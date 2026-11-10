Oroscopo di giovedì 12 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 12 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni con la Luna in Sagittario e in Capricorno.

Oroscopo di Giovedì 12 Novembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 12 novembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Giovedì 12 novembre la Luna è in Sagittario fino alle 21:29 (ora solare), poi entra in Capricorno. La giornata parte con ottimismo e voglia di muoversi e finisce con più ordine e concretezza.

Domani Mercurio torna diretto e sabato lo segue Venere: è l’ultimo giorno di verifiche prima della ripartenza.

Tema del giorno: Luna in Sagittario e poi in Capricorno (21:29): il giovedì della vigilia

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Sagittario in trigono ti dà slancio fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in quadrato mette fretta. Venere in Bilancia, opposta, chiede ancora ascolto.

Lavoro: Giornata ottima per proporre. Domani Mercurio torna diretto: prepara le trattative.

Salute: Energia alta, calo serale. Dormi.

Consiglio del giorno: Proponi oggi, firma domani.

Toro ♉

Amore: Fino alle 21:29 la Luna in Sagittario in quinconce chiede flessibilità. Poi la Luna in Capricorno, in trigono, ti dà calma e stabilità.

Lavoro: Prepara pratiche e conti. Domani Mercurio torna diretto.

Salute: Buon recupero la sera.

Consiglio del giorno: Calma in serata.

Gemelli ♊

Amore: La Luna in Sagittario si oppone al tuo segno fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in quinconce chiede adattamento. Evita le promesse.

Lavoro: Domani Mercurio, tuo reggente, torna diretto: ultimo giorno di verifiche.

Salute: Mente satura. Pausa dagli schermi.

Consiglio del giorno: Aspetta domani.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Sagittario in quinconce chiede adattamento. Dalle 21:29 la Luna in Capricorno si oppone al tuo segno e porta un confronto in famiglia. Rispondi con calma.

Lavoro: Giornata di piccole cose.

Salute: Stomaco sensibile. Cena leggera.

Consiglio del giorno: Pazienza in serata.

Leone ♌

Amore: La Luna in Sagittario in trigono ti dà fiducia fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in quinconce chiede flessibilità. Giove e Marte nel segno sostengono.

Lavoro: Mattina di visibilità. Presenta un’idea.

Salute: Ottima energia. Schiena da non sforzare.

Consiglio del giorno: Brilla di giorno, adattati la sera.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato rende nervosi fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in trigono ti dà ordine e calma.

Lavoro: Mercurio, tuo reggente, torna diretto domani: prepara le pratiche.

Salute: Equilibrio in crescita. Passeggia.

Consiglio del giorno: Ordine dopo le 21:29.

Bilancia ♎

Amore: La Luna in Sagittario in sestile porta incontri utili. Dalle 21:29 la Luna in Capricorno in quadrato chiede di non farti trascinare dalla fretta. Sabato Venere torna diretta.

Lavoro: Rimanda le firme a domani.

Salute: Energia stabile. Cura i reni.

Consiglio del giorno: Aspetta sabato.

Scorpione ♏

Amore: Il Sole nel tuo segno e la Luna in Sagittario in semisestile portano calma. Dalle 21:29 la Luna in Capricorno in sestile favorisce un dialogo sincero.

Lavoro: Domani Mercurio torna diretto nel tuo segno: prepara le firme.

Salute: Energia buona. Acqua e sonno.

Consiglio del giorno: Domani si riparte.

Sagittario ♐

Amore: La Luna è nel tuo segno fino alle 21:29: ottimismo e fascino. Poi la Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in sestile addolcisce.

Lavoro: Giornata fortunata per contatti e viaggi.

Salute: Forma ottima. Fai sport.

Consiglio del giorno: Sfrutta il giorno.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Sagittario in semisestile porta calma. Dalle 21:29 la Luna entra nel tuo segno e ti dà stabilità e lucidità.

Lavoro: Prepara budget e piani. Domani Mercurio torna diretto.

Salute: Buona forma. Ginocchia e schiena.

Consiglio del giorno: Stabilità dalla sera.

Acquario ♒

Amore: La Luna in Sagittario in sestile ti rende brillante fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in semisestile porta calma. Venere in Bilancia in trigono porta armonia.

Lavoro: Giornata di idee e contatti.

Salute: Nervi calmi. Dormi.

Consiglio del giorno: Parla e ascolta.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Sagittario in quadrato porta nervosismo fino alle 21:29. Poi la Luna in Capricorno in sestile porta stabilità e dolcezza.

Lavoro: Controlla i dettagli.

Salute: Sensibilità alta. Bagno caldo la sera.

Consiglio del giorno: Dolcezza in serata.

Oroscopo 12 novembre 2026 – Classifica del giorno

Sagittario Ariete Leone Bilancia Acquario Vergine Toro Capricorno Scorpione Cancro Pesci Gemelli

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 12 novembre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 12 novembre 2026? Il segno più fortunato è il Sagittario. La Luna transita nel segno fino alle 21:29 e Venere in Bilancia lo sostiene con un sestile. Bene anche Ariete e Leone. Com’è l’energia generale di giovedì 12 novembre 2026? Luna in Sagittario (fino alle 21:29): ottimismo e voglia di muoversi

Luna in Capricorno (dalle 21:29): ordine e concretezza

Mercurio diretto domani (16:53): vigilia della ripartenza

Venere diretta sabato (01:27): legami da riprendere Quando la Luna entra in Capricorno il 12 novembre 2026? Giovedì 12 novembre 2026 alle 21:29 (ora italiana, CET). La Luna lascia il Sagittario, resta in Capricorno fino a domenica 15 novembre alle 10:24 e favorisce ordine, stabilità e decisioni concrete. Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: aspetta sabato per le decisioni di cuore. Nel lavoro: proponi oggi, firma da domani pomeriggio. Con te stesso: sfrutta l’energia del giorno. Perché seguire l’oroscopo giornaliero? Offre un angolo di lettura sulle energie del momento

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel giorno

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 12 Novembre 2026

L’oroscopo di giovedì 12 novembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Sfruttare l’ottimismo della Luna in Sagittario

Preparare le trattative che ripartono domani

Entrare in sera nella calma della Luna in Capricorno

In amore , aspetta sabato, quando Venere torna diretta, per le decisioni di cuore

, aspetta sabato, quando Venere torna diretta, per le decisioni di cuore Nel lavoro , proponi oggi e firma da domani pomeriggio

, proponi oggi e firma da domani pomeriggio Con te stesso, sfrutta l’energia della giornata e riposa la sera

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