza, ascolta con cura.

Cancro ♋

Amore: La Luna è nel tuo segno fino alle 12:20 e ti dà dolcezza, intuito, bisogno di protezione. Dopo le 12:20 la Luna in Leone, in semisestile, porta una socialità più calda. Venere in Bilancia, in quadrato, forma un sestile con Giove alle 13:04: un malinteso familiare si scioglie. Marte in Vergine, in sestile, sostiene ciò che costruisci. Una cena in famiglia o con gli amici più vicini è il modo migliore di chiudere la giornata.

Lavoro: Mattina ottima per casa e amministrazione. Dal pomeriggio un collega o un familiare ti propone una cosa piacevole: accetta senza sovraccaricarti. Evita discussioni su soldi: la Luna in Leone porta voglia di spendere. Prepara un budget per dicembre.

Salute: Stomaco più tranquillo. Un pranzo lungo, cene calde, un bagno rilassante. Dormi di più.

Consiglio del giorno: Mattina in casa, pomeriggio in compagnia.

Leone ♌

Amore: Dalle 12:20 la Luna entra nel tuo segno e ti rende carismatico, caldo, generoso. Alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove nel tuo segno: un gesto d’amore apre una porta, un complimento arriva al momento giusto. La mattina la Luna in Cancro, in semisestile, porta tenerezza e un po’ di timidezza. Marte in Vergine, in semisestile, chiede precisione nelle relazioni. Una serata in compagnia è favorita.

Lavoro: Mattina per i dettagli, pomeriggio per i contatti: presenta un’idea, fai una proposta, chiedi ciò che meriti. Giove nel segno ti dà credito. Non sfidare nessuno: la Luna in Leone amplifica l’orgoglio. Domani Venere si oppone a Chirone e il tuo orgoglio può essere punto: stai attento.

Salute: Energia alta. Cura cuore e schiena. Una camminata nel pomeriggio, un pasto lungo la sera. Riduci caffè e alcol.

Consiglio del giorno: Brilla con generosità.

Vergine ♍

Amore: Marte è nel tuo segno e ti dà energia e precisione. La mattina la Luna in Cancro forma un sestile con il tuo segno e porta calma. Dalle 12:20 la Luna in Leone, in semisestile, porta un’eco di vitalità sociale. Venere in Bilancia, in semisestile, forma un sestile con Giove alle 13:04: una dolcezza arriva da una persona vicina. Il Sole in Sagittario, in quadrato, chiede di non controllare tutto. Una cena a casa, un gesto di cura valgono più di una grande dichiarazione.

Lavoro: Mattina ottima per ordine e scadenze. Il pomeriggio chiede di rallentare: la Luna in Leone invita a uscire e a divertirti, concediti una pausa. Un collega ti chiede un favore: dai quello che puoi. Prepara le cose pratiche di lunedì.

Salute: Energia buona. Digestione da curare: pasti regolari e tisane. Una passeggiata lenta nel pomeriggio.

Consiglio del giorno: Lavora la mattina, concediti il pomeriggio.

Bilancia ♎

Amore: Venere, tua reggente, è nel tuo segno e alle 13:04 forma un sestile con Giove: un’apertura affettiva, un incontro, un regalo, una riconciliazione. È il tuo momento. La mattina la Luna in Cancro forma un quadrato e porta un po’ di sensibilità. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un sestile con te e porta leggerezza, inviti, compagnia. Marte in Vergine, in semisestile, chiede discrezione. Domani Venere si oppone a Chirone: ricordati di custodire ciò che hai guadagnato.

Lavoro: Mattina per l’ordine, pomeriggio per le relazioni: accordi, mediazioni, collaborazioni. Il tuo tatto è molto richiesto. Un’occasione di lavoro arriva da una persona che ti stima. Non firmare ancora, ma di’ sì a un incontro.

Salute: Reni e schiena da curare: acqua, tisane, passeggiata. Evita i dolci in eccesso. Un bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Accogli la dolcezza, senza fretta.

Scorpione ♏

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e ti ricarica: intimità, intuito, cura. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quadrato e porta un po’ di tensione con una persona orgogliosa. Venere in Bilancia, in semisestile, forma un sestile con Giove alle 13:04: gentilezza e un pomeriggio più dolce. Mercurio diretto, nel tuo segno, rende le parole profonde. Marte in Vergine in sestile ti sostiene.

Lavoro: Mattina ottima per ordinare, controllare, far quadrare i conti. Dopo le 12:20 evita una sfida di potere con un collega: la Luna in Leone fa alzare i toni. Un’intuizione su una trattativa è affidabile. Domani Venere si oppone a Chirone: scrivi un pensiero e lascialo decantare.

Salute: Energia che torna dopo giorni di stanchezza. Dormi, bevi acqua, fai una passeggiata. Proteggi la zona lombare.

Consiglio del giorno: Intuito sì, sfide no.

Sagittario ♐

Amore: Il Sole è nel tuo segno. La mattina la Luna in Cancro forma un quinconce con te e chiede flessibilità. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un trigono: arriva la tua giornata, con fuoco, ottimismo, fiducia. Alle 13:04 Venere forma un sestile con Giove, il tuo pianeta: una buona notizia, un incontro, un invito. Marte in Vergine, in quadrato, chiede pazienza con i dettagli. Una serata con amici ti rimette in moto.

