Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri Marte congiunto a Giove, l’ingresso del Sole in Sagittario, la classifica e i consigli astrologici.
Indice
Oroscopo settimanale 16 – 22 novembre 2026
Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.
Una settimana di energia e di passaggi. Si apre con la congiunzione tra Marte e Giove in Leone e si chiude con l’ingresso del Sole in Sagittario. In mezzo, tre quadrati del Sole in Scorpione mettono alla prova orgoglio e scelte. Mercurio e Venere sono tornati diretti: comunicazioni e legami ripartono.
La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con Marte congiunto a Giove in Leone lunedì alle 07:23: carisma, coraggio e voglia di agire. Martedì alle 14:08 il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario, e alle 22:19 la Luna entra in Pesci. Mercoledì alle 10:38 il Sole forma un quadrato con Giove.
La seconda parte (giovedì-domenica) porta giovedì alle 11:41 un trigono tra Marte e Chirone in Ariete, e alle 18:48 un quadrato tra il Sole e Marte. Venerdì alle 06:52 la Luna entra in Ariete. Domenica 22 alle 08:23 il Sole entra in Sagittario, e alle 11:09 la Luna passa in Toro.
Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).
Sfondo planetario costante:
- Sole in Scorpione fino a domenica 22 alle 08:23: intensità e verità
- Mercurio diretto in Scorpione: le comunicazioni ripartono
- Venere diretta in Bilancia: i legami si chiariscono
- Marte e Giove in Leone: energia creativa, in congiunzione lunedì
- Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare
Tema della settimana: Marte congiunto a Giove (Lun 16, 07:23) → Sole quadrato al Nodo Nord (Mar 17, 14:08) → Luna in Pesci (Mar 17, 22:19) → Sole quadrato a Giove (Mer 18, 10:38) → Marte trigono Chirone (Gio 19, 11:41) → Sole quadrato a Marte (Gio 19, 18:48) → Luna in Ariete (Ven 20, 06:52) → Sole in Sagittario (Dom 22, 08:23): la settimana dell’energia e del passaggio
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: Lunedì alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone, in trigono al tuo segno: calore, fiducia e iniziativa. Giovedì alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone nel tuo segno e scioglie un ostacolo antico. Da venerdì alle 06:52 la Luna entra nel segno e ti rende magnetico.
Lavoro:
- Lun 16: Marte congiunto a Giove (07:23), proponi con fiducia
- Gio 19: Marte trigono Chirone (11:41), un ostacolo si scioglie
- Ven-Dom: la Luna nel segno dalle 06:52, energia e iniziative
Benessere: Energia alta. Un fine settimana attivo ti ricarica.
Consiglio della settimana per l’Ariete:
Parti con fiducia.
Toro ♉
Amore: La Luna in Pesci in sestile, da martedì sera a venerdì, porta dolcezza e tenerezza. Il Sole in Scorpione, opposto, lascia il posto al Sagittario domenica alle 08:23 e la tensione di coppia si alleggerisce. Domenica alle 11:09 la Luna entra nel tuo segno.
Lavoro:
- Lun 16: la Luna in Acquario in quadrato, nervi tesi
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in sestile, giornate dolci
- Dom 22: la Luna nel segno dalle 11:09, calma e concretezza
Benessere: Gola e collo da proteggere. Riposa.
Consiglio della settimana per il Toro:
Rallenta e goditi la calma.
Gemelli ♊
Amore: La Luna in Acquario in trigono, lunedì e martedì, ti rende brillante. Mercurio, tuo reggente, ora è diretto: le parole tornano chiare. Il fine settimana la Luna in Ariete in sestile porta un invito.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono, contatti brillanti
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in quadrato, pensieri dispersi
- Ven-Sab: la Luna in Ariete in sestile, inviti e viaggi brevi
Benessere: Mente vivace. Sonno regolare.
Consiglio della settimana per i Gemelli:
Riparti, ora che Mercurio è diretto.
Cancro ♋
Amore: La Luna in Pesci in trigono, da martedì sera a venerdì, ti rende dolce e intuitivo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità fino a domenica mattina. Sabato la Luna in Ariete in quadrato porta un po’ di fretta.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in quinconce, adattati
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in trigono, giornate serene
- Ven-Sab: la Luna in Ariete in quadrato, evita la fretta
Benessere: Ottimo recupero. Cene calde.
Consiglio della settimana per il Cancro:
Fidati dell’istinto.
Leone ♌
Amore: Lunedì alle 07:23 Marte raggiunge Giove nel tuo segno: carisma e coraggio. Poi il Sole in Scorpione forma quadrati con Giove (mercoledì alle 10:38) e con Marte (giovedì alle 18:48): l’orgoglio si ferisce facilmente. Il fine settimana la Luna in Ariete in trigono ti restituisce leggerezza.
Lavoro:
- Lun 16: Marte congiunto a Giove (07:23) nel segno, carisma
- Mer 18: Sole quadrato a Giove (10:38), non esagerare
- Gio 19: Sole quadrato a Marte (18:48), evita le sfide di potere
Benessere: Energia alta, nervi tesi. Respira a fondo.
Consiglio della settimana per il Leone:
Meno orgoglio, più ascolto.
Vergine ♍
Amore: La Luna in Pesci, da martedì sera a venerdì, si oppone al tuo segno e rende più sensibili e critici. Il Sole in Scorpione in sestile sostiene il dialogo. Domenica la Luna in Toro in trigono ti rilassa.
Lavoro:
- Lun 16: Mercurio, tuo reggente, è diretto, riparti con le pratiche
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in opposizione, meno critica
- Dom 22: la Luna in Toro in trigono, ordine e relax
Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.
