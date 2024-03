Le nuove scoperte musicali della settimana – #6

Giordano Di Fiore – Dentro il freddo (a Milano)

Un brano che vi scaverà dentro. Per sonorità e per testo. Davvero un gran lavoro di Giordano Di Fiore, di cui non vediamo l’ora di ascoltare altro. Consigliatissimo.

Link Spotify

Tom Spell – Leid der Liebe

Tom Spell, il fenomeno del rock progressivo individuale proveniente da Düsseldorf, Germania, è destinato ad affascinare il pubblico con la sua ultima uscita, “Leid der Liebe“. Questo affascinante singolo è un’esplorazione inquietante della natura transitoria dell’amore e della profonda sofferenza che può portare.

Link Spotify

Duke Cane – Escalator

Una strumentale sperimentale Beat/Lofi. Davvero rilassante.

Link Spotify

Jasmin Omeara – Search the Night

“Search the Night” è la prima canzone di “Lovely Creatures“, LP di Jasmin Omeara. È un’introduzione fluida al mondo dell’artista, prima che la potenza aumenti e l’energia si intensifichi durante tutto l’LP. Testi provenienti da una prospettiva femminile, esplorando la straziante ricerca di navigare nell’amore nel 21° secolo.

Link Spotify

Marüchi – Vetro

Sound originale e innovativo. Marüchi è sicuramente un’artista da conoscere. Il brano, di cui traspare un enorme talento, parla per lei. Consigliato almeno un ascolto (poi, probabilmente, scoprirete di non poterne farne più a meno).

Link Spotify

Mike Donello – You Got It

Mike Donello alla voce solista, batteria e percussioni e la chitarra accompagnata dai membri della band The New Essentials. Mike Donello è noto per aver eseguito molte cover che i fan hanno sempre apprezzato. Questa canzone è una di queste ed è la mia prima che Mike abbia mai pubblicato. Un ascolto e tanto supporto per lui è il minimo che possiamo fare per il suo talento.

Link Spotify

Yosef Gutman – The World And Its People

In un avvincente seguito dell’album Soul Song, il bassista e compositore Yosef Gutman Levitt di Gerusalemme è tornato con una nuova pubblicazione: The World and Its People, disponibile per la recentemente fondata etichetta Soul Song di Levitt.

Link Spotify

Miss – Miss

Claudio Missana, aka Miss, viene dal Friuli e ha voglia di spaccare. Il brano parla per lui.

Link Spotify

Juergen Pichler – Yodel Dodel Boogie Man

Un mix di country folk e musica schlager. Difficile da classificare… ma una vera figata! Può creare dipendenza.

Link Spotify

David Strange – Mean World

David Strange è un cantautore al momento poco conosciuto. Il che è un peccato, poiché in questo brano dimostra un enorme talento. Quindi mettete in play il brano e ringraziateci con calma per avervelo fatto scoprire.

Link Spotify

Jekill – Ho un pensiero

Un brano maturato a seguito di riflessioni profonde, che racconta in modo molto schietto e nella maniera più trasparente possibile uno stato emotivo, con esperienze e pensieri associati ad esso, che hanno accompagnato l’artista per parte della mia vita.

Link Spotify

Dada Sutra – Le cure

Il singolo “Le cure” precede l’album che uscirà in primavera di Dada Sutra. Un buon modo per iniziare a conoscere l’artista, sicuramente originale e di impatto. Aspettiamo con trepidazione l’album.

Link Spotify

Beyond the Veil – Terminus (I. Futility, II. Absurdity Reigns)

Il rock progressivo incontra il metal estremo. Epico, progressivo, estremo e intenso. Un mix davvero intenso e realizzato in maniera egregia.

Link Spotify

