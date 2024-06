Chrysarmonia, continua il “Free To Be Different” tour

Chrysarmonia

In attesa dell’uscita del nuovo album della band Chrysarmonia che attualmente è in fase di lavorazione, continua il “Free To Be Different” tour per la presentazione in elettrico e in acustico, dell’album “Fly Me To The Sun”, disponibile in digitale e in formato fisico, nello store ufficiale della Ghost Record, della Chrashsound Distribution oppure scrivendo direttamente un’email alla band [[email protected]]. La band recentemente ha pubblicato il video della traccia “Beautiful Maiden”, registrato in occasione del loro live al Revolution Live Club di Vicenza.

Guarda il video

☞ Venerdì 28 Giugno | Tony’s – Gombolò (PV)

☞ Mercoledì 10 Luglio | Rock’N Beer Fest – San Genesio (PV)

☞ Venerdì 12 Luglio | Wonderloft (MI)

☞ Giovedì 20 Luglio | The Cult Rock Pub – Abbiategrasso (MI)

☞ Venerdì 06 Settembre | Rock On The Road – Desio (MB)

☞ Venerdì 13 Settembre | Cowboys Guest Ranch – Voghera (PV)

☞ Sabato 28 Settembre | Music Factory – Cremona

BIO:

Band Lombarda, cresciuta sull’asse Milano/Pavia, genere Alternative Metal / Hard Rock (ma qualcuno del settore musicale pensa che possano aver creato un nuovo sottogenere, definendoli Hard Soul, o Heavy Blues). Il progetto CHRYSARMONIA nasce a metà 2017 da un’idea dei quattro musicisti: Vania Guarini (compositrice, autrice e voce), Fabio Chiappella (batteria), Davide Paggiarin (chitarre) e Simone Pampuri (basso). Già cover band “5 A CASO” da quasi un decennio, i quattro decidono di dare spazio a qualche inedito composto dalla vocalist Vania, proponendone alcuni durante i loro concerti e ricevendone critiche positive.

Sollecitati da questo interesse, decidono quindi di dare più spazio alla loro creatività, concentrandosi nella realizzazione dei loro brani. Vania realizza in prima battuta i brani (musica e testi). La cantante compone melodie, armonie e strutture basandosi sulla sua voce tipicamente soul, accompagnandosi al pianoforte o con la chitarra acustica. È ispirata particolarmente dalle caratteristiche dei suoi compagni che conosce intimamente. Infine, la creatività individuale dei singoli durante gli arrangiamenti, crea un mix particolare difficile da ingabbiare in un preciso genere.

Dopo l’EP di debutto “Metamorphosis” uscito nel 2019, seguito da 2 singoli “Fast” (2019) e “Desert” (2022), disponibili su tutti i digital stores e con relativi video, la band decide di fare il grande passo e di produrre il loro primo Full Length “Fly Me To The Sun”. L’Album è composto da 12 brani orecchiabili e scorrevoli che si muovono tra i diversi stili musicali. Dal Blues al Jazz, dal Rock al Metal, e come sempre con quel Soul tipico della voce dei Chrysarmonia. “Fly Me To The Sun” è disponibile dal 28.10.2022 nei principali digital stores e in formato fisico CD. Quest’ultimo include la Bonus Track “Desert” e un booklet di 16 pagine con le foto artistiche del bravissimo Art Photographer Fabio Oriani e tutti i testi dei brani.