Consiglio della settimana per la Vergine:
Riparti con ordine, senza criticare.
Bilancia ♎
Amore: Venere ora è diretta nel tuo segno e i dubbi sui legami si chiariscono. La Luna in Acquario in trigono, lunedì e martedì, ti rende leggero. Il fine settimana la Luna in Ariete, opposta, porta un confronto diretto.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono, incontri leggeri
- Ven-Sab: la Luna in Ariete in opposizione, confronti diretti
- Dom 22: il Sole entra in Sagittario (08:23), sestile al segno: apertura e viaggi
Benessere: Energia in crescita. Cura i reni.
Consiglio della settimana per la Bilancia:
Decidi, ora che Venere è diretta.
Scorpione ♏
Amore: È l’ultima settimana del Sole nel tuo segno: domenica 22 alle 08:23 entra in Sagittario. Martedì alle 14:08 il Sole forma un quadrato con il Nodo Nord e chiede una scelta di rotta. La Luna in Pesci in trigono, da martedì sera a venerdì, ti ricarica.
Lavoro:
- Mar 17: Sole quadrato al Nodo Nord (14:08), una scelta di rotta
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in trigono, intuito al massimo
- Dom 22: il Sole lascia il segno (08:23), fai un bilancio
Benessere: Energia in rinnovo. Bevi acqua.
Consiglio della settimana per lo Scorpione:
Fai un bilancio prima di domenica.
Sagittario ♐
Amore: Domenica 22 alle 08:23 il Sole entra nel tuo segno: inizia la tua stagione, con più energia e slancio. La Luna in Ariete in trigono, da venerdì, ti rende ottimista. La Luna in Acquario in sestile, lunedì e martedì, porta contatti.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna in Acquario in sestile, contatti e idee
- Ven-Sab: la Luna in Ariete in trigono, slancio
- Dom 22: il Sole entra nel segno (08:23), inizia la tua stagione
Benessere: Forma ottima. Fai sport.
Consiglio della settimana per il Sagittario:
Prepara il tuo compleanno astrologico.
Capricorno ♑
Amore: La Luna in Pesci in sestile, da martedì sera a venerdì, porta tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Sabato la Luna in Ariete in quadrato mette fretta, domenica la Luna in Toro in trigono ti stabilizza.
Lavoro:
- Lun 16: la Luna in Acquario in semisestile, calma
- Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in sestile, dialogo
- Dom 22: la Luna in Toro in trigono, stabilità
Benessere: Buona forma. Cura le ginocchia.
Consiglio della settimana per il Capricorno:
Costruisci con pazienza.
Acquario ♒
Amore: Lunedì e martedì la Luna è nel tuo segno e ti rende sensibile e originale. Martedì alle 14:08 il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di gruppo chiede coraggio. Domenica la Luna in Toro in quadrato chiede pazienza.
Lavoro:
- Lun-Mar: la Luna nel segno, sensibilità e idee
- Mar 17: Sole quadrato al Nodo Nord (14:08), una scelta di gruppo
- Ven-Sab: la Luna in Ariete in sestile, iniziative
Benessere: Nervi sensibili. Dormi.
Consiglio della settimana per l’Acquario:
Scegli la rotta con coraggio.
Pesci ♓
Amore: Martedì alle 22:19 la Luna entra nel tuo segno e ci resta fino a venerdì alle 06:52: sensibilità, intuito e dolcezza. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene. Ottimi giorni per intimità e creatività.
Lavoro:
- Lun 16: la Luna in Acquario in semisestile, silenzio e riflessione
- Mar sera-Ven: la Luna nel segno, intuito al massimo
- Dom 22: la Luna in Toro in sestile, concretezza
Benessere: Ottima vitalità. Bagno caldo la sera.
Consiglio della settimana per i Pesci:
Segui l’intuito, verifica i fatti.
Classifica della settimana 16–22 novembre 2026
- Ariete
- Sagittario
- Cancro
- Pesci
- Gemelli
- Vergine
- Toro
- Capricorno
- Bilancia
- Scorpione
- Leone
- Acquario
(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)
FAQ – Oroscopo settimana 16–22 novembre 2026
Il segno più fortunato è l’Ariete. Giovedì 19 alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone nel segno, e da venerdì alle 06:52 la Luna transita in Ariete. Bene anche Sagittario e Cancro.
Domenica 22 novembre 2026 alle 08:23 (ora italiana, CET). Lascia lo Scorpione e apre la stagione del Sagittario, più ottimista, mobile e diretta.
Lunedì 16 novembre alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone. Porta carisma, coraggio e voglia di agire. Leone e Ariete sono i segni più coinvolti, ma il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura.
In amore: dosa il carisma, i quadrati chiedono ascolto. Nel lavoro: riparti con le trattative, Mercurio è diretto. Con te stesso: prepara il passaggio al Sagittario di domenica.
Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare
Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria
Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.
Conclusione Oroscopo Settimanale 16 – 22 Novembre 2026
L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 racconta giorni in cui:
- Lunedì Marte congiunto a Giove porta carisma e coraggio in Leone
- I quadrati del Sole a Giove e a Marte chiedono misura e ascolto
- Venerdì la Luna in Ariete e il trigono tra Marte e Chirone sciolgono un ostacolo antico
- Domenica il Sole entra in Sagittario e apre una stagione più ottimista
- In amore, dosa il carisma e ascolta
- Nel lavoro, riparti con le trattative: Mercurio è diretto
- Con te stesso, prepara il passaggio al Sagittario
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