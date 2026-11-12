Oroscopo di sabato 14 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 14 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere diretta e la Luna in Capricorno.

Oroscopo di Sabato 14 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 14 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Sabato 14 novembre alle 01:27 (ora solare) Venere torna diretta in Bilancia. Dopo settimane di retrogradazione, i legami, i gusti e i conti affettivi ripartono con più chiarezza.

La Luna resta in Capricorno e rende il sabato calmo e concreto. Mercurio è diretto da ieri alle 16:53: parole e sentimenti tornano allineati.

Tema del giorno: Venere diretta (01:27) + Luna in Capricorno: il sabato della chiarezza affettiva

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Venere torna diretta all’1:27 nel segno opposto: un confronto con il partner si chiarisce. La Luna in Capricorno in quadrato mette fretta. Rallenta.

Lavoro: Sabato di riposo. Evita le discussioni.

Salute: Energia in calo la sera. Dormi.

Consiglio del giorno: Ascolta e rallenta.

Toro ♉

Amore: Venere, tua reggente, torna diretta all’1:27: un legame ritrova leggerezza. La Luna in Capricorno in trigono ti dà calma e stabilità.

Lavoro: Ottimo per sistemare conti e spese.

Salute: Ottimo equilibrio. Concediti una coccola.

Consiglio del giorno: Riprendi ciò che amavi.

Gemelli ♊

Amore: Venere in Bilancia in trigono torna diretta e porta armonia. La Luna in Capricorno in quinconce chiede flessibilità. Una serata con amici funziona.

Lavoro: Riposo. Mercurio è diretto da ieri: le comunicazioni sono chiare.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Divertiti.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Capricorno si oppone al tuo segno e porta un confronto. Venere in Bilancia, in quadrato, ora diretta, chiede pazienza.

Lavoro: Giornata di riposo. Rimanda le questioni di famiglia.

Salute: Stomaco sensibile. Cene calde.

Consiglio del giorno: Pazienza.

Leone ♌

Amore: Venere diretta in Bilancia, in sestile al tuo segno, riporta fascino. La Luna in Capricorno in quinconce chiede adattamento. Marte e Giove tengono viva l’energia.

Lavoro: Riposo, ma un’idea nasce: annotala.

Salute: Ottima energia. Muoviti.

Consiglio del giorno: Brilla senza forzare.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Capricorno in trigono ti dà calma. Venere diretta in semisestile ti invita alla discrezione. Mercurio, tuo reggente, è diretto da ieri.

Lavoro: Ordina documenti e agenda della settimana.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Fai ordine.

Bilancia ♎

Amore: Venere torna diretta all’1:27 nel tuo segno: i dubbi dei mesi scorsi si schiariscono e puoi decidere sui legami. La Luna in Capricorno in quadrato chiede di non avere fretta.

Lavoro: Sabato di pausa.

Salute: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Decidi con calma.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Capricorno in sestile favorisce un dialogo sincero. Venere in Bilancia in semisestile ti invita alla discrezione.

Lavoro: Mercurio è diretto: riprendi i progetti senza fretta.

Salute: Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Parla con sincerità.

Sagittario ♐

Amore: Venere diretta in sestile addolcisce. La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Una serata fuori porta funziona.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Forma buona. Fai una passeggiata.

Consiglio del giorno: Esci e respira.

Capricorno ♑

Amore: La Luna è nel tuo segno e ti dà lucidità. Venere diretta in Bilancia, in quadrato, chiede chiarezza su un impegno.

Lavoro: Sabato di riposo, ma un progetto prende forma.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Chiarezza prima di tutto.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere diretta in trigono porta armonia. Un incontro regala una buona notizia.

Lavoro: Giornata di riposo.

Salute: Nervi calmi. Dormi.

Consiglio del giorno: Cerca gli amici.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Capricorno in sestile porta tenerezza. Venere diretta in quinconce chiede flessibilità. Un ricordo ti commuove senza ferirti.

Lavoro: Creatività favorita: scrivi, suona, dipingi.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Ascolta l’intuito.

Oroscopo 14 novembre 2026 – Classifica del giorno

Toro Bilancia Gemelli Vergine Capricorno Pesci Scorpione Sagittario Acquario Leone Ariete Cancro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 14 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 14 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Toro. Venere, sua reggente, torna diretta all’1:27 e la Luna in Capricorno forma un trigono con il segno. Bene anche Bilancia e Gemelli. Com’è l’energia generale di sabato 14 novembre 2026? Venere diretta (01:27): i legami si chiariscono

Luna in Capricorno (tutto il giorno): calma e concretezza

Mercurio diretto da ieri: comunicazioni affidabili

Sole in Scorpione: sincerità Quando Venere torna diretta a novembre 2026? Sabato 14 novembre 2026 alle 01:27 (ora italiana, CET) in Bilancia. Da quel momento i dubbi sui legami si schiariscono e le decisioni di cuore diventano più affidabili. Toro e Bilancia, segni di Venere, ne beneficiano di più. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: ora puoi decidere, ma con calma. Nel lavoro: riposa e prepara la settimana. Con te stesso: riprendi ciò che amavi. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 14 Novembre 2026

L’oroscopo di sabato 14 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Chiarire un legame ora che Venere è diretta

Riposare con la calma della Luna in Capricorno

Riprendere un piacere lasciato in sospeso

In amore , ora puoi decidere sui legami, ma con calma

, ora puoi decidere sui legami, ma con calma Nel lavoro , riposa e prepara la settimana

, riposa e prepara la settimana Con te stesso, riprendi un piacere lasciato in sospeso

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

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