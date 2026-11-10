Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri Marte congiunto a Giove, l’ingresso del Sole in Sagittario, la classifica e i consigli astrologici.

Oroscopo settimanale 16 – 22 novembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Una settimana di energia e di passaggi. Si apre con la congiunzione tra Marte e Giove in Leone e si chiude con l’ingresso del Sole in Sagittario. In mezzo, tre quadrati del Sole in Scorpione mettono alla prova orgoglio e scelte. Mercurio e Venere sono tornati diretti: comunicazioni e legami ripartono.

La prima parte (lunedì-mercoledì) si apre con Marte congiunto a Giove in Leone lunedì alle 07:23: carisma, coraggio e voglia di agire. Martedì alle 14:08 il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord in Acquario, e alle 22:19 la Luna entra in Pesci. Mercoledì alle 10:38 il Sole forma un quadrato con Giove.

La seconda parte (giovedì-domenica) porta giovedì alle 11:41 un trigono tra Marte e Chirone in Ariete, e alle 18:48 un quadrato tra il Sole e Marte. Venerdì alle 06:52 la Luna entra in Ariete. Domenica 22 alle 08:23 il Sole entra in Sagittario, e alle 11:09 la Luna passa in Toro.

Orario: gli orari sono in ora italiana (CET, ora solare).

Sfondo planetario costante:

Sole in Scorpione fino a domenica 22 alle 08:23: intensità e verità

fino a domenica 22 alle 08:23: intensità e verità Mercurio diretto in Scorpione : le comunicazioni ripartono

: le comunicazioni ripartono Venere diretta in Bilancia : i legami si chiariscono

: i legami si chiariscono Marte e Giove in Leone : energia creativa, in congiunzione lunedì

: energia creativa, in congiunzione lunedì Plutone diretto in Acquario: trasformazioni più chiare

Tema della settimana: Marte congiunto a Giove (Lun 16, 07:23) → Sole quadrato al Nodo Nord (Mar 17, 14:08) → Luna in Pesci (Mar 17, 22:19) → Sole quadrato a Giove (Mer 18, 10:38) → Marte trigono Chirone (Gio 19, 11:41) → Sole quadrato a Marte (Gio 19, 18:48) → Luna in Ariete (Ven 20, 06:52) → Sole in Sagittario (Dom 22, 08:23): la settimana dell’energia e del passaggio

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Lunedì alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone, in trigono al tuo segno: calore, fiducia e iniziativa. Giovedì alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone nel tuo segno e scioglie un ostacolo antico. Da venerdì alle 06:52 la Luna entra nel segno e ti rende magnetico.

Lavoro:

Lun 16: Marte congiunto a Giove (07:23), proponi con fiducia

Gio 19: Marte trigono Chirone (11:41), un ostacolo si scioglie

Ven-Dom: la Luna nel segno dalle 06:52, energia e iniziative

Benessere: Energia alta. Un fine settimana attivo ti ricarica.

Consiglio della settimana per l’Ariete:

Parti con fiducia.

Toro ♉

Amore: La Luna in Pesci in sestile, da martedì sera a venerdì, porta dolcezza e tenerezza. Il Sole in Scorpione, opposto, lascia il posto al Sagittario domenica alle 08:23 e la tensione di coppia si alleggerisce. Domenica alle 11:09 la Luna entra nel tuo segno.

Lavoro:

Lun 16: la Luna in Acquario in quadrato, nervi tesi

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in sestile, giornate dolci

Dom 22: la Luna nel segno dalle 11:09, calma e concretezza

Benessere: Gola e collo da proteggere. Riposa.

Consiglio della settimana per il Toro:

Rallenta e goditi la calma.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Acquario in trigono, lunedì e martedì, ti rende brillante. Mercurio, tuo reggente, ora è diretto: le parole tornano chiare. Il fine settimana la Luna in Ariete in sestile porta un invito.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono, contatti brillanti

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in quadrato, pensieri dispersi

Ven-Sab: la Luna in Ariete in sestile, inviti e viaggi brevi

Benessere: Mente vivace. Sonno regolare.