Lavoro: Mattina per mettere a posto una pratica, pomeriggio per proporre un progetto, un viaggio, un’uscita. Giove ti sostiene attraverso Venere: chiedi ciò che ti serve. Evita promesse che non puoi mantenere. Pensa a un obiettivo per dicembre e scrivilo.

Salute: Forma ottima. Movimento all’aperto, fegato e fianchi da curare. Domenica sera riposa.

Consiglio del giorno: Brinda, poi scegli dove andare.

Capricorno ♑

Amore: La mattina la Luna in Cancro, nel segno opposto, porta un confronto sulle emozioni. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere in Bilancia, in quadrato, forma un sestile con Giove alle 13:04: un impegno si chiarisce e arriva una dolcezza. Marte in Vergine, in trigono, sostiene i tuoi piani con energia solida. Una cena con chi ami scioglie la giornata.

Lavoro: Mattina utile per una pratica, pomeriggio con più socialità: un invito a un evento di lavoro. Evita di essere troppo rigido con chi è meno preciso di te. Prepara dossier e agenda di lunedì. Il Sole trigono Saturno di lunedì ti porta ordine.

Salute: Ginocchia e schiena da proteggere: stretching e movimento regolare. Un pasto caldo e un po’ di riposo.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma, accetta l’invito.

Acquario ♒

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un quinconce e porta una piccola distanza emotiva. Dalle 12:20 la Luna in Leone, nel segno opposto, porta un confronto vivace: una persona orgogliosa chiede attenzione. Venere in Bilancia, in trigono, forma un sestile con Giove alle 13:04: armonia, un incontro, un invito. Marte in Vergine in quinconce chiede adattamento. Plutone e il Nodo Nord nel segno chiedono coerenza.

Lavoro: Mattina per mettere ordine in un progetto, pomeriggio per un evento con amici o per un networking. Il tuo tono convince. Con la Luna in Leone, opposta, evita le discussioni di principio con chi ti dà torto. Domani Urano forma un trigono con Plutone: una trasformazione si distende.

Salute: Nervi e circolazione da curare: pausa dagli schermi, camminata, respiro lento. Evita il caffè dopo le 17.

Consiglio del giorno: Scegli le battaglie.

Pesci ♓

Amore: La mattina la Luna in Cancro forma un trigono con il tuo segno e porta dolcezza e intuito. Dalle 12:20 la Luna in Leone forma un quinconce e chiede flessibilità. Venere in Bilancia, in quinconce, forma un sestile con Giove alle 13:04: una dolcezza inattesa. Marte in Vergine, nel segno opposto, porta un confronto sul concreto: un partner chiede fatti. Una cena a casa è più adatta di una serata affollata.

Lavoro: Mattina ottima per la creatività e per i lavori che richiedono sensibilità. Pomeriggio più sociale: non sovraccaricarti di impegni. Evita di prestare soldi o promettere tempo che non hai. Un’intuizione su una collaborazione è affidabile.

Salute: Vitalità buona, sensibilità alta. Proteggi piedi e sistema immunitario. Un bagno caldo, tisane, sonno lungo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito, verifica i fatti.

Oroscopo 28 novembre 2026 – Classifica del giorno

Bilancia Leone Sagittario Gemelli Ariete Acquario Vergine Toro Pesci Cancro Scorpione Capricorno

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 28 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 28 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. Venere, sua reggente, forma un sestile con Giove alle 13:04 e la Luna in Leone, dalle 12:20, forma a sua volta un sestile con il segno: un pomeriggio di armonia, inviti e riconciliazioni. Bene anche Leone, che accoglie la Luna e Giove, e Sagittario, in trigono con la Luna in Leone. Com’è l’energia generale di sabato 28 novembre 2026? Luna in Cancro fino alle 12:20: mattina lenta, domestica, protettiva

Luna in Leone (dalle 12:20): socievolezza, carisma, voglia di festeggiare

Venere sestile Giove (13:04): incontri, regali, riconciliazioni e generosità

Marte in Vergine, Sole in Sagittario: energia pratica e ottimismo Cosa significa Venere sestile Giove del 28 novembre 2026? Sabato 28 novembre 2026 alle 13:04 (ora italiana, CET) Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone. È un aspetto armonico e generoso: favorisce incontri, regali, riconciliazioni, acquisti belli e la gioia di stare insieme. È uno dei momenti migliori del mese per l’amore. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: nel pomeriggio apriti, invita, rispondi a un messaggio atteso. Nel lavoro: la mattina sbriga le pratiche, il pomeriggio lascia spazio ai contatti. Con te stesso: concediti un piacere, senza spendere troppo. Domanda guida del giorno: “A chi posso dare un segnale di affetto oggi, e che cosa posso accettare con gratitudine?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 28 Novembre 2026

L’oroscopo di sabato 28 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Godersi il sestile Venere-Giove delle 13:04, con inviti, incontri e riconciliazioni

Passare dalla calma del mattino in Cancro alla vivacità del pomeriggio in Leone

Mantenere ordine e misura con Marte in Vergine, anche nella voglia di spendere

In amore , nel pomeriggio apriti e rispondi a un segnale: il sestile Venere-Giove porta generosità e riconciliazioni

, nel pomeriggio apriti e rispondi a un segnale: il sestile Venere-Giove porta generosità e riconciliazioni Nel lavoro , sbriga le pratiche al mattino e lascia spazio ai contatti nel pomeriggio

, sbriga le pratiche al mattino e lascia spazio ai contatti nel pomeriggio Con te stesso, concediti un piacere senza spendere troppo: la Luna in Leone invoglia a eccedere

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.