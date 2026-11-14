Oroscopo di lunedì 16 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, lunedì 16 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Marte congiunto a Giove.

Oroscopo di Lunedì 16 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, lunedì 16 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Lunedì 16 novembre alle 07:23 (ora solare) Marte raggiunge Giove in Leone. È una congiunzione di carisma, coraggio e voglia di agire, che dà il ritmo alla settimana. La Luna resta in Acquario e tiene alta la curiosità.

Mercurio e Venere sono diretti: parole e legami ripartono. Il Sole in Scorpione chiede misura: domani forma un quadrato con il Nodo Nord.

Tema del giorno: Marte congiunto a Giove (07:23) + Luna in Acquario: il lunedì del carisma

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Marte raggiunge Giove alle 07:23 in trigono al tuo segno: calore e fiducia. La Luna in Acquario in sestile ti rende socievole. Venere diretta, opposta, chiede ascolto.

Lavoro: Ottimo per proporre idee e iniziative.

Salute: Energia alta. Fai movimento.

Consiglio del giorno: Parti con fiducia.

Toro ♉

Amore: La Luna in Acquario in quadrato rende nervosi. Venere diretta, tua reggente, sostiene. Evita le discussioni di principio.

Lavoro: Lunedì lento: scegli una priorità.

Salute: Collo e gola. Riposa.

Consiglio del giorno: Una cosa alla volta.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Acquario in trigono ti rende brillante. Mercurio diretto rende chiare le parole. Un messaggio sincero apre una porta.

Lavoro: Ripartono comunicazioni e contratti.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Parla chiaro.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità.

Lavoro: Giornata di piccoli compiti.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Adattati.

Leone ♌

Amore: Alle 07:23 Marte raggiunge Giove nel tuo segno: carisma, coraggio e voglia di agire. La Luna in Acquario si oppone e porta confronti. Il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura.

Lavoro: Ottimo per presentare un progetto. Evita le sfide di potere.

Salute: Energia altissima, nervi tesi. Respira.

Consiglio del giorno: Carisma con misura.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Mercurio, tuo reggente, è diretto e rende chiare le pratiche.

Lavoro: Riparti con pratiche e scadenze.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Riparti con ordine.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Acquario in trigono ti rende leggero. Venere diretta nel tuo segno porta chiarezza. Un incontro porta una conferma.

Lavoro: Trattative favorite.

Salute: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Decidi con serenità.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Acquario in quadrato porta tensione. Il Sole nel tuo segno chiede misura. Domani il Sole forma un quadrato con il Nodo Nord.

Lavoro: Mercurio è diretto: firme di nuovo possibili, con prudenza.

Salute: Acqua e riposo.

Consiglio del giorno: Misura.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Acquario in sestile ti rende brillante. Venere diretta in sestile addolcisce. Un invito fa piacere.

Lavoro: Contatti e idee favoriti.

Salute: Forma buona. Fai sport.

Consiglio del giorno: Esci e socializza.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Acquario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare.

Lavoro: Riparti con budget e scadenze.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Costruisci.

Acquario ♒

Amore: La Luna è nel tuo segno: originalità e sensibilità. Il Nodo Nord nel segno chiede una scelta di rotta.

Lavoro: Idee e contatti favoriti.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Scegli la rotta.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Acquario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito.

Lavoro: Creatività favorita.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 16 novembre 2026 – Classifica del giorno

Leone Ariete Gemelli Bilancia Sagittario Capricorno Pesci Vergine Cancro Scorpione Toro Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 16 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di lunedì 16 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Leone. Marte raggiunge Giove nel segno alle 07:23 e porta carisma, coraggio e voglia di agire. Bene anche Ariete e Gemelli. Com’è l’energia generale di lunedì 16 novembre 2026? Marte congiunto a Giove (07:23): carisma e coraggio

Luna in Acquario (tutto il giorno): curiosità e voglia di libertà

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono

Sole in Scorpione: misura e profondità Quando Marte e Giove sono congiunti in Leone a novembre 2026? Lunedì 16 novembre 2026 alle 07:23 (ora italiana, CET). Marte raggiunge Giove in Leone: porta carisma, coraggio e voglia di agire. Leone e Ariete sono i segni più coinvolti, ma il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: dosa il carisma, ascolta. Nel lavoro: presenta un progetto ed evita le sfide di potere. Con te stesso: respira, l’energia è alta. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 16 Novembre 2026

L’oroscopo di lunedì 16 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Presentare un progetto con coraggio

Dosare il carisma con l’ascolto

Riprendere trattative ora che Mercurio è diretto

In amore , dosa il carisma e ascolta

, dosa il carisma e ascolta Nel lavoro , presenta un progetto ed evita le sfide di potere

, presenta un progetto ed evita le sfide di potere Con te stesso, respira, l’energia è alta

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