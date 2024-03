I CCCP – Fedeli Alla Linea live a Catania con il tour “In fedeltà la linea c’è”

I CCCP – Fedeli Alla Linea live a Catania. Ferretti e soci tornano sulle scene con il tour “In fedeltà la linea c’è”.

CCCP – Fedeli Alla Linea il tour

Dopo la reunion e la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli Alla Linea 1984 – 2024” tenutasi a Reggio Emilia, il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini“ al teatro Romolo Valli sempre a Reggio Emilia, le tre date sold out a Berlino con i live “CCCP in DDDR” e l’uscita di un album live inedito “Altro che nuovo nuovo” i CCCP- Fedeli Alla Linea si preparano al tour italiano In fedeltà la Linea c’è.

CCCP – Fedeli Alla Linea live a Catania

A 40 anni dal primo EP “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, saliranno sul palco di Villa Bellini a Catania il 4 Luglio 2024 per il Catania Summer Fest.

La data siciliana, firmata dallo storico promoter Marcello Cannizzo, sarà ospitata all’interno della rassegna Catania Summer Fest prevede come guest dei CCCP – Fedeli Alla Linea, i Marlene Kuntz che con il loro tour Catartica 2024 affiancheranno Ferretti e soci in tour.

Dove acquistare i biglietti

TicketOne

Biglietti in vendita dalle ore 18:00 del 14 marzo a QUESTO LINK.

Cerca altri Concerti ed Eventi.