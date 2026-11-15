Oroscopo di martedì 17 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 17 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con il Sole quadrato al Nodo Nord.

Oroscopo di Martedì 17 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 17 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Martedì 17 novembre alle 14:08 (ora solare) il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario: una scelta di rotta chiede coraggio. Alle 22:19 la Luna lascia l’Acquario ed entra in Pesci, e la sera si fa dolce e intuitiva.

Mercurio e Venere sono diretti: parole e legami ripartono. Ieri Marte ha raggiunto Giove in Leone, e il carisma resta alto.

Tema del giorno: Sole quadrato al Nodo Nord (14:08) + Luna in Pesci (22:19): il martedì della scelta

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Acquario in sestile ti rende socievole. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci in semisestile porta calma. Marte e Giove, in trigono, danno ancora slancio.

Lavoro: Ottimo per contatti e proposte. Evita le sfide nel pomeriggio.

Salute: Energia alta. Sera di riposo.

Consiglio del giorno: Proponi, poi riposa.

Toro ♉

Amore: La Luna in Acquario in quadrato rende nervoso il giorno. Alle 14:08 il Sole in Scorpione, opposto, forma un quadrato con il Nodo Nord: una verità di coppia chiede coraggio. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci in sestile addolcisce.

Lavoro: Una scelta di rotta chiede calma. Rimanda le firme.

Salute: Gola e collo. Riposa.

Consiglio del giorno: Parla con coraggio, ma con calma.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Acquario in trigono ti rende brillante. Mercurio diretto rende chiare le parole. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci in quadrato disperde i pensieri.

Lavoro: Giornata favorita per le comunicazioni. La sera riposa.

Salute: Mente vivace. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Parla di giorno, riposa la sera.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci in trigono ti rende dolce e intuitivo.

Lavoro: Giornata di piccoli compiti.

Salute: Cene calde.

Consiglio del giorno: Adattati di giorno, ricarica la sera.

Leone ♌

Amore: La Luna in Acquario si oppone al tuo segno e porta confronti. Marte e Giove, congiunti, ti danno carisma. Alle 14:08 il quadrato tra il Sole e il Nodo Nord chiede misura.

Lavoro: Evita le sfide di potere nel pomeriggio.

Salute: Energia alta, nervi tesi. Respira.

Consiglio del giorno: Carisma con misura.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Acquario in quinconce chiede adattamento. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci, opposta, rende più critici.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, è diretto: riparti con le pratiche.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio del giorno: Meno critica, più ascolto.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Acquario in trigono ti rende leggero. Venere diretta nel tuo segno porta chiarezza. Un incontro porta una conferma.

Lavoro: Trattative favorite. Le firme sono possibili.

Salute: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Decidi con serenità.

Scorpione ♏

Amore: Alle 14:08 il Sole nel tuo segno forma un quadrato con il Nodo Nord: una scelta di rotta chiede coraggio. La Luna in Acquario in quadrato porta tensione, poi la Luna in Pesci in trigono ti ricarica dopo le 22:19.

Lavoro: Una decisione importante chiede calma.

Salute: Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Scegli la rotta, con calma.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Acquario in sestile ti rende brillante. Venere diretta in sestile addolcisce. Domenica il Sole entra nel tuo segno.

Lavoro: Contatti e idee favoriti. La sera riposa.

Salute: Forma buona. Muoviti.

Consiglio del giorno: Prepara la tua stagione.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Acquario in semisestile porta calma. Dopo le 22:19 la Luna in Pesci in sestile porta tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare.

Lavoro: Riparti con budget e scadenze.

Salute: Cura le ginocchia.

Consiglio del giorno: Costruisci con calma.

Acquario ♒

Amore: Alle 14:08 il Sole forma un quadrato con il Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di gruppo chiede coraggio. La Luna nel segno ti rende originale e sensibile fino alle 22:19.

Lavoro: Idee di gruppo favorite. Evita i duelli.

Salute: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio del giorno: Scegli con coraggio.

Pesci ♓

Amore: La Luna entra nel tuo segno alle 22:19: sensibilità, intuito e dolcezza. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene. Fino a sera la Luna in Acquario in semisestile porta calma.

Lavoro: Giornata di calma. La sera è creativa.

Salute: Bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Segui l’intuito.

Oroscopo 17 novembre 2026 – Classifica del giorno

Bilancia Gemelli Sagittario Ariete Cancro Pesci Capricorno Vergine Toro Leone Scorpione Acquario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 17 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di martedì 17 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. La Luna in Acquario forma un trigono con il segno e Venere, sua reggente, è diretta. Bene anche Gemelli e Sagittario. Com’è l’energia generale di martedì 17 novembre 2026? Sole quadrato al Nodo Nord (14:08): una scelta di rotta

Luna in Pesci (dalle 22:19): sera dolce e intuitiva

Marte e Giove congiunti in Leone: carisma alto

Mercurio e Venere diretti: parole e legami ripartono Cosa significa il quadrato tra il Sole e il Nodo Nord del 17 novembre 2026? Martedì 17 novembre 2026 alle 14:08 (ora italiana, CET) il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario. Mette in tensione la direzione personale e quella del gruppo: serve una scelta onesta. Scorpione e Acquario sono i segni più coinvolti. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: parla con onestà, senza forzare. Nel lavoro: una scelta di rotta chiede calma. Con te stesso: la sera ricarica con la Luna in Pesci. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 17 Novembre 2026

L’oroscopo di martedì 17 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Fare una scelta di rotta con onestà

Usare il carisma con misura

Ricaricarsi in serata con la Luna in Pesci

In amore , parla con onestà, senza forzare

, parla con onestà, senza forzare Nel lavoro , una scelta di rotta chiede calma

, una scelta di rotta chiede calma Con te stesso, ricarica le energie in serata

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