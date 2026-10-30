MotoGP Malesia, pre-qualifiche a Sepang: Marc Marquez primo nonostante la caduta, Martin si ferma

Marc Marquez chiude in testa le pre-qualifiche MotoGP della Malesia con 1:57.000, nonostante una caduta, mentre il suo rivale per il titolo Jorge Martin si ferma dopo pochi giri per il dolore al polso destro e domani dovrà passare dalla Q1.

Il venerdì di Sepang, diciannovesimo round del Mondiale 2026, racconta già molto. Le MotoGP Malesia pre-qualifiche premiano Marc Marquez, che si prende il primo posto e l’accesso diretto alla Q2 con dieci punti di vantaggio in classifica. Dall’altra parte del box c’è Jorge Martin, ultimo dopo pochi giri e alle prese con un polso fratturato appena sei giorni fa.

Marc Marquez cade, si rialza e firma 1:57.000

Il campione del mondo in carica aveva già chiuso davanti a tutti le libere del mattino. Nel turno del pomeriggio, quello che decide i primi dieci ammessi alla Q2, è scivolato alla curva 15 nei primi minuti, finendo nella ghiaia senza conseguenze. Una decina di minuti dopo era di nuovo in pista e al tredicesimo giro ha fermato il cronometro su 1:57.000, come riporta il resoconto di MCNews sul venerdì di Sepang.

Alle sue spalle c’è il fratello Alex, secondo con la Ducati del team Gresini a 109 millesimi. Terzo Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse a +0.167, poi Pedro Acosta a +0.380. Le condizioni erano tropicali: 34 gradi di aria, 49 sull’asfalto e pista asciutta, nonostante i temporali previsti.

La top 10 che vola diretta in Q2

Marc Marquez (Ducati) 1:57.000 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.109 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +0.167 Pedro Acosta (KTM) +0.380 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.442 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.475 Enea Bastianini (KTM Tech3) +0.545 Maverick Viñales (KTM Tech3) +0.547 Franco Morbidelli (Ducati VR46) +0.582 Joan Mir (Honda) +0.618

Il conto per marche dice quattro Ducati, tre KTM, due Aprilia e una Honda. Nessuna Yamaha: la migliore è quella di Alex Rins, quattordicesimo.

Bezzecchi in Q2, Bagnaia costretto alla Q1

Per l’Italia il sorriso è di Marco Bezzecchi, sesto a 475 millesimi e già secondo nelle libere del mattino, anche se negli ultimi minuti non ha migliorato. Dentro anche Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli.

Va peggio a Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati è caduto alla curva 1 mentre occupava la dodicesima posizione, rimasta la sua, a due millesimi da Johann Zarco e fuori dalla top 10 per 189 millesimi. Il paradosso è che a Sepang il record della pista è suo: 1:56.337, stabilito nel 2024.

Martin si ferma: il polso destro fa ancora male

Jorge Martin era arrivato in Malesia con una frattura al radio distale del polso destro, rimediata nella Sprint di Phillip Island. Ha superato la visita medica prima delle libere del mattino e ha girato dodici volte, chiudendo ventesimo.

Nel pomeriggio è durato tre giri. Dopo un salvataggio a forte velocità alla curva 12, è rientrato ai box e l’Aprilia ha chiuso lì il suo venerdì. Il team manager Paolo Bonora ha spiegato che lo stop è legato al dolore e che la squadra non voleva rischiare di peggiorare la situazione. Risultato: ventunesimo e ultimo, a 2.670 secondi, con la Q1 da affrontare. La squadra valuterà le sue condizioni sabato mattina.

Cosa cambia per la classifica del Mondiale

In Australia Marc Marquez ha vinto la Sprint mentre Martin cadeva, e la gara della domenica è stata cancellata. Lo spagnolo della Ducati è così salito a 365 punti, dieci in più di Martin. Sepang mette in palio fino a 37 punti tra Sprint e Gran Premio, poi restano Qatar, Portogallo e Valencia, come mostra il calendario della stagione 2026. Partire dalla Q1, con un polso in queste condizioni, pesa più di qualsiasi tempo sul giro.

Orari di qualifiche, Sprint e gara in Italia

Sabato 31 ottobre: FP2 alle 3:10, Q1 alle 3:50, Q2 alle 4:15

Sabato 31 ottobre: Sprint alle 8:00 (10 giri)

Domenica 1 novembre: warm up alle 3:40

Domenica 1 novembre: gara alle 8:00 (20 giri)

Sky Sport MotoGP e NOW trasmettono tutte le sessioni in diretta. TV8 manda in chiaro e in diretta qualifiche e Sprint, mentre la gara della domenica arriva in differita.

Domande frequenti su MotoGP Malesia 2026

Chi ha chiuso primo le pre-qualifiche MotoGP a Sepang? Marc Marquez con la Ducati ufficiale, in 1:57.000, davanti al fratello Alex (+0.109) e ad Ai Ogura (+0.167). Bezzecchi è passato in Q2 in Malesia? Sì. Marco Bezzecchi ha chiuso sesto a 475 millesimi ed entra direttamente in Q2. Bagnaia invece è dodicesimo e passerà dalla Q1. Perché Jorge Martin si è fermato a Sepang? Per il dolore al polso destro, fratturato nella Sprint di Phillip Island. Dopo tre giri e un salvataggio alla curva 12 l’Aprilia lo ha fermato: è ultimo e partirà dalla Q1. Come funzionano le pre-qualifiche in MotoGP? Il turno del venerdì pomeriggio decide chi va direttamente in Q2: i primi dieci. Tutti gli altri passano dalla Q1, da cui escono solo i due più veloci. A che ora sono Sprint e gara del GP Malesia? La Sprint è sabato 31 ottobre alle 8:00 italiane, la gara domenica 1 novembre sempre alle 8:00.

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