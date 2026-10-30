Lucca Comics 2026, il programma del weekend dei 60 anni: cosa vedere fino al 1° novembre

Lucca Comics & Games 2026 compie 60 anni e il programma arriva al gran finale: dopo l’apertura del 28 ottobre al Teatro del Giglio, il festival chiude domenica 1° novembre con un weekend tra Yoko Kanno, cosplay, concerti e mostre sparse in tutta la città.

L’edizione numero 60 si svolge da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre 2026 in tutto il centro di Lucca. Il tema è LEGACY: l’eredità di storie, valori e sogni che il festival vuole passare alle nuove generazioni. I numeri danno la misura: oltre 500 autori e autrici di fumetti, più di 80 editori italiani e internazionali, dieci padiglioni dedicati alle case editrici.

Qui trovi cosa è successo in apertura, cosa resta da vedere nel weekend del 31 ottobre e del 1° novembre e le informazioni pratiche per arrivare preparati.

L’apertura al Teatro del Giglio: Barbero, Go Nagai e il passaggio di matita

La cerimonia si è aperta alle 11 del 28 ottobre al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con le ambasciatrici di Francia e Giappone, Anne-Marie Descotes e Hikariko Ono. Lo storico Alessandro Barbero ha ricevuto dal governo francese il titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Nel pomeriggio ha presentato Garibaldi. The British Tour, uscito per Rizzoli Lizard.

Alle 15, sullo stesso palco, Go Nagai ha disegnato dal vivo. Il papà di Mazinger Z, Goldrake e Devilman è a Lucca con J-POP Manga fino al 30 ottobre, nell’anno dei 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone.

Il momento più vicino al tema LEGACY è stato il passaggio di matita tra Claudio Castellini, autore del manifesto ufficiale e storica firma di Dylan Dog e Nathan Never, e la giovanissima Louise Stéphant, vincitrice per due anni di fila del Petit Fauve d’Or di Angoulême. A lei è toccata la variant cover del poster.

Lucca Comics 2026 programma: cosa vedere sabato 31 ottobre

Il sabato di Halloween è la giornata più piena per chi ama musica e cosplay. Ecco gli appuntamenti confermati dalle fonti ufficiali e dalla stampa di settore:

Yoko Kanno , la compositrice di Cowboy Bebop, per la prima volta in Italia: è a Lucca sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

, la compositrice di Cowboy Bebop, per la prima volta in Italia: è a Lucca sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. The Witcher 3: Wild Hunt con CD Projekt RED: sessione di gioco di ruolo cartaceo, cosplay parade per le strade della città e il panel Returning to the Path su Songs of the Past, la terza espansione, con Miles Tost e Paula Mejsner di Fool’s Theory.

con CD Projekt RED: sessione di gioco di ruolo cartaceo, cosplay parade per le strade della città e il panel Returning to the Path su Songs of the Past, la terza espansione, con Miles Tost e Paula Mejsner di Fool’s Theory. Concerto in Arte alle 21 all’Auditorium del Suffragio, con il Conservatorio Luigi Boccherini e le colonne sonore dedicate a Paolo Barbieri.

alle 21 all’Auditorium del Suffragio, con il Conservatorio Luigi Boccherini e le colonne sonore dedicate a Paolo Barbieri. Party Blaster al Foro Boario, tra clubbing e live show.

al Foro Boario, tra clubbing e live show. Red Bull Wings Cup : la finale nazionale di EA Sports FC 27 su PS5 si chiude il 31 ottobre in via Bacchettoni.

: la finale nazionale di EA Sports FC 27 su PS5 si chiude il 31 ottobre in via Bacchettoni. Ultimo giorno a Lucca per Toru Fujisawa, autore di GTO, ospite di Dynit Manga.

Domenica 1° novembre: l’ultimo giorno del festival

La domenica chiude l’edizione dei 60 anni. Oltre a Yoko Kanno, restano in città Frank Miller con Panini Comics e Jonathan Hickman, alla prima volta in Italia, entrambi presenti per tutta la durata del festival. Mikael Kasurinen, creative director di Control Resonant per Remedy Entertainment, incontra i fan il 30 e il 31 ottobre e il 1° novembre.

È anche l’ultima occasione per le mostre: Claudio Castellini: Tocchi da Maestro al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte, la mostra LEGACY dedicata ai 60 anni a Palazzo Guinigi e gli 80 anni di Lucky Luke, con tavole originali.

Le aree da non perdere nel centro storico

Il festival occupa la città intera. Il Padiglione Carducci è il cuore dell’area Games, con giochi da tavolo, di ruolo e carte collezionabili. Japan Town ospita oltre cento espositori e la mostra Spokon: sport, lacrime e vittoria!. Il Real Collegio diventa il Family Palace, mentre la Palestra Bacchettoni accoglie il Pokémon Play Lab per i 30 anni dei Pokémon.

Il cosplay ha il suo quartier generale al Giardino degli Osservanti: 60 community e più di 80 eventi tra raduni, contest e parate.

60 anni di Lucca: perché LEGACY non è solo uno slogan

Lucca ha costruito in sei decenni un posto dove fumetto d’autore, manga, videogiochi, cinema e musica stanno nello stesso cartellone. Quest’anno lo si vede bene: lo storico Barbero accanto al creatore di Goldrake, la compositrice di Cowboy Bebop accanto a Kitase, ospite d’onore per Final Fantasy VII Revelation e nuovo nome della Lucca Walk of Fame.

Per celebrare l’anniversario il festival ha prodotto anche un videogioco in 8 bit, Luke & Clea – A Quest for Legacy, uscito il 24 settembre: la data scelta richiama il giorno del 1966 in cui, secondo gli organizzatori, tutto è cominciato. Il manifesto di Castellini mette insieme personaggi dei poster storici, da Lu di Zerocalcare al Sandokan di Don Maitz. È un’eredità che si guarda indietro per passare il testimone.

Biglietti, welcome desk e app: le informazioni pratiche

I biglietti giornalieri e gli abbonamenti sono su TicketOne (QUI), con un tetto di 80.000 ingressi al giorno.

I cinque welcome desk in città sono aperti dalle 6:30 alle 18:30 per il ritiro dei braccialetti.

I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entrano gratis se accompagnati da un adulto con biglietto.

L’app ufficiale LuccaCG Assistant offre la mappa interattiva e la prenotazione degli eventi.

Un consiglio pratico: nel weekend la città si riempie presto, quindi conviene prenotare gli incontri sull’app e arrivare al welcome desk nelle prime ore del mattino.

FAQ

Quando si svolge Lucca Comics & Games 2026? Da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre 2026, in tutto il centro storico di Lucca. Qual è il tema di Lucca Comics 2026? Il tema è LEGACY, l’eredità culturale e creativa da passare alle nuove generazioni, scelto per celebrare i 60 anni del festival. Chi sono gli ospiti principali di Lucca Comics 2026? Tra gli altri Go Nagai, Frank Miller, Jonathan Hickman, Yoko Kanno, Yoshinori Kitase, Hideki Kamiya, Toru Fujisawa e Tillie Walden. Alessandro Barbero ha partecipato all’apertura. Cosa c’è da vedere a Lucca Comics il 31 ottobre? Yoko Kanno, la cosplay parade di The Witcher 3, il Concerto in Arte alle 21 all’Auditorium del Suffragio e il party Blaster al Foro Boario. I bambini pagano il biglietto a Lucca Comics 2026? No, i nati dal 1° gennaio 2017 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto con biglietto regolare.

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