Oroscopo weekend sabato 14 e domenica 15 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend del 14 e 15 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere diretta e la Luna in Capricorno e in Acquario.

Oroscopo weekend 14 e 15 novembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Un fine settimana di ripartenza. Mercurio è tornato diretto venerdì, e sabato alle 01:27 anche Venere torna diretta in Bilancia. Parole e sentimenti si riallineano dopo settimane di verifiche.

Sabato 14 novembre la Luna è in Capricorno per tutto il giorno e porta calma e concretezza. Venere diretta riporta chiarezza nei legami, il Sole in Scorpione rende sincere le conversazioni. È il giorno giusto per riprendere un piacere lasciato in sospeso.

Domenica 15 novembre alle 01:30 Marte in Leone si oppone al Nodo Nord in Acquario, e alle 10:24 la Luna entra in Acquario. Il clima passa dalla concretezza alla curiosità e alla voglia di libertà. Lunedì 16 alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone: la domenica è la vigilia.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione fino al 22 novembre: intensità e verità

fino al 22 novembre: intensità e verità Mercurio diretto in Scorpione da venerdì 13: le comunicazioni ripartono

da venerdì 13: le comunicazioni ripartono Venere diretta in Bilancia da sabato 14 alle 01:27: i legami si chiariscono

da sabato 14 alle 01:27: i legami si chiariscono Marte e Giove in Leone : energia creativa, in congiunzione lunedì 16

: energia creativa, in congiunzione lunedì 16 Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema del weekend: Venere diretta (Sab 14, 01:27) + Luna in Capricorno (Sab) + Marte opposto al Nodo Nord (Dom 15, 01:30) + Luna in Acquario (Dom 10:24): il weekend della ripartenza

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Sabato 14: Venere torna diretta all’1:27 nel segno opposto e un confronto di coppia si chiarisce. La Luna in Capricorno in quadrato mette fretta. Evita di rispondere d’impulso.

Domenica 15: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in sestile ti rende socievole. Un invito per il pomeriggio è favorito. Domani Marte raggiunge Giove: la vigilia è carica.

Lavoro e pratica: Riposo. Prepara la settimana senza discutere.

Benessere: Energia buona. Sabato sera dormi.

Consiglio del weekend: Ascolta, poi rispondi.

Toro ♉

Sabato 14: Venere, tua reggente, torna diretta all’1:27: un legame ritrova leggerezza. La Luna in Capricorno in trigono ti dà calma e stabilità.

Domenica 15: Fino alle 10:24 la Luna in Capricorno sostiene la calma. Poi la Luna in Acquario in quadrato porta un po’ di rigidità. Rimanda le discussioni di principio.

Lavoro e pratica: Sistema conti e spese. Nessuna decisione di fretta.

Benessere: Ottimo equilibrio. Proteggi la gola.

Consiglio del weekend: Riprendi ciò che amavi.

Gemelli ♊

Sabato 14: Venere in Bilancia in trigono torna diretta e porta armonia. Mercurio, tuo reggente, è diretto da venerdì: le parole tornano chiare. Una serata con amici funziona.

Domenica 15: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in trigono ti rende brillante e curioso. Un invito per il pomeriggio è favorito.

Lavoro e pratica: Riprendi mail e contratti con calma. Rileggi comunque.

Benessere: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del weekend: Parla, ora le parole sono chiare.

Cancro ♋

Sabato 14: La Luna in Capricorno si oppone al tuo segno e porta un confronto. Venere in Bilancia in quadrato, ora diretta, chiede pazienza con la famiglia.

Domenica 15: La Luna in Acquario in quinconce chiede flessibilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità: una domenica a casa ricarica.

Lavoro e pratica: Giornate di riposo. Nessuna decisione importante.

Benessere: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del weekend: Pazienza e calore.

Leone ♌

Sabato 14: Venere diretta in Bilancia, in sestile al tuo segno, riporta fascino. La Luna in Capricorno in quinconce chiede adattamento. Marte e Giove tengono viva l’energia.

Domenica 15: Alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord e dalle 10:24 la Luna in Acquario si oppone al tuo segno: confronti diretti. Domani Marte raggiunge Giove nel segno.

Lavoro e pratica: Prepara la settimana, senza sfide di potere.

Benessere: Energia alta, nervi tesi. Respira.

Consiglio del weekend: Aspetta lunedì per i colpi di scena.

Vergine ♍

Sabato 14: La Luna in Capricorno in trigono ti dà calma. Venere diretta in semisestile ti invita alla discrezione. Mercurio, tuo reggente, è diretto da venerdì.

Domenica 15: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a dire ciò che senti.

Lavoro e pratica: Ordina documenti e agenda della settimana.

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del weekend: Fai ordine, poi riposa.

