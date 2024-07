Salmo e Noyz a Catania: il racconto del concerto

Hellraisers, il concerto di Salmo e Noyz, è stato un esplosione di sano rap, scenografia molto suggestiva, piena fumo e un disegno luci impeccabile, per risaltare il tutto, con un forte richiamo street e alla copertina dell’album. Due professionisti del loro calibro, che soddisfano tutte le aspettative di un pubblico desideroso di assistere ad uno show di tutto rispetto, un pubblico che ha sudato e goduto per tutta la durata del concerto.

Indice

Salmo e Noyz a Catania

Ad un certo punto dello show, hanno improvvisato, con delle basi create da Salmo sul momento, tramite un applicazione del suo cellulare e con l’improvvisazione di Noyz, spiegando poi, successivamente, che basta poco per creare del buon rap. Basta appunto una base ben fatta ed un testo che arrivi all’anima della gente e che abbia un senso.

Sono anche stati molto umani, come credo pochi artisti riescono ad essere. Hanno sollevato due richieste ai signori della sicurezza, ossia: la prima è stata quella di far avvicinare sotto palco, sotto la loro responsabilità, tutti quei ragazzi, che stavano seduti in fondo, per farli aggregare agli altri, che stavano già sotto palco. Per far apprezzare da vicino lo show anche a chi, magari, non ha potuto spendere degli euro in più per poterlo fare. La seconda richiesta è stata quella di dare da bere dell’acqua fresca al pubblico, visto che c’erano 35 gradi e un tasso di umidità molto alto. Nonostante ciò, Salmo e Noyz hanno tenuto botta sul palco egregiamente, facendo solo una piccola pausa.

Per il resto, tutto sudore e rap.

Le foto della serata

Articolo e foto: Dorotea Casabene.

