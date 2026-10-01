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Le nuove scoperte musicali della settimana – #65

di Redazione

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 65 (Ottobre 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify.

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Indice

Nuove Scoperte #65 – Tutte le aggiunte

Queste le nuove aggiunte della settimana:

  1. Desu Taem – Taking My Groceries Home on a Pogo Stick
  2. Azienda Leader Nel Settore – Clown in Consulenza
  3. Urban Seas – The urban seas
  4. Sud Paria – Vajont – Sono solo la montagna
  5. Alesku – Electric Venom
  6. Evgena – Love of My Life
  7. THE EMIGRANTS – Era digitale
  8. Fulvio Bozzetta – Caduti nella Rete
  9. Gus Ormo – Latidos
  10. Gus Ormo – Claroscuro
  11. Eylsia Nicolas, The Hypersonics – The Wedding Song
  12. Massimo Riserbo – My gaze on the glass
  13. SAMU, BostonGigi – Lento
  14. Genos – FUCKD’UP!
  15. D-JOKER – PIGRIZIA INTELLETTUALE
  16. Massimo Riserbo – Divin Codino
  17. Beneath The Static – Becoming
  18. Tina Win – Chaos
  19. KP Project – Budapesti Gésa 2026
  20. mama no likey, Maddi Lasker – Light Up The Night
  21. humble – La Soluzione
  22. Joe Caruso – Waiting on the Wind
  23. Laufklang – Road to Marathon
  24. Cabell Rhode – Corporate Loves You
  25. M & J – Not By My Side
  26. Jonathon Newby, Krohme, Doug Wimbish – Paranoid
  27. Gus Ormo – Claroscuro
  28. Kaaine, Malik Rose’, KapSoNonchalant – I’M HIM
  29. HB Buckner – What Am I Looking For
  30. Diletta Fosso – Belli/e
  31. Benedikt Köhler – Was dein Herz erweckt
  32. Aric Coyote – Empty Lands
  33. In3ccioSonoro – Da bambino pensavo
  34. dibij – Il rock dei bambini
  35. Niu – Assurdo Verticale
  36. Joshua Jamison – Windows
  37. Ross Marlowe – A Halloween Tale
  38. skyve – Ponder
  39. The Holidazed – Peace
  40. LANDO – Lonely Road Highway

    Dove ascoltare la playlist

    Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine” su Spotify: CLICCA QUI.

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    I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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