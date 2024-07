“Dune: Prophecy”: HBO pubblica il nuovo tease trailer della nuova serie prequel

HBO ha appena rilasciato il trailer di “Dune: Prophecy”, una serie prequel del celebre franchise cinematografico diretto da Denis Villeneuve, che farà il suo debutto a novembre. La data precisa verrà annunciata prossimamente. Originariamente sviluppata per lo streaming Max di HBO, la serie sarà invece presentata sia sulla rete via cavo che in streaming su Max, nell’ambito di una nuova strategia di rebranding di Warner Bros. Discovery.

Ambientata 10.000 anni prima degli eventi dei film recenti, “Dune: Prophecy” si basa sul romanzo “Sisterhood of Dune” scritto da Brian Herbert (figlio dell’autore di Dune, Frank Herbert) e Kevin J. Anderson. La serie segue le avventure di due sorelle Harkonnen, Valya e Tula, mentre affrontano minacce che potrebbero mettere in pericolo il futuro dell’umanità e pongono le basi per la leggendaria setta delle Bene Gesserit.

Emily Watson e Olivia Williams interpretano le protagoniste Valya e Tula Harkonnen. Il cast di supporto è altrettanto impressionante, con attori del calibro di Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

La serie è una co-produzione tra HBO e Legendary Television, la stessa casa di produzione dietro i film della saga. Alison Schapker guida il progetto come showrunner e produttrice esecutiva insieme a Diane Ademu-John, che ha co-sviluppato la serie; Anna Foerster, regista di diversi episodi; e Brian Herbert, con Byron Merritt e Kim Herbert per l’eredità di Frank Herbert. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono anch’essi produttori esecutivi, mentre Kevin J. Anderson partecipa come co-produttore.