Bilancia ♎

Sabato 14: Venere torna diretta all’1:27 nel tuo segno: i dubbi dei mesi scorsi si schiariscono e puoi decidere sui legami. La Luna in Capricorno in quadrato chiede di non avere fretta.

Domenica 15: Dalle 10:24 la Luna in Acquario in trigono ti rende leggero. Un incontro piacevole chiude il fine settimana.

Lavoro e pratica: Giornate di pausa. Prepara la settimana.

Benessere: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del weekend: Decidi con calma, ora che Venere è diretta.

Scorpione ♏

Sabato 14: La Luna in Capricorno in sestile favorisce un dialogo sincero. Venere in Bilancia in semisestile ti invita alla discrezione. Mercurio diretto nel tuo segno rende chiare le parole.

Domenica 15: La Luna in Acquario in quadrato porta un po’ di rigidità. Evita le discussioni di principio.

Lavoro e pratica: Riprendi i progetti senza fretta.

Benessere: Acqua e sonno.

Consiglio del weekend: Parla con sincerità.

Sagittario ♐

Sabato 14: Venere diretta in sestile addolcisce. La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Una serata fuori porta funziona.

Domenica 15: La Luna in Acquario in sestile ti rende brillante e curioso. Una domenica di idee e contatti.

Lavoro e pratica: Riposo e contatti leggeri.

Benessere: Forma buona. Fai una passeggiata.

Consiglio del weekend: Esci e respira.

Capricorno ♑

Sabato 14: La Luna è nel tuo segno e ti dà lucidità. Venere diretta in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno.

Domenica 15: Fino alle 10:24 la Luna nel segno ti dà lucidità. Poi la Luna in Acquario in semisestile porta calma.

Lavoro e pratica: Pianifica la settimana.

Benessere: Cura le ginocchia.

Consiglio del weekend: Chiarezza prima di tutto.

Acquario ♒

Sabato 14: La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere diretta in trigono porta armonia. Un incontro regala una buona notizia.

Domenica 15: Dalle 10:24 la Luna entra nel tuo segno: sensibilità, originalità e voglia di libertà. Alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di rotta si avvicina.

Lavoro e pratica: Riposo creativo: annota le idee.

Benessere: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del weekend: Segui la tua rotta.

Pesci ♓

Sabato 14: La Luna in Capricorno in sestile porta tenerezza. Venere diretta in quinconce chiede flessibilità. Un ricordo ti commuove senza ferirti.

Domenica 15: La Luna in Acquario in semisestile porta calma. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito. Una domenica creativa e intima.

Lavoro e pratica: Weekend creativo: scrivi, suona, dipingi.

Benessere: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del weekend: Fidati dell’intuito.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 14-15 novembre 2026

Bilancia Vergine Pesci Gemelli Capricorno Sagittario Toro Scorpione Acquario Leone Ariete Cancro

(Essere in basso non significa “weekend da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo weekend 14-15 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend 14-15 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. Venere, sua reggente, torna diretta nel segno sabato alle 01:27 e domenica la Luna in Acquario forma un trigono dalle 10:24. Bene anche Vergine e Pesci. Quando Venere torna diretta a novembre 2026? Sabato 14 novembre 2026 alle 01:27 (ora italiana, CET) in Bilancia. Da quel momento i dubbi sui legami si schiariscono e le decisioni di cuore diventano più affidabili. Cosa succede domenica 15 novembre 2026? Alle 01:30 Marte si oppone al Nodo Nord e alle 10:24 la Luna entra in Acquario. Lunedì 16 alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone: la domenica è la vigilia di una congiunzione di carisma e coraggio. Qual è il consiglio generale del weekend 14-15 novembre 2026? In amore: ora puoi decidere, ma con calma. Nel lavoro: riposa e prepara la settimana. Con te stesso: riprendi ciò che amavi. Perché seguire l’oroscopo del weekend? Offre una mappa energetica di due giorni, utile per organizzare tempo libero e relazioni

Aiuta a distinguere il tono del sabato da quello della domenica

Le stelle indicano il clima, ma come lo vivi resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 14-15 Novembre 2026

L’oroscopo del weekend del 14 e 15 novembre 2026 racconta due giorni in cui:

Sabato Venere torna diretta e la Luna in Capricorno porta calma e concretezza

Domenica la Luna in Acquario, dalle 10:24, riporta curiosità e voglia di libertà

Marte opposto al Nodo Nord prepara la congiunzione con Giove di lunedì

In amore , decidi con calma, ora che Venere è diretta

, decidi con calma, ora che Venere è diretta Nel lavoro , riposa e prepara la settimana

, riposa e prepara la settimana Con te stesso, riprendi un piacere lasciato in sospeso

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.