Consiglio della settimana per i Gemelli:

Riparti, ora che Mercurio è diretto.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Pesci in trigono, da martedì sera a venerdì, ti rende dolce e intuitivo. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intimità fino a domenica mattina. Sabato la Luna in Ariete in quadrato porta un po’ di fretta.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in quinconce, adattati

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in trigono, giornate serene

Ven-Sab: la Luna in Ariete in quadrato, evita la fretta

Benessere: Ottimo recupero. Cene calde.

Consiglio della settimana per il Cancro:

Fidati dell’istinto.

Leone ♌

Amore: Lunedì alle 07:23 Marte raggiunge Giove nel tuo segno: carisma e coraggio. Poi il Sole in Scorpione forma quadrati con Giove (mercoledì alle 10:38) e con Marte (giovedì alle 18:48): l’orgoglio si ferisce facilmente. Il fine settimana la Luna in Ariete in trigono ti restituisce leggerezza.

Lavoro:

Lun 16: Marte congiunto a Giove (07:23) nel segno, carisma

Mer 18: Sole quadrato a Giove (10:38), non esagerare

Gio 19: Sole quadrato a Marte (18:48), evita le sfide di potere

Benessere: Energia alta, nervi tesi. Respira a fondo.

Consiglio della settimana per il Leone:

Meno orgoglio, più ascolto.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Pesci, da martedì sera a venerdì, si oppone al tuo segno e rende più sensibili e critici. Il Sole in Scorpione in sestile sostiene il dialogo. Domenica la Luna in Toro in trigono ti rilassa.

Lavoro:

Lun 16: Mercurio, tuo reggente, è diretto, riparti con le pratiche

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in opposizione, meno critica

Dom 22: la Luna in Toro in trigono, ordine e relax

Benessere: Equilibrio buono. Passeggia.

Consiglio della settimana per la Vergine:

Riparti con ordine, senza criticare.

Bilancia ♎

Amore: Venere ora è diretta nel tuo segno e i dubbi sui legami si chiariscono. La Luna in Acquario in trigono, lunedì e martedì, ti rende leggero. Il fine settimana la Luna in Ariete, opposta, porta un confronto diretto.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in trigono, incontri leggeri

Ven-Sab: la Luna in Ariete in opposizione, confronti diretti

Dom 22: il Sole entra in Sagittario (08:23), sestile al segno: apertura e viaggi

Benessere: Energia in crescita. Cura i reni.

Consiglio della settimana per la Bilancia:

Decidi, ora che Venere è diretta.

Scorpione ♏

Amore: È l’ultima settimana del Sole nel tuo segno: domenica 22 alle 08:23 entra in Sagittario. Martedì alle 14:08 il Sole forma un quadrato con il Nodo Nord e chiede una scelta di rotta. La Luna in Pesci in trigono, da martedì sera a venerdì, ti ricarica.

Lavoro:

Mar 17: Sole quadrato al Nodo Nord (14:08), una scelta di rotta

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in trigono, intuito al massimo

Dom 22: il Sole lascia il segno (08:23), fai un bilancio

Benessere: Energia in rinnovo. Bevi acqua.

Consiglio della settimana per lo Scorpione:

Fai un bilancio prima di domenica.

Sagittario ♐

Amore: Domenica 22 alle 08:23 il Sole entra nel tuo segno: inizia la tua stagione, con più energia e slancio. La Luna in Ariete in trigono, da venerdì, ti rende ottimista. La Luna in Acquario in sestile, lunedì e martedì, porta contatti.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna in Acquario in sestile, contatti e idee

Ven-Sab: la Luna in Ariete in trigono, slancio

Dom 22: il Sole entra nel segno (08:23), inizia la tua stagione

Benessere: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio della settimana per il Sagittario:

Prepara il tuo compleanno astrologico.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Pesci in sestile, da martedì sera a venerdì, porta tenerezza. Il Sole in Scorpione in sestile aiuta a parlare. Sabato la Luna in Ariete in quadrato mette fretta, domenica la Luna in Toro in trigono ti stabilizza.

Lavoro:

Lun 16: la Luna in Acquario in semisestile, calma

Mar sera-Ven: la Luna in Pesci in sestile, dialogo

Dom 22: la Luna in Toro in trigono, stabilità

Benessere: Buona forma. Cura le ginocchia.

Consiglio della settimana per il Capricorno:

Costruisci con pazienza.

Acquario ♒

Amore: Lunedì e martedì la Luna è nel tuo segno e ti rende sensibile e originale. Martedì alle 14:08 il Sole in Scorpione forma un quadrato con il Nodo Nord, che transita nel tuo segno: una scelta di gruppo chiede coraggio. Domenica la Luna in Toro in quadrato chiede pazienza.

Lavoro:

Lun-Mar: la Luna nel segno, sensibilità e idee

Mar 17: Sole quadrato al Nodo Nord (14:08), una scelta di gruppo

Ven-Sab: la Luna in Ariete in sestile, iniziative

Benessere: Nervi sensibili. Dormi.

Consiglio della settimana per l’Acquario:

Scegli la rotta con coraggio.

Pesci ♓

Amore: Martedì alle 22:19 la Luna entra nel tuo segno e ci resta fino a venerdì alle 06:52: sensibilità, intuito e dolcezza. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene. Ottimi giorni per intimità e creatività.

Lavoro:

Lun 16: la Luna in Acquario in semisestile, silenzio e riflessione

Mar sera-Ven: la Luna nel segno, intuito al massimo

Dom 22: la Luna in Toro in sestile, concretezza

Benessere: Ottima vitalità. Bagno caldo la sera.

Consiglio della settimana per i Pesci:

Segui l’intuito, verifica i fatti.

Classifica della settimana 16–22 novembre 2026

Ariete Sagittario Cancro Pesci Gemelli Vergine Toro Capricorno Bilancia Scorpione Leone Acquario

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ – Oroscopo settimana 16–22 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 16–22 novembre 2026? Il segno più fortunato è l’Ariete. Giovedì 19 alle 11:41 Marte forma un trigono con Chirone nel segno, e da venerdì alle 06:52 la Luna transita in Ariete. Bene anche Sagittario e Cancro. Quando entra il Sole in Sagittario nel 2026? Domenica 22 novembre 2026 alle 08:23 (ora italiana, CET). Lascia lo Scorpione e apre la stagione del Sagittario, più ottimista, mobile e diretta. Cosa significa la congiunzione Marte-Giove del 16 novembre 2026? Lunedì 16 novembre alle 07:23 Marte raggiunge Giove in Leone. Porta carisma, coraggio e voglia di agire. Leone e Ariete sono i segni più coinvolti, ma il Sole in Scorpione in quadrato chiede misura. Qual è il consiglio generale della settimana 16–22 novembre 2026? In amore: dosa il carisma, i quadrati chiedono ascolto. Nel lavoro: riparti con le trattative, Mercurio è diretto. Con te stesso: prepara il passaggio al Sagittario di domenica. Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

Aiuta a riconoscere i momenti di opportunità dentro una settimana apparentemente ordinaria

Le stelle indicano il meteo emotivo, ma come ti muovi dentro questa settimana resta sempre nelle tue mani.

Conclusione Oroscopo Settimanale 16 – 22 Novembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 novembre 2026 racconta giorni in cui:

Lunedì Marte congiunto a Giove porta carisma e coraggio in Leone

I quadrati del Sole a Giove e a Marte chiedono misura e ascolto

Venerdì la Luna in Ariete e il trigono tra Marte e Chirone sciolgono un ostacolo antico

Domenica il Sole entra in Sagittario e apre una stagione più ottimista

In amore , dosa il carisma e ascolta

, dosa il carisma e ascolta Nel lavoro , riparti con le trattative: Mercurio è diretto

, riparti con le trattative: Mercurio è diretto Con te stesso, prepara il passaggio al Sagittario

Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.

Trova tutte le previsioni su Atom Heart Magazine: oroscopi giornalieri, settimanali e mensili ti aspettano QUI.

📲 Condividi questo oroscopo con chi vuole sapere cosa porta la settimana dal 16 al 22 novembre 2026.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.