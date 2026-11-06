Columbia inaugura un nuovo store presso Oriocenter

Columbia Sportswear, iconico marchio di abbigliamento e calzature outdoor, inaugura l’apertura di un nuovo store presso Oriocenter, a Orio al Serio, vicino all’Aeroporto di Bergamo. Con oltre 200 punti vendita, Orio center è uno dei maggiori centri commerciali d’Italia e offre un’ampia selezione di marchi internazionali nei settori moda, sport, outdoor, elettronica, beauty e food. La posizione strategica, accanto a un importante aeroporto internazionale, fa di Oriocenter una destinazione di riferimento sia per la clientela locale, sia per i viaggiatori provenienti dall’estero. La nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Columbia in Italia e in Europa, rafforzando la presenza del marchio in un mercato strategico.

“Da oltre ottant’anni Columbia sviluppa prodotti outdoor tecnici, affidabili e innovativi, capaci di unire funzionalità, protezione e stile. I consumatori italiani riconoscono il valore di questa proposta. Vogliamo accompagnare le persone in ogni esperienza all’aria aperta, dalle attività più tecniche alla vita quotidiana, offrendo soluzioni versatili per ogni avventura”, ha dichiarato Francesca Busetto, Regional Director Europe South per i marchi Columbia e Sorel.

Il nuovo store ha aperto le porte il 5 novembre e si estende su una superficie di 127 metri quadrati. Pensato per gli appassionati di outdoor e per gli esploratori urbani, presenterà le più recenti collezioni Columbia, tra cui abbigliamento tecnico, calzature e accessori progettati per offrire protezione, comfort e prestazioni negli ambienti outdoor.

Gallery Holding e Columbia, insieme per nuova apertura

L’apertura nasce dalla collaborazione tra Columbia e Gallery Holding, premium partner nei settori wholesale e retail per marchi internazionali. L’accordo sostiene il piano di espansione europea di Columbia e contribuisce a offrire ai consumatori italiani un’esperienza d’acquisto distintiva e coerente con l’identità del marchio.

Il nuovo store conferma l’impegno di Columbia nel mercato italiano e rafforza ulteriormente la presenza del marchio nel panorama outdoor europeo.

Giorgia Cantarelli e Federico Libenzi, CEO and Owner di Gallery Holding, hanno espresso grande entusiasmo per la partnership:

“In qualità di appassionati delle attività outdoor, siamo particolarmente entusiasti di questo progetto. Columbia non è soltanto un marchio iconico, ma il suo team condivide anche la nostra visione di creare qualcosa di realmente significativo e duraturo. Siamo convinti che questo rappresenti l’inizio di un grande percorso comune destinato a svilupparsi negli anni a venire.”

Informazioni su Gallery Holding

Gallery Holding, leader italiano nelle soluzioni retail, affianca da oltre 30 anni prestigiosi brand internazionali del mondo apparel e footwear L’obiettivo è offrire ai consumatori italiani una shopping experience sempre più personalizzata, mettendo al centro il valore delle persone e delle relazioni umane. Con un network di oltre 170 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra punti vendita full price e outlet, Gallery Holding rappresenta una realtà dinamica e in continua evoluzione, costantemente impegnata nell’ampliamento della propria rete retail, nello sviluppo di nuove partnership e nel miglioramento dell’esperienza d’acquisto.

Per maggiori informazioni: www.galleryholdingspa.com

Informazioni su Columbia

Columbia, marchio principale di Columbia Sportswear Company, con sede a Portland, Oregon, realizza dal 1938 abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature innovative per gli appassionati di attività outdoor. Nel corso degli anni, Columbia è diventata uno dei principali marchi outdoor a livello mondiale, trasformando la propria passione per la natura e la propria vocazione all’innovazione in tecnologie e prodotti ad alte prestazioni che aiutano le persone a rimanere calde, asciutte, fresche e protette durante tutto l’anno.

Per maggiori informazioni: www.columbiasportswear.it