Buon Compleanno East Market: domenica 22 novembre l’evento vintage festeggia 12 anni

Nuovo appuntamento domenica 22 novembre con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare e vendere. Un’edizione speciale che celebra dodici anni di attività, con centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia e migliaia di oggetti insoliti, curiosi e ricercati.

East Market è l’evento dedicato al mondo del vintage, del collezionismo e del riuso, in zona Mecenate a Milano, all’interno di un’ex fabbrica aeronautica di oltre 6.000 mq. Uno spazio in cui trovare un’ampia selezione di abbigliamento vintage e second-hand, accessori, scarpe, borse, mobili, oggetti di design, vinili, libri, fumetti, videogiochi e articoli da collezione.

Grande protagonista è la moda, con capi che spaziano dai primi anni del Novecento fino agli anni Duemila: denim, streetwear, abbigliamento militare, capi firmati e creazioni realizzate attraverso tecniche di customizzazione e upcycling. Non manca la Vinyl Area, punto di riferimento per gli appassionati di musica, con dischi in vinile di ogni genere, CD, musicassette e memorabilia legate alla cultura musicale.

East Market è un’esperienza immersiva, dove la selezione accurata di espositori e prodotti permette di scoprire pezzi originali, rari e difficilmente reperibili altrove. Centrale è anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale: attraverso la cultura del riciclo e del riuso, l’evento promuove il recupero degli oggetti e contrasta lo spreco e la produzione di massa. Una filosofia racchiusa nel motto “Everything Old Is New Again”, che celebra il valore del passato trasformandolo in nuove opportunità di utilizzo e incoraggiando un consumo più consapevole.

Tra gli espositori di questa edizione MDC Football Shirts, con una ricca selezione di maglie da calcio originali vintage. Tra nazionali e club, la collezione comprende pezzi iconici come quella di Baggio ai Mondiali del 1998, quella del Barcellona di Ronaldinho del 2006 e quella dell’Inter indossata da Ronaldo nel 1997.

Chepresaammale porterà invece una selezione di poster, T-shirt e spille, realizzati a mano con illustrazioni divertenti e font originali. Ogni pezzo racconta piccoli frammenti della vita quotidiana attraverso claim ironici e sarcastici.

AnalogRelight recupera oggetti ormai in disuso, come telefoni, cineprese e macchine fotografiche, trasformandoli in originali lampade da tavolo. Un progetto in cui design e artigianato si incontrano per dare nuova vita a oggetti che altrimenti finirebbero dimenticati o destinati allo smaltimento.

A completare l’esperienza ci sarà Bar Ventura, ispirato ai bar italiani degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con bevande, caffetteria e snack. Nel cortile troveranno spazio anche numerosi food truck, con proposte gastronomiche internazionali e italiane, oltre a opzioni vegane, senza glutine e dedicate ai più piccoli.

Per festeggiare i suoi dodici anni, East Market ha coinvolto anche Disco Pianobar, il celebre format a metà tra karaoke e piano bar, caratterizzato da un’atmosfera dal gusto retrò. Dalle 17:30 alle 20:00, decine di microfoni saranno distribuiti al pubblico e agli espositori, invitati a cantare insieme all’intrattenitore Gabriele Fumagalli. Tra grandi successi italiani e internazionali, i testi delle canzoni scorreranno proiettati sulla parete del salone centrale.

domenica 22 novembre

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 88/A – Milano

Ingresso Euro 6

Infoline +393516559781