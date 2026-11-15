Sanremo 2027, De Martino annuncia i 24 Big l’11 dicembre: cosa cambia rispetto al Tg1

Stefano De Martino annuncerà i Big di Sanremo 2027 l’11 dicembre, in una serata in diretta su Rai 1 che segna un cambio rispetto all’annuncio tradizionale al Tg1.

L’appuntamento è alle 21:30 dal Casinò di Sanremo, nella finale di Sarà Sanremo. Al fianco di De Martino ci sarà Mariasole Pollio. Nella stessa serata si decide anche l’ultimo nome del cast: il vincitore di Sanremo Giovani diventa il 24° Big. Il Festival è in programma a febbraio 2027 al Teatro Ariston, con partenza il 16.

Il 24° Big si decide la stessa sera

La serata dell’11 dicembre non serve solo a presentare i nomi. Nella stessa diretta va in scena la finale di Sanremo Giovani, con sei giovani in sfida. Chi vince diventa il 24° Big del Festival, quindi entra direttamente nel cast che De Martino ha appena svelato.

Alla finale arrivano quindici artisti selezionati: Albe, Basim, Dubrazil, Florinda, frambo, Gallas, Lea Gavino, Les Votives, Neartica, OCCHI, Petit, Plasma, rob, Santamarea e Selma. Il percorso dai quindici ai sei finalisti non è stato chiarito nei dettagli, ma il punto d’arrivo è fissato: un solo nome conquista il posto in gara.

Perché l’annuncio in diretta cambia le abitudini del Festival

Negli anni scorsi i nomi dei cantanti in gara venivano comunicati nel corso del Tg1. Con De Martino direttore artistico il lancio diventa un evento televisivo a sé, in prima serata, con ospiti in studio e una conduzione affidata a lui. Per il pubblico significa un’attesa più lunga, ma anche un cast comunicato tutto insieme, senza anticipazioni a pezzi nei giorni precedenti.

Nel frattempo il toto-nomi continua a girare: finché non arriva l’ufficialità, ogni indiscrezione sui 23 artisti scelti dal direttore artistico resta una voce. Per tutto quello che è stato confermato finora su conduttori e regolamento, c’è la guida completa di AHM a Sanremo 2027.

PrimaFestival e Controfestival: il contorno di Sanremo 2027

Il Festival non vive solo sul palco dell’Ariston. Il PrimaFestival sarà condotto dai The Jackal, annunciati proprio da De Martino, come abbiamo raccontato nel pezzo sulla conduzione del PrimaFestival.

Cambia anche il dopo serata. Il DopoFestival lascia il posto al ControFestival, affidato alla Gialappa’s Band: i dettagli sul nuovo formato sono nell’articolo dedicato al Controfestival.

11 dicembre , ore 21:30 su Rai 1: annuncio dei Big e finale di Sanremo Giovani dal Casinò di Sanremo, con De Martino e Mariasole Pollio.

, ore 21:30 su Rai 1: annuncio dei Big e finale di Sanremo Giovani dal Casinò di Sanremo, con De Martino e Mariasole Pollio. Febbraio 2027 : il Festival torna al Teatro Ariston, con partenza il 16 febbraio.

: il Festival torna al Teatro Ariston, con partenza il 16 febbraio. Il vincitore di Sanremo Giovani completa il cast dei 24 Big.

Il quadro dei prossimi mesi è semplice: prima i nomi, poi le canzoni, infine le cinque serate in diretta. Da qui all’11 dicembre il Festival entra nella fase più rumorosa, quella delle smentite e dei toto-cast.

Domande frequenti su Sanremo 2027

Quando verranno annunciati i Big di Sanremo 2027? L’annuncio è previsto l’11 dicembre alle 21:30 su Rai 1, nella finale di Sarà Sanremo dal Casinò di Sanremo. Lo condurrà Stefano De Martino. Quanti artisti parteciperanno a Sanremo 2027? I Big in gara saranno 24. L’ultimo posto va al vincitore della finale di Sanremo Giovani, che si gioca nella stessa serata dell’annuncio. Chi conduce il PrimaFestival e il Controfestival? Il PrimaFestival è affidato ai The Jackal. Il Controfestival, che prende il posto del DopoFestival, è condotto dalla Gialappa’s Band.

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