Nuove Scoperte - Atom Heart Magazine playlist Spotify
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Le nuove scoperte musicali della settimana – #64

di Redazione

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 64 (Settembre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.

Nuove Scoperte 64 - Atom Heart Magazine playlist Spotify

Indice

Nuove Scoperte #64 – Tutte le aggiunte

Queste le nuove aggiunte della settimana:

  1. BIANCA. – Nostalgia.
  2. Gianni Nelli – Non Bussare
  3. skyve, Georgia Owen – Hard Part’s Over
  4. Ravenistic – Eternally (this night will last forever) – Rock Version
  5. URTYP – Psychosis
  6. Haylee Thorne – 2 Am Lies
  7. Desu Taem – Own Your Own Destruction
  8. Evolema – El Fin
  9. Micke Bergman, Gusten, Benjitone – Jeane the Weaver
  10. Desu Taem – No Gen
  11. Teff – Pero Like
  12. AM Mila – Echoes never die
  13. Martin Hammar – Hello
  14. MAXSIMUL – Out of the Green
  15. Ray’s Music Exchange – Furley’s Comet
  16. ZEP DEMARCO – FAR WEST
  17. D-JOKER – Amore Depotenziato
  18. IO ALE – Balliamo tutta la notte
  19. Robert Kleeman – Supersonic
  20. Asia Carrà – Piangere per me
  21. Sven Hurny – Zerrissen
  22. Incoronato Elettrico – Schiuma
  23. Therrier – Messo Bene (On God)
  24. Steve Montgomery – Living The Dream Right Now
  25. Gustavito, Laura Catarina – Filha das Ondas
  26. Art. In. Chaos – Phoenix
  27. Honig am Bart – Schlau wie noch nie
  28. A.R.JONES PROJECT, J. PANAMERO – NON TI CONFUNDI
  29. Arcana Bloom – Golden Prison

Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify)

  1. T Pitch – ASCOLTALO SU SOUNDCLOUD

Dove ascoltare la playlist

Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine” su Spotify: CLICCA QUI.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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