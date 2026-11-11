Oroscopo di venerdì 13 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 13 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Mercurio diretto e la Luna in Capricorno.

Oroscopo di Venerdì 13 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 13 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Venerdì 13 novembre alle 16:53 (ora solare) Mercurio torna diretto in Scorpione. Dopo settimane di retrogradazione, comunicazioni, contratti e viaggi riprendono. Il venerdì 13 non porta sfortuna astrologica: porta una ripartenza.

La Luna è in Capricorno dalle 21:29 di ieri e dà ordine e concretezza. Domani alle 01:27 anche Venere torna diretta in Bilancia, e i legami ripartono.

Tema del giorno: Mercurio diretto (16:53) + Luna in Capricorno: il venerdì della ripartenza

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La Luna in Capricorno in quadrato mette fretta. Venere in Bilancia, opposta, torna diretta domani all’1:27 e chiede ascolto. Evita di rispondere d’impulso.

Lavoro: Dopo le 16:53 Mercurio diretto sblocca le trattative: riparti, senza firmare di fretta.

Salute: Energia alta, nervi tesi. Respira.

Consiglio del giorno: Ascolta prima di rispondere.

Toro ♉

Amore: La Luna in Capricorno in trigono ti dà calma. Venere, tua reggente, torna diretta domani all’1:27: un legame si alleggerisce.

Lavoro: Ottima giornata per budget e accordi. Dopo le 16:53 le firme tornano possibili.

Salute: Buon equilibrio. Proteggi la gola.

Consiglio del giorno: Calma e concretezza.

Gemelli ♊

Amore: Alle 16:53 Mercurio, tuo reggente, torna diretto: le parole tornano chiare. La Luna in Capricorno in quinconce chiede un aggiustamento. Un messaggio atteso arriva in serata.

Lavoro: Riprendi mail, contratti e trattative in sospeso dopo le 16:53.

Salute: Mente più lucida. Dormi.

Consiglio del giorno: Riparti con le parole giuste.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Capricorno si oppone al tuo segno e porta un confronto in famiglia o in coppia. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene la profondità.

Lavoro: Dopo le 16:53 le comunicazioni ripartono: chiarisci ciò che era rimasto sospeso.

Salute: Stomaco sensibile. Cena leggera.

Consiglio del giorno: Dialoga con pazienza.

Leone ♌

Amore: La Luna in Capricorno in quinconce chiede flessibilità. Marte e Giove nel tuo segno si avvicinano alla congiunzione di lunedì: l’energia sale.

Lavoro: Dopo le 16:53 riprendi le trattative con calma.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Aspetta lunedì per i colpi di scena.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Capricorno in trigono ti dà ordine e lucidità. Alle 16:53 Mercurio, tuo reggente, torna diretto: le pratiche ripartono.

Lavoro: Giornata ideale per contratti, scadenze e controlli.

Salute: Benessere in crescita. Passeggia.

Consiglio del giorno: Ordina e riparti.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Capricorno in quadrato chiede di non farti trascinare dalla fretta. Venere nel tuo segno torna diretta domani all’1:27: i dubbi sui legami si schiariscono.

Lavoro: Dopo le 16:53 firme e trattative tornano affidabili.

Salute: Energia stabile. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Aspetta domani per decidere.

Scorpione ♏

Amore: Alle 16:53 Mercurio torna diretto nel tuo segno: le parole ritrovano forza. La Luna in Capricorno in sestile favorisce un dialogo sincero.

Lavoro: Firme e decisioni tornano possibili dopo le 16:53.

Salute: Energia buona. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Parla, ora le parole pesano.

Sagittario ♐

Amore: La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in sestile addolcisce. Domani Venere torna diretta.

Lavoro: Dopo le 16:53 riparti con i progetti.

Salute: Forma buona. Muoviti.

Consiglio del giorno: Riparti senza fretta.

Capricorno ♑

Amore: La Luna è nel tuo segno: stabilità, lucidità e voglia di concludere. Venere in Bilancia in quadrato torna diretta domani e chiarisce un dubbio.

Lavoro: Ottimo per decisioni e firme, dopo le 16:53.

Salute: Buona forma. Ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Concludi dopo le 16:53.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in trigono porta armonia. Un incontro regala un’idea.

Lavoro: Riparti con i progetti di gruppo dopo le 16:53.

Salute: Nervi calmi. Dormi.

Consiglio del giorno: Condividi le idee.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Capricorno in sestile porta tenerezza e stabilità. Il Sole in Scorpione in trigono sostiene l’intuito.

Lavoro: Ripartono mail e contratti. Verifica i dettagli.

Salute: Vitalità buona. Bagno caldo.

Consiglio del giorno: Fidati dell’intuito.

Oroscopo 13 novembre 2026 – Classifica del giorno

Vergine Gemelli Capricorno Toro Scorpione Pesci Acquario Sagittario Bilancia Leone Ariete Cancro

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 13 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 13 novembre 2026? Il segno più fortunato è la Vergine. Mercurio, suo reggente, torna diretto alle 16:53 e la Luna in Capricorno forma un trigono con il segno. Bene anche Gemelli e Capricorno. Com’è l’energia generale di venerdì 13 novembre 2026? Mercurio diretto (16:53): comunicazioni e contratti ripartono

Luna in Capricorno (tutto il giorno): ordine e concretezza

Venere diretta domani (01:27): i legami si chiariscono

Sole in Scorpione: sincerità e profondità A che ora Mercurio torna diretto il 13 novembre 2026? Venerdì 13 novembre 2026 alle 16:53 (ora italiana, CET) in Scorpione. Da quel momento mail, contratti, viaggi e trattative tornano più affidabili. Gemelli e Vergine, segni di Mercurio, ne beneficiano di più. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: aspetta domani per le decisioni di cuore. Nel lavoro: riparti dopo le 16:53 e rileggi comunque. Con te stesso: riposa, la ripartenza si costruisce. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 13 Novembre 2026

L’oroscopo di venerdì 13 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Riprendere trattative e contratti dopo le 16:53

Mettere ordine con la Luna in Capricorno

Prepararsi al ritorno diretto di Venere di domani

In amore , aspetta domani, quando Venere torna diretta, per le decisioni di cuore

, aspetta domani, quando Venere torna diretta, per le decisioni di cuore Nel lavoro , riparti dopo le 16:53 e rileggi sempre

, riparti dopo le 16:53 e rileggi sempre Con te stesso, riposa, la ripartenza si costruisce con calma

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