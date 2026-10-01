Le nuove scoperte musicali della settimana – #65

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 65 (Ottobre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.
Nuove Scoperte #65 – Tutte le aggiunte
Queste le nuove aggiunte della settimana:
- Desu Taem – Taking My Groceries Home on a Pogo Stick
- Azienda Leader Nel Settore – Clown in Consulenza
- Urban Seas – The urban seas
- Sud Paria – Vajont – Sono solo la montagna
- Alesku – Electric Venom
- Evgena – Love of My Life
- THE EMIGRANTS – Era digitale
- Fulvio Bozzetta – Caduti nella Rete
- Gus Ormo – Latidos
- Gus Ormo – Claroscuro
- Eylsia Nicolas, The Hypersonics – The Wedding Song
- Massimo Riserbo – My gaze on the glass
- SAMU, BostonGigi – Lento
- Genos – FUCKD’UP!
- D-JOKER – PIGRIZIA INTELLETTUALE
- Massimo Riserbo – Divin Codino
- Beneath The Static – Becoming
- Tina Win – Chaos
- KP Project – Budapesti Gésa 2026
- mama no likey, Maddi Lasker – Light Up The Night
- humble – La Soluzione
- Joe Caruso – Waiting on the Wind
- Laufklang – Road to Marathon
- Cabell Rhode – Corporate Loves You
- M & J – Not By My Side
- Jonathon Newby, Krohme, Doug Wimbish – Paranoid
- Gus Ormo – Claroscuro
- Kaaine, Malik Rose’, KapSoNonchalant – I’M HIM
- HB Buckner – What Am I Looking For
- Diletta Fosso – Belli/e
- Benedikt Köhler – Was dein Herz erweckt
- Aric Coyote – Empty Lands
- In3ccioSonoro – Da bambino pensavo
- dibij – Il rock dei bambini
- Niu – Assurdo Verticale
- Joshua Jamison – Windows
- Ross Marlowe – A Halloween Tale
- skyve – Ponder
- The Holidazed – Peace
- LANDO – Lonely Road Highway
Dove ascoltare la playlist
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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.