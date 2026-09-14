Le nuove scoperte musicali della settimana – #64

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 64 (Settembre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.
Indice
Nuove Scoperte #64 – Tutte le aggiunte
Queste le nuove aggiunte della settimana:
- BIANCA. – Nostalgia.
- Gianni Nelli – Non Bussare
- skyve, Georgia Owen – Hard Part’s Over
- Ravenistic – Eternally (this night will last forever) – Rock Version
- URTYP – Psychosis
- Haylee Thorne – 2 Am Lies
- Desu Taem – Own Your Own Destruction
- Evolema – El Fin
- Micke Bergman, Gusten, Benjitone – Jeane the Weaver
- Desu Taem – No Gen
- Teff – Pero Like
- AM Mila – Echoes never die
- Martin Hammar – Hello
- MAXSIMUL – Out of the Green
- Ray’s Music Exchange – Furley’s Comet
- ZEP DEMARCO – FAR WEST
- D-JOKER – Amore Depotenziato
- IO ALE – Balliamo tutta la notte
- Robert Kleeman – Supersonic
- Asia Carrà – Piangere per me
- Sven Hurny – Zerrissen
- Incoronato Elettrico – Schiuma
- Therrier – Messo Bene (On God)
- Steve Montgomery – Living The Dream Right Now
- Gustavito, Laura Catarina – Filha das Ondas
- Art. In. Chaos – Phoenix
- Honig am Bart – Schlau wie noch nie
- A.R.JONES PROJECT, J. PANAMERO – NON TI CONFUNDI
- Arcana Bloom – Golden Prison
Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify)
- T Pitch – ASCOLTALO SU SOUNDCLOUD
Dove ascoltare la playlist
Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine” su Spotify: CLICCA QUI.
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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.