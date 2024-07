Calexico live a Milano (Castello Sforzesco)

I Calexico incantano il Castello Sforzesco di Milano. Di seguito, il resoconto della serata e le foto del live.

Calexico live a Milano

Abbiamo raggiunto il nostro caro amico Joey Burns, il maestro John Convertino e il resto dei bravissimi Calexico, per la loro data di Milano, parte del loro tour europeo, che sta toccando il nostro paese per ben 4 date, con l’apertura il 4 luglio al Pistoia Blues, e l’ultima a Piazza Castello ad Udine (l’anno scorso li avevamo visti a Reggio Emilia).

La data di Milano, nella location storica e suggestiva del Castello Sforzesco, ha visto una ottima affluenza di pubblico e di zanzare (grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare – cit. Lucio Dalla). Che hanno goduto della cornice e della sempre superba prestazione della band americana (sia il pubblico che le zanzare)

Dopo la specialissima guest di Vinicio Capossela sul palco di Ravenna, a Milano è la volta del chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, e della talentuosissima singer Marta del Grandi, che per l’occasione ha interpretato La canzone dell’amore perduto di Fabrizio de Andrè, accompagnata dai Calexico in un adattamento davvero molto delicato (un’ode a Jacob Valenzuela come sempre magistrale alla tromba).

I live dei Calexico

I Calexico cavalcano l’afa di Milano per quasi due ore, spaziando da alcuni dei loro pezzi più conosciuti. Partendo proprio dal primo eseguito, El Mirador, passando per Black Heart, Minas De Cobre, Inspiracion, Flores Y Tamales, Across the Wire. Per arrivare a tributi magistralmente interpretati, come Man with a Harmonica del maestro Morricone, con la lap steel e l’armonica di Stefana, o l’iconica Heroes di David Bowie cantata da Brian Lopez in encore.

Un concerto dei Calexico è una certezza. La qualità dei musicisti è sempre superlativa, e il loro cuore è su ogni pezzo, dall’inizio alla fine. Un viaggio sonoro che attraversa frontiere, vere e immaginarie, e unisce stili e influenze con una meravigliosa naturalezza e un tiro da ventenni.

Ora y Siempre Viva Calexico!

Calexico a Milano: Le foto della serata

Cerca altri Concerti ed Eventi.

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.