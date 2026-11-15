Licensed to Ill compie 40 anni: il disco dei Beastie Boys che ha portato il rap al numero 1

Il 15 novembre 2026 Licensed to Ill dei Beastie Boys compie 40 anni: il debutto del trio newyorkese, prodotto da Rick Rubin, fu il primo album rap a raggiungere il numero 1 della Billboard 200.

Licensed to Ill, il disco che ha portato il rap al numero 1

Il 15 novembre 1986 usciva Licensed to Ill, il debutto dei Beastie Boys per Def Jam e Columbia. Prodotto da Rick Rubin, è stato il primo album rap a raggiungere la vetta della Billboard 200 negli Stati Uniti. Quaranta anni dopo resta uno dei dischi che hanno cambiato il modo in cui il rap parla al grande pubblico.

Tre ragazzi di New York, un produttore che lavorava negli stessi mesi con gli Slayer, un ritornello da urlare in coro. Il risultato vendette milioni di copie e portò l’hip hop in cima alle classifiche del grande pubblico, dove fino ad allora il genere non era mai arrivato.

Com’è nato il disco: Chung King Studios e la mano di Rick Rubin

L’album fu registrato tra il 1985 e il 1986 ai Chung King Studios di New York. Rick Rubin, cofondatore di Def Jam, guidava la produzione, con i Beastie Boys indicati come co-produttori. Nello stesso periodo Rubin lavorava a Reign in Blood degli Slayer, uscito un mese prima sempre per Def Jam: la stessa mano dietro due dischi pesantissimi, uno metal e uno rap.

Quel doppio binario si sente nei solchi. Le chitarre di Fight for Your Right e di No Sleep till Brooklyn portano la firma di Kerry King degli Slayer, mentre il disco campiona senza timidezze Led Zeppelin (da When the Levee Breaks a The Ocean e Custard Pie), Black Sabbath con Sweet Leaf, i Clash, i War di Low Rider e gli AC/DC. Il rap rock dei Beastie Boys nasce da questo incrocio di rumori, ben prima che il termine diventasse un genere a sé.

Brano per brano: i pezzi che hanno fatto la storia dell’album

La scaletta conta tredici tracce per 44 minuti e mezzo. Il lato A parte con Rhymin & Stealin e The New Style, passa per She’s Crafty, Posse in Effect e Slow Ride, e si chiude con l’inno che tutti ricordano. Il lato B alterna No Sleep till Brooklyn, Paul Revere, Hold It Now, Hit It, Brass Monkey, Slow and Low e Time to Get Ill.

I singoli furono sette, distribuiti in poco più di un anno: Hold It Now, Hit It (aprile 1986), Paul Revere, The New Style, (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!), Brass Monkey, No Sleep till Brooklyn e Girls (maggio 1987). Brass Monkey ottenne il disco d’oro per le 500 mila copie spedite. Due brani furono tagliati all’ultimo momento: la cover dei Beatles I’m Down e Scenario.

The New Style : uscito come terzo singolo il 6 novembre 1986, apre il lato A.

: uscito come terzo singolo il 6 novembre 1986, apre il lato A. Fight for Your Right : la chitarra solista è di Kerry King degli Slayer, che suona anche in No Sleep till Brooklyn.

: la chitarra solista è di Kerry King degli Slayer, che suona anche in No Sleep till Brooklyn. Brass Monkey : singolo del gennaio 1987, Disco d’oro per le 500 mila copie spedite.

: singolo del gennaio 1987, Disco d’oro per le 500 mila copie spedite. Slow Ride: con i fiati e le percussioni di Nelson Keene Carse, Tony Orbach e Danny Lipman.

I numeri: primo posto, Platino e Diamante

Negli Stati Uniti Licensed to Ill arrivò al numero 1 della Billboard 200 e al numero 2 della classifica R&B/Hip-Hop. Fu certificato Platino dalla RIAA il 2 febbraio 1987 e chiuse il 1987 al terzo posto tra gli album più venduti dell’anno. Il Diamante, che certifica 10 milioni di copie, è arrivato il 4 marzo 2015, quasi trent’anni dopo l’uscita.

Anche fuori dagli Stati Uniti il debutto funzionò: numero 7 nel Regno Unito, numero 5 in Canada, doppio Platino canadese e Oro britannico. Il disco resta l’unico dei Beastie Boys pubblicato per Def Jam: il gruppo lasciò l’etichetta, in modo burrascoso, per approdare alla Capitol con Paul’s Boutique nel 1989.

La copertina e le polemiche attorno al disco

La copertina mostra un Boeing 727 che si schianta contro una montagna, con la coda a forma di spinello. La sigla sulla fusoliera, 3MTA3, allo specchio diventa EATME. Un’immagine provocatoria che dice molto sul tono del progetto, e che Eminem ha ripreso a modo suo per la cover di Kamikaze nel 2018.

Il titolo di lavoro era un altro, e Columbia si rifiutò di usarlo perché omofobo: Adam Horovitz ha poi chiesto scusa per quella scelta. Anche il tono scanzonato dei testi, con il ruolo di cattivi ragazzi recitato fino in fondo, ha alimentato per anni discussioni su cosa fosse parodia e cosa no.

L’eredità: cosa ha lasciato Licensed to Ill al rap e al pop

All’uscita la critica accolse il disco con favore, e gli anni lo hanno consolidato. La rivista Q lo definì “l’unico album punk rock rap del mondo”. Nelle classifiche di Rolling Stone sui 500 migliori album di sempre è al numero 217 nell’edizione 2003 e sale al 192 in quella del 2020; tra i migliori esordi di sempre occupa il 48° posto. The Source lo inserì tra i 100 migliori album rap e gli assegnò il massimo dei voti.

Eminem ha raccontato che è uno dei suoi dischi preferiti e che ha cambiato l’hip hop: lo stesso Eminem che continua a spiazzare i fan con dischi a sorpresa. Il peso culturale del disco passa anche dalla storia del gruppo, che avrebbe continuato a reinventarsi fino alla scomparsa di Adam Yauch, raccontata da AHM.

Per chi vuole riascoltarlo oggi, il consiglio è partire dal lato A e lasciare perdere i giudizi retrospettivi: tra beat secchi, urla e campioni rubati ai classici del rock, Licensed to Ill resta una festa rumorosa che ha aperto una porta. La storia del debutto dei Beastie Boys è anche la storia di come il rap ha smesso di essere un fenomeno di nicchia.

Con il Diamante i Beastie Boys sono entrati nel club degli album hip hop da dieci milioni di copie, accanto a 2Pac, Eminem e OutKast.

Domande frequenti su Licensed to Ill dei Beastie Boys

Quando è uscito Licensed to Ill dei Beastie Boys? Il disco è uscito il 15 novembre 1986 per Def Jam e Columbia Records. Il 15 novembre 2026 compie quarant’anni. Licensed to Ill è stato il primo album rap al numero 1 della Billboard 200? Sì, è considerato il primo album rap a raggiungere la vetta della Billboard 200 negli Stati Uniti. Nella classifica R&B/Hip-Hop si fermò al numero 2. Chi ha prodotto Licensed to Ill? La produzione è di Rick Rubin, cofondatore di Def Jam, con i Beastie Boys come co-produttori. Il disco fu registrato ai Chung King Studios di New York. Quante copie ha venduto Licensed to Ill? Negli Stati Uniti è stato certificato Platino nel febbraio 1987 e Diamante il 4 marzo 2015, il traguardo delle dieci milioni di copie. Quali sono i singoli di Licensed to Ill? I singoli sono sette: Hold It Now, Hit It, Paul Revere, The New Style, Fight for Your Right (To Party!), Brass Monkey, No Sleep till Brooklyn e Girls